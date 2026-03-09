Empresário relata tensão vivida por jogador brasileiro em Dubai durante alerta militar

O empresário Charles Cardoso relatou momentos de apreensão vividos pelo jovem jogador Davi Alves, que atua nos Emirados Árabes Unidos, durante um período de alerta militar que atingiu a região nos últimos dias.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Cardoso, que é sócio da empresária Elma Aveiro, irmã do astro português Cristiano Ronaldo, acompanhou a situação à distância. O empresário reside atualmente em Londres e manteve contato constante com o atleta por telefone enquanto a situação se desenrolava.

continua após a publicidade

Segundo ele, Davi enfrentou horas de tensão em meio ao clima de instabilidade. Alertas de emergência foram enviados repetidamente às autoridades e à população, enquanto o aeroporto chegou a ser temporariamente fechado, o que impediu qualquer tentativa imediata de saída do país.

— Foram horas de muita preocupação. Eu acompanhava tudo de Londres enquanto ele me atualizava sobre os alertas e o clima de insegurança — relatou Cardoso.

continua após a publicidade

Mesmo diante do cenário de incerteza, o jogador segue focado na carreira. Ainda jovem, Davi Alves já acumulou passagens por clubes no Brasil e no exterior ao longo dos últimos anos.

No país, atuou por Madureira (2018/2019), Flamengo (2019/2020) e Serrano (2021). Já nos Emirados Árabes Unidos, defendeu Emirates Club (2022/2023), Ras Al Khaimah FC (2024) e Al MooJ Club (2025).

➡️ Ídolos do Barcelona podem formar dupla no comando de seleção após Copa

Davi Alves deseja retorno ao Brasil

Após o episódio de tensão, o atleta afirmou que pretende retornar ao Brasil na próxima temporada para dar sequência à carreira.

— Quero voltar ao meu país e dar alegria à torcida brasileira, independentemente do clube que eu estiver — disse.

A definição do futuro do jogador depende agora da normalização completa da situação na região e das próximas movimentações no mercado.

+ Aposte em jogos de futebol internacional!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável