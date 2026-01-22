Noite de estreias? Confira as opções de Tite para Cruzeiro x Democrata-GV

Depois da goleada por 5 a 0 contra o Uberlândia, o Cruzeiro entra em campo novamente nesta quinta-feira (22), pela quarta rodada do Campeonato Mineiro. Para a partida contra o Democrata-GV, o técnico Tite poderá promover duas estreias no elenco.

Contratação mais cara da história do futebol brasileiro, Gerson teve seu nome regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e está à disposição do comandante. Entretanto, a tendência é que o jogador ganhe alguns minutos em campo, mas não atue por 90 minutos.

Gerson (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Outro jogador que pode fazer sua primeira partida pelo Cruzeiro é Néiser Villarreal. O atacante teve um edema muscular na coxa esquerda durante os treinamentos na pré-temporada que adiou sua primeira partida.

Por outro lado, Tite terá alguns desfalques para jogo em que escalará um time alternativo. Matheus Henrique se lesionou no primeiro jogo de 2026, com uma contratura muscular na panturrilha, e segue em tratamento, mas deve estar à disposição contra o Atlético-MG. Sinisterra e Villalba seguem em pré-temporada.

Sendo assim, uma possível escalação do Cruzeiro contra o Democrata-GV vem com: Otávio; Fagner (Kauã Moraes), João Marcelo, Bruno Alves e Kauã Prates; Japa, Ryan Guilherme, Rodriguinho e Vitinho; Kaique Kenji (Arroyo) e Chico da Costa.

Cruzeiro x Democrata-GV

Embalado com a goleada por 5 a 0 contra o Uberlândia, o Cruzeiro irá enfrentar o Democrata-GV na noite desta quinta-feira (22), pela 4ª rodada do Campeonato Mineiro. As equipes irão jogar às 18h30 (de Brasília), no Mineirão.

Na primeira partida da temporada, a Raposa foi derrotada pelo Pousão em confronto no qual Tite escalou um time formado praticamente por jovens. Em seguida, fez um jogo mais seguro e venceu o Tombense por 2 a 1.

Depois de usar os titulares na goleada por 5 a 0 contra o Uberlândia, o técnico Tite irá escalar novamente uma equipe repleta de reservas e garotos.