Cruzeiro anuncia renovação de contrato de Matheus Pereira

Após meses de negociações, o Cruzeiro finalmente anunciou a renovação de contrato do meio-campista Matheus Pereira nesta quarta-feira (21). O camisa 10, que tinha vínculo até o meio deste ano, assinou até o fim de 2028.

– Ser Maestro é mais do que reger uma orquestra. É escrever, sob o céu estrelado, páginas heroicas e imortais. Nos gramados de Minas Gerais, o regente azul vai continuar fazendo seus recitais. O Cruzeiro renovou com Matheus Pereira até o fim de 2028! Seguimos juntos, MP10 – comunicou o clube.

Nos últimos dias, a equipe mineira vinha preparando um anuncio especial. Durante a manhã, o Cabuloso usou suas redes sociais para dar início ao comunicado.

A diretoria celeste vinha negociando com o staff do atleta desde o fim de 2025 e fez um grande esforço para manter o jogador na Toca da Raposa II.

Durante todo o processo para a renovação do contrato, Matheus Pereira demonstrou seu desejo de ficar no Cabuloso e não abriu nenhuma conversa com outra equipe.

Na última quinta-feira (15), o dono da SAF do Cruzeiro, Pedro Lourenço, rasgou elogios ao jogador e destacou a importância da renovação de seu vínculo.

– Nesse meio do caminho, trouxemos o Gerson. Dos jogadores de alto nível, nós temos só que resolver o Matheus (Pereira), que é o nosso craque da camisa 10. É um cara que fez um campeonato acima da média, como o Kaio. Estão faltando poucas coisas para terminarmos de acertar – disse em entrevista à TV Band.

Matheus Pereira (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

– Já, já a nossa torcida vai ter uma coisa bacana que estamos fazendo com o Matheus, valorizando o que ele merece. Temos que reconhecer o trabalho dele. Esperamos, nas próximas horas, anunciar a reforma do contrato dele. Aí a gente fica tranquilo para o ano, para o Tite trabalhar tranquilo. E para a gente ter muitas chances de fazer bons campeonatos – completou Pedrinho.

Tite comemorou permanência de Matheus Pereira

Antes mesmo do anúncio oficial da renovação de contrato do camisa 10, o técnico Tite ressaltou a importância de manter o jogador no elenco.

– Eu entendo (perguntas sobre Gerson), mas o primeiro grande trabalho da direção é a manutenção de Kaio Jorge, Matheus, a equipe base toda. Não deixar sair a equipe base toda. Isso dá uma equipe sólida, que joga sem pensar, entrosada, que pode agregar com alguns atletas em termos de qualidade. É melhor trazermos atletas como o Gerson, que pode agregar qualidade e deixar um espaço para que novos jogadores possam surgir. É a valorização primeiro de Matheus, Kaio, não sei como está a situação do Matheus, mas é importante, ele é identificado. Eu olhava de longe. É Fabrício que é identificado – disse o técnico.