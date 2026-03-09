menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Empresário relata tensão vivida por jogador brasileiro em Dubai durante alerta militar

Davi Alves deseja retorno ao futebol brasileiro

Davi Alves, brasileiro que atua nos Emirados Arabes (Foto: Divulgação)
O empresário Charles Cardoso relatou momentos de apreensão vividos pelo jovem jogador Davi Alves, que atua nos Emirados Árabes Unidos, durante um período de alerta militar que atingiu a região nos últimos dias.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Cardoso, que é sócio da empresária Elma Aveiro, irmã do astro português Cristiano Ronaldo, acompanhou a situação à distância. O empresário reside atualmente em Londres e manteve contato constante com o atleta por telefone enquanto a situação se desenrolava.

Segundo ele, Davi enfrentou horas de tensão em meio ao clima de instabilidade. Alertas de emergência foram enviados repetidamente às autoridades e à população, enquanto o aeroporto chegou a ser temporariamente fechado, o que impediu qualquer tentativa imediata de saída do país.

— Foram horas de muita preocupação. Eu acompanhava tudo de Londres enquanto ele me atualizava sobre os alertas e o clima de insegurança — relatou Cardoso.

Mesmo diante do cenário de incerteza, o jogador segue focado na carreira. Ainda jovem, Davi Alves já acumulou passagens por clubes no Brasil e no exterior ao longo dos últimos anos.

No país, atuou por Madureira (2018/2019), Flamengo (2019/2020) e Serrano (2021). Já nos Emirados Árabes Unidos, defendeu Emirates Club (2022/2023), Ras Al Khaimah FC (2024) e Al MooJ Club (2025).

➡️ Ídolos do Barcelona podem formar dupla no comando de seleção após Copa

Davi Alves deseja retorno ao Brasil

Após o episódio de tensão, o atleta afirmou que pretende retornar ao Brasil na próxima temporada para dar sequência à carreira.

— Quero voltar ao meu país e dar alegria à torcida brasileira, independentemente do clube que eu estiver — disse.

A definição do futuro do jogador depende agora da normalização completa da situação na região e das próximas movimentações no mercado.

+ Aposte em jogos de futebol internacional!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

