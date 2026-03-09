Futebol 2.0? Saiba como a Kings League conquistou a Geração Z e atraiu gigantes europeus

A Kings League tem caído no gosto dos jovens e muita gente questiona o motivo. O formato mais curto e dinâmico, com desafios divertidos, talvez seja o motivo. Mas a Kings League se tornou maior do que muitos esperavam. Grandes nomes do futebol participando ativamente da competição, finais batendo recordes e muito fãs ao redor do mundo.

O impacto é mensurável: hoje, cerca de 85% dos espectadores da liga têm 30 anos ou menos. O projeto, que já gerou quase 20 bilhões de impressões nas redes sociais, opera nove torneios globais e planeja chegar a 30 em apenas três anos.

No Brasil, o alcance da competição tem sido muito maior do que em outros países. A final da Kings World Cup Nations (Copa do Mundo), realizada no Allianz Parque, casa do Palmeiras, registrou um público de 41.316 pessoas, mesmo sob forte chuva. A marca impressiona por ter ficado a apenas 141 pessoas de bater o recorde histórico do estádio, registrado no clássico entre Palmeiras e Corinthians em abril de 2023.

Durante evento no Allianz Parque, o ex-zagueiro e fundador da liga, Gerard Piqué, revelou que clubes tradicionais do futebol brasileiro já entraram em contato interessados em parcerias ou franquias dentro do torneio.

— Há clubes que estão entrando no mundo da Kings League e querem ter parceria conosco. Há muito interesse, e agora estamos analisando a melhor forma de fazer isso. Não posso adiantar nada, porque, até ser anunciado, não posso dizer, mas sim (existem conversas para ter clubes brasileiros na Kings League) — afirmou Piqué em entrevista ao ge.

A Kings League também conta com a presença de grandes influenciadores do cenário nacional e internacional em seus campeonatos, fator que atrai em cheio o público mais jovem. No Brasil, o projeto reuniu nomes de peso como o streamer Coringa (Loud), Nyvi Estephan (Nyvelados) e a cantora Ludmilla, que fez parte do Real Elite. O universo da música e das redes sociais também é representado pelo cantor de funk MC Hariel (Funkbol), além de Luva de Pedreiro e Jon Vlogs (Capim FC) e o fenômeno das lives, Gaules (G3x), entre outros grandes nomes do entretenimento brasileiro.

Além dos influenciadores, a Kings League ostenta uma gama de ex-jogadores e atletas em atividade. A competição conta com a chancela de Kaká, o último brasileiro a ganhar a Bola de Ouro, e o ídolo do Barcelona, Gerard Piqué, como organizadores. Na presidência das equipes, figuram jogadores e ex-jogadores de relevância mundial, como Sérgio Agüero (Kunisports), Lamine Yamal (La Capital FC), Neymar (FURIA FC), Luca Toni (Zeta Como), Chicharito Hernández (Olimpo United), Kenan Yildiz (Futbolistas Locos FC) e Samir Nasri (F2R). O torneio já teve ainda a presença de lendas como Ronaldinho Gaúcho (Porcinos FC), Francesco Totti (Stallions), Andrea Pirlo (Jijantes FC), Eden Hazard (Deptostra FC), Andriy Shevchenko (Ultimate Móstoles) e o rei do futsal, Falcão, entre outros grandes nomes.

O que se viu no Allianz Parque ou nas lives dos presidentes não é apenas um "futebol alternativo", mas uma resposta direta aos novos hábitos de consumo. Enquanto o cronômetro tradicional corre em busca de manter a atenção de uma geração, a Kings League entrega o gol no primeiro clique. Com o apoio de marcas históricas e o carisma de ídolos que transcendem as quatro linhas, a liga de Piqué prova que o segredo não é mudar o jogo, mas reinventar quem assiste. Se o futuro do futebol é híbrido, a Kings League já deu o pontapé inicial.