Cruzeiro

Pedrinho exalta Matheus Pereira e revela 'promessa' em renovação com o Cruzeiro

O camisa 10 assinou com a Raposa até o fim de 2028

Eduardo Statuti
Belo Horizonte (MG)
Dia 21/01/2026
13:47
Matheus Pereira e Pedro Lourenço (Foto: Yuri Laurindo/ One9Content/Cruzeiro)
imagem cameraMatheus Pereira e Pedro Lourenço (Foto: Yuri Laurindo/ One9Content/Cruzeiro)
  • Matéria
Na manhã desta quarta-feira (21) a renovação do contrato de Matheus Pereira até o fim de 2028 foi finalmente anunciada. Após o anúncio, o Cruzeiro divulgou em suas redes sociais um vídeo com o dono da SAF celeste, Pedrinho, se declarando ao jogador e revelando os objetivos do atleta na equipe.

– Matheus é um jogador muito importante para o Cruzeiro. Fizemos todos os esforços possíveis para manter ele por mais três anos. Tenho uma relação muito próxima com ele, até ajudou na nossa renovação. É muito importante para nós termos um jogador do gabarito dele, ser cruzeirense, querer vencer títulos. Ele sempre fala que quer ganhar títulos, deixar o nome marcado na história do clube – comentou.

– É um cara que tem uma conduta exemplar, de grupo, todos gostam dele. Um cara que vai agregar muito nesses três anos. Contamos muito com ele, um orgulho ter o Pereira vestindo nossa camisa 10 que representa muito para o clube. Ele merece todo o nosso respeito, carinho, é um presente para o nosso torcedor – exaltou Pedrinho.

Matheus Pereira (Foto: Yuri Laurindo/ One9Content/Cruzeiro)
Matheus Pereira (Foto: Yuri Laurindo/ One9Content/Cruzeiro)
Renovação de Matheus Pereira

Após meses de negociações, o Cruzeiro finalmente anunciou a renovação de contrato do meio-campista Matheus Pereira nesta quarta-feira (21). O camisa 10, que tinha vínculo até o meio deste ano, assinou até o fim de 2028.

– Ser Maestro é mais do que reger uma orquestra. É escrever, sob o céu estrelado, páginas heroicas e imortais. Nos gramados de Minas Gerais, o regente azul vai continuar fazendo seus recitais. O Cruzeiro renovou com Matheus Pereira até o fim de 2028! Seguimos juntos, MP10 – comunicou o clube.

