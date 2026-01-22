menu hamburguer
Gerson titular? Confira a escalação do Cruzeiro contra o Democrata-GV

Cruzeiro e Democrata se enfrentam nesta quinta-feira às 18h30

Eduardo Statuti
Belo Horizonte (MG)
Dia 22/01/2026
17:36
Cruzeiro (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)
imagem cameraCruzeiro (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)
Depois de golear o Uberlândia, o Cruzeiro volta a campo nesta quinta-feira (22), para enfrentar o Democrata-GV pela quarta rodada do Campeonato Mineiro. Para o duelo, o técnico Tite já pode contar com Gerson, que será titular.

A contratação mais cara da história do futebol brasileiro teve seu nome regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e está à disposição do comandante celeste.

Gerson (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)
Gerson (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Além do Coringa, Néiser Villarreal também pode fazer sua estreia nesta quinta-feira. O jogador se recuperou de um edema muscular na coxa esquerda durante os treinamentos na pré-temporada.

Contra o Democrata-GV, o técnico Tite manda uma equipe repleta de jogadores jovens e reservas. Com isso, o comandante escalou o Cabuloso com: Cássio; Fagner, João Marcelo, Jonathan Jesus, Kauã Prates; Ryan Guilherme, Gerson, Japa; Arroyo, Kenji, Chico da Costa

Do outro lado, o técnico Wladimir Araújo escalou sua equipe com: Thulio; Lucas Evangelista, Rafael Klein, Henrique, Bryan; Luiz Henrique, Leonardo Ferreira, Bernardo; Bismarck, Eduardo Pedrotti, Marcelo Henrique

Confira as informações do jogo entre Cruzeiro x Democrata-GV

✅ FICHA TÉCNICA
CRUZEIRO X DEMOCRATA-GV

CAMPEONATO MINEIRO- 4ª RODADA

📆 Data e horário: quinta-feira, 22 de janeiro, às 18h30 (de Brasília);
📍 Local: Mineirão
📺 Onde assistir: Premiere (canal fechado) e GETV (YouTube)

ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Ronei Candido Alves
🚩 Assistentes: Magno Lira e Weyder Marques
📺 VAR: Leonardo Rotondo Pinto

⚽ESCALAÇÕES

CRUZEIRO (Técnico: Tite)

Cássio; Fagner, João Marcelo, Jonathan Jesus, Kauã Prates; Ryan Guilherme, Gerson, Japa; Arroyo, Kenji, Chico da Costa

DEMOCRATA-GV (Técnico: Wladimir Araújo)

Thulio; Lucas Evangelista, Rafael Klein, Henrique, Bryan; Luiz Henrique, Leonardo Ferreira, Bernardo; Bismarck, Eduardo Pedrotti, Marcelo Henrique

