Max Verstappen confirma participação na corrida de 24 horas de Nurburgring; entenda

O tetracampeão mundial de Fórmula 1, Max Verstappen, surpreendeu o mundo do automobilismo ao anunciar sua participação nas 24 Horas de Nurburgring. A confirmação veio após meses de especulação: o holandês pilotará um Mercedes-AMG GT3 pela equipe Winward, com apoio da Mercedes e ostentando a marca Red Bull, sob a bandeira da Verstappen Racing. A prova de endurance mais desafiadora da Alemanha acontecerá entre 14 e 17 de maio.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Será a primeira vez que Verstappen compete na clássica corrida do circuito de Nurburgring Nordschleife. O piloto de 28 anos manifestou internamente o desejo de completar ao menos uma etapa da série preparatória NLS antes da maratona de 24 horas.

🤑🏎️ Aposte em seu piloto favorito na F1

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

continua após a publicidade

Preparação e companheiros de equipe

Para a corrida, o piloto da F1 dividirá o cockpit com um trio experiente no Nordschleife: Lucas Auer e Jules Gounon, pilotos de fábrica da Mercedes, e Daniel Juncadella, recém-integrado ao projeto de hipercarro da Genesis. Gounon e Juncadella, inclusive, são companheiros de equipe na Winward pelo GT World Challenge Europe.

O quarteto fará sua estreia em uma corrida preparatória da NLS2, antecipada a pedido da Mercedes para 21 de março. A data original, 28 de março, coincidiria com o GP do Japão de 2026 da Fórmula 1, permitindo assim a participação de Verstappen.

continua após a publicidade

Motivação e expectativas

Max Verstappen não esconde o entusiasmo com o novo desafio. "Nurburgring é um lugar especial, não há outra pista como essa", disse o piloto. "As 24h de Nurburgring é uma corrida que está na minha lista de desejos há muito tempo, então estou muito animado por podermos realizá-la agora."

— No ano passado, consegui minha licença DMSB Nordschleife e participei da NLS9, que vencemos. Essa preparação é muito valiosa, pois aprendemos muito que podemos levar para o nosso programa deste ano com a NLS2 e a corrida de 24 horas. Temos uma equipe forte com Dani, Jules e Lucas e um grande apoio da Red Bull e da Mercedes-AMG Motorsport. Agora é hora de fazer os preparativos certos antes dos eventos, para que possamos maximizar tudo nas corridas.

➡️ Verstappen e Leclerc ironizam carros da F1: 'Parece Mario Kart'

➡️ Piastri se culpa por batida surpreendente no GP da Austrália de F1: 'Desapontado'

Como funciona a corrida?

A tradicional corrida das 24 Horas de Nürburgring é uma das provas mais desafiadoras do automobilismo mundial. Disputada no lendário circuito Nordschleife, na região de Eifel, na Alemanha, a competição coloca à prova a resistência e a técnica de pilotos e equipes no traçado conhecido como "Inferno Verde".

A corrida acontece em um percurso de 25,4 quilômetros que combina os 20,8 km do Nordschleife com parte do circuito moderno de Fórmula 1, de 5,1 km. Durante 24 horas ininterruptas, cerca de 150 carros e quase 500 pilotos enfrentam curvas técnicas, mudanças de relevo e condições climáticas variáveis. O recorde de inscritos ocorreu em 2007, com 224 veículos.

O complexo de Nürburgring começou a ser construído em 1925 e foi inaugurado em 18 de junho de 1927. Já o circuito moderno de Fórmula 1 foi aberto em 12 de maio de 1984, ampliando a estrutura do autódromo.

Para competir na prova, os pilotos precisam da licença DMSB Permit Nordschleife, que comprova experiência na pista. O documento possui três níveis — C, B e A — sendo necessário ao menos o nível B para disputar as 24 horas e o nível A para as categorias de carros mais potentes.

Cada carro deve ter entre dois e quatro pilotos, embora a maioria das equipes opte pelo máximo permitido devido ao desgaste físico e mental da corrida.