Regente celeste até 2028: confira estatísticas de Matheus Pereira pelo Cruzeiro

Na última quarta-feira (21), o Cruzeiro finalmente anunciou a renovação do vínculo de Matheus Pereira até o fim de 2028. Com isso, o regente celeste ficará mais três temporadas sendo o maestro do Cabuloso.

Desde que chegou à Toca da Raposa II, o camisa 10 disputou 126 partidas, sendo 113 delas como titular. Nesse período, marcou 19 gols e deu 26 assistências.

Regente da equipe desde que chegou ao clube, Matheus Pereira soma 272 passes decisivos, com média de mais de dois por partida, além de 36 grandes chances criadas, média de 0,3, segundo dados do SofaScore.

No setor defensivo, o camisa 10 também tem dado sua contribuição. Segundo dados do SofaScore, ele recuperou 410 bolas, com média de 3,3 por confronto.

No anúncio de sua renovação, o maestro celeste destacou ainda a expectativa que tem por títulos nesta temporada e ressaltou a importância de Pedrinho nas negociações.

– Muito feliz com isso, agradecer ao Pedrinho, todos que têm proporcionado esses momentos. Espero que esse ano possamos conquistar títulos, estamos no caminho certo. Estamos propícios a levantar a taça, essa é a motivação de todos os dias. Estou com uma expectativa muito grande que esse ano, se Deus quiser, vamos ter uma temporada coroada por um título – projetou Matheus Pereira.

Matheus Pereira e Pedro Lourenço (Foto: Yuri Laurindo/ One9Content/Cruzeiro)

Estatísticas de Matheus Pereira pelo Cruzeiro