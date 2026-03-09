Europeus reagem a jogo de Endrick pelo Lyon: 'Agora, eu entendo'

Lyon e Paris FC empataram por 1 a 1 no domingo (7), no Groupama Stadium, em partida válida pela 25ª rodada da Ligue 1. O resultado acabou celebrado pela torcida da casa, já que o gol de empate saiu nos acréscimos do segundo tempo. Ainda assim, se dependesse de Endrick para alterar o placar, dificilmente o público terminaria satisfeito, já que o brasileiro teve atuação discreta e criou poucas oportunidades, o que gerou críticas após a partida.

Como foi a partida? ⚽

Após um primeiro tempo marcado pelo domínio do Lyon na posse de bola e nas finalizações, quem abriu o placar na segunda etapa foram os visitantes. Aos 18 minutos, Rudy Matondo finalizou forte pelo lado direito, o goleiro Dominik Freig espalmou e Marshal Munetsi aproveitou o rebote na pequena área. Após revisão do VAR, o gol foi validado.

Em uma segunda etapa mais equilibrada, o confronto parecia caminhar para uma derrota em casa. Contudo, após desvio no braço de Alimani Gory na área, Corentin Tolisso assumiu a responsabilidade e finalizou de perna direita, cruzado, no ângulo, para igualar o placar.

Endrick entrou aos 20' do segundo tempo na vaga de Adam Karabec. O brasileiro vinha de três partidas consecutivas como titular, com 90 minutos em campo, mas a fase irregular da equipe levou o técnico Paulo Fonseca alterar o ataque e deixar o camisa 9 no banco. Atuando pelo lado direito, o jogador passou a buscar cruzamentos para os companheiros na linha de fundo. Aos 45', na oportunidade mais clara, finalizou forte da entrada da área e obrigou Kevin Trapp a conceder escanteio.

No entanto, a participação não foi suficiente para evitar críticas dos torcedores que acompanharam a partida, muitos motivados pela expectativa criada em torno de suas atuações após o início meteórico no clube. Abaixo, veja alguns comentários feitos nas redes sociais sobre Endrick:

Tradução: É tão difícil, Endrick. Ele errou absolutamente tudo contra o Lens e hoje à noite contra o PFC. É uma grande desvantagem para a equipe quando ele tem tão pouco sucesso considerando sua altíssima taxa de tentativas. Apesar de seu talento excepcional, ele continua sendo um jogador jovem de 19 anos, capaz de cometer muitos erros, e era muito irrealista esperar que ele fosse o "salvador" do ataque do OL.

Tradução: A participação de Endrick é catastrófica. Decisões egoístas como essa vão contra o jogo.

Tradução: Endrick, com suas chances de sucessos, eu sou totalmente a favor de incentivar a tomada de riscos. Mas pare de exagerar, primo.

Tradução: O Endrick não está cansado de ser um jogador ruim?

Tradução: Muito bem, é isso aí, Endrick, durou 3 semanas, agora entendo por que ele não vai se firmar no Real Madrid.

Crise e horizonte europeu ✈️

Com o resultado, o Lyon caiu para a quarta posição após 25 rodadas, com 46 pontos, fruto de 14 vitórias, quatro empates e sete derrotas, além de 49 gols feitos e 27 sofridos. Foi o terceiro jogo seguido sem vitória da equipe no torneio, que também sofreu eliminação na Copa da França para o Lens na semana passada. O Paris, por sua vez, ocupa a 13ª posição, com 27 pontos, resultado de seis vitórias, nove empates e dez derrotas, com 29 gols anotados e 41 contra.

Rémi Himbert disputa a bola com Adama Camara durante Lyon x Paris FC, pela Ligue 1, no Groupama Stadium (Foto: Alex Martin/AFP)

O próximo compromisso do Lyon será contra o Celta de Vigo nesta quinta-feira (12), às 17h (de Brasília), no Estadio Abanca Balaídos, em partida válida pelo jogo de ida das oitavas de final da Europa League. Em entrevista coletiva após o confronto, Fonseca explicou que a opção por deixar Endrick no banco na última partida teve como objetivo evitar desgaste físico antes do desafio continental:

— Não podemos esquecer que o Endrick esteve afastado durante um ano, só agora começou a jogar com mais frequência. O último jogo foi muito intenso e foi impossível para os jogadores recuperarem. Se ele tivesse começado hoje, correríamos o risco de outra lesão. Não queremos correr riscos e ter mais jogadores lesionados. Estou preocupado? Sim, mas espero que tenhamos mais jogadores disponíveis depois da pausa.

A expectativa é que o astro faça sua estreia na competição nesta semana. O clube já havia disputado o torneio após a contratação do atacante, mas ele não pôde atuar porque o regulamento não permite alterações nas inscrições durante a fase de liga.

