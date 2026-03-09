Porto e Benfica empataram por 2 a 2 no domingo (7), no Estádio da Luz, em partida válida pela 25ª rodada da Liga Portugal. Os Dragões abriram dois gols de vantagem no primeiro tempo, mas as Águias reagiram e buscaram a igualdade ainda na etapa final. Para parte da torcida portista, o fracasso dos visitantes poderia ter sido evitado com a presença de Thiago Silva, que permaneceu no banco de reservas durante os 90 minutos.

Como foi a partida? ⚽

Aos 10 minutos, Victor Froholdt avançou em velocidade na transição ofensiva e recebeu passe em profundidade na entrada da área. O jogador finalizou de primeira, Anatoliy Trubin espalmou para a frente e deu ao dinamarquês a segunda oportunidade para marcar, que desta vez não desperdiçou. Já aos 40', Gabri Veiga encontrou Oskar Pietuszewski em progressão pelo ataque em duelo individual com Nicolás Otamendi. Calculista, o polonês de 17 anos cortou da direita para a esquerda e finalizou com força no alto do gol.

Na segunda etapa, aos 24', Dodi Lukebakio saiu do banco e protagonizou boa jogada pela direita ao cortar para o meio e finalizar na trave após desvio de Diogo Costa. Na sequência, Andreas Schjelderup aproveitou a sobra na marca do pênalti e completou para o gol. No olhar 43', as alterações de José Mourinho surtiram efeito: Franjo Ivanović cruzou pela direita e Leandro Barreiro apareceu para concluir em belo arremate de direita no alto.

Com o resultado nas mãos ao fim dos primeiros 45 minutos, Francesco Farioli recebeu críticas por permitir a queda de rendimento da equipe na etapa final. No entanto, a principal contestação da torcida recaiu sobre a entrada de Francisco Moura aos 12 minutos do segundo tempo, na vaga de Martim Fernandes na lateral esquerda.

Francesco Farioli, técnico do Porto, gesticula durante clássico contra o Benfica pela Liga Portuguesa no Estádio da Luz (Foto: Patricia de Melo Moreira/AFP)

Em seus 32 minutos em campo, o escolhido teve atuação abaixo do esperado, o que levou torcedores a sugerirem a utilização de Thiago Silva na zaga e o deslocamento de Jakub Kiwior para a ala. Abaixo, veja alguns comentários nas redes sociais sobre o tema:

Após o clássico, o Porto segue na liderança do campeonato com 66 pontos após 25 rodadas, fruto de 21 vitórias, três empates e uma derrota, além de 49 gols feitos e 10 sofridos. O Benfica, por sua vez, ocupa a terceira posição, com 59 pontos, resultado de 17 vitórias e oito empates, único invicto na liga até aqui, com 53 gols anotados e 16 contra.

Thiago Silva em Portugal 🛡️

Foi a primeira vez que Silva foi relacionado para a partida e não entrou em campo. O veterano de 41 anos soma seis jogos pelos Dragões desde que foi contratado. Sua estreia, inclusive, ocorreu contra o Benfica, na vitória do Porto por 1 a 0 pela Taça de Portugal.

Thiago acertou com o Porto em dezembro de 2025 após concluir a temporada pelo Fluminense e firmou contrato até junho de 2026, ao fim da atual temporada europeia. Há, ainda, a possibilidade de extensão do vínculo por mais um ano, até meados de 2027, cenário em que o defensor teria 42 anos ao término do contrato.

Esta representa a segunda passagem do astro pelo clube português, já que integrou o elenco na temporada 2004/05, quando atuou apenas em partidas da equipe B. O retorno à Europa atendeu a um desejo pessoal do atleta, que buscou ficar mais próximo da família, mantida em Londres durante sua passagem pelo futebol brasileiro.

