Matheus Pereira se declara ao Cruzeiro após renovação: 'Privilégio'

Depois de muita espera, Matheus Pereira finalmente renovou seu vínculo com o Cruzeiro. Após o anúncio realizado na manhã desta quarta-feira (21), o camisa 10 celeste se declarou ao clube.

– Agradecer a Deus por essa oportunidade. É um privilégio poder jogar no clube do meu coração. Estou muito feliz com essa renovação, almejava há muito tempo. Estou muito feliz de continuar. Um agradecimento muito grande a minha esposa. Ela é minha maior companheira, que tem aceitado todos meus desafios – disse o jogador em vídeo divulgado pela Raposa.

Além disso, Matheus Pereira destacou ainda a expectativa que tem por títulos nesta temporada e ressaltou a importância de Pedrinho nas negociações.

– Muito feliz com isso, agradecer ao Pedrinho, todos que teÊ proporcionado esses momentos. Espero que esse ano possamos conquistar títulos, estamos no caminho certo. Estamos propícios a levantar a taça, essa é a motivação de todos os dias. Estou com uma expectativa muito grande que esse ano, se Deus quiser, vamos ter uma temporada coroado por um título – projetou o camisa 10.

Pedrinho também rasgou elogios a Matheus Pereira

Após o anúncio, o Cruzeiro divulgou em suas redes sociais um vídeo com o dono da SAF celeste, Pedrinho, se declarando ao jogador e revelando os objetivos do atleta na equipe.

– Matheus é um jogador muito importante para o Cruzeiro. Fizemos todos os esforços possíveis para manter ele por mais três anos. Tenho uma relação muito próxima com ele, até ajudou na nossa renovação. É muito importante para nós termos um jogador do gabarito dele, ser cruzeirense, querer vencer títulos. Ele sempre fala que quer ganhar títulos, deixar o nome marcado na história do clube – comentou.

– É um cara que tem uma conduta exemplar, de grupo, todos gostam dele. Um cara que vai agregar muito nesses três anos. Contamos muito com ele, um orgulho ter o Pereira vestindo nossa camisa 10 que representa muito para o clube. Ele merece todo o nosso respeito, carinho, é um presente para o nosso torcedor – exaltou Pedrinho.