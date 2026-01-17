Wanderson marca pela primeira vez, e Cruzeiro atropela o Uberlândia
Com os titulares, a Raposa passeou no Mineirão
No primeiro jogo com os titulares, o Cruzeiro deu um show para os mais de 35 mil torcedores presentes no Mineirão. A equipe atropelou o Uberlândia com uma vitória por 5 a 0, com gols de Kaio Jorge, Christian (2x), Lucas Romero e Wanderson, que marcou pela primeira vez na Raposa.
Como foi o jogo
O Cruzeiro mostrou sua superioridade no confronto desde o início da partida. Com calma e pressão alta, a Raposa abriu dois gols de vantagem no primeiro tempo e ainda amarelou a zaga alviverde. Os gols foram marcados por Kaio Jorge e Christian.
Na segunda etapa, Wanderson finalmente marcou um gol pelo Cabuloso, fazendo até mesmo Cássio e Tite atravessarem o campo para comemorar. Instantes depois, Lucas Romero fez o seu em bela jogada de Matheus Pereira. Brincando na reta final, a equipe celeste fez o quinto com Christian.
1º tempo
O jogo começou quente no Mineirão. Com apenas um minuto de jogo, Kaio Jorge fez o facão e receberia em ótima posição para finalizar, mas foi derrubado por Rayne, que recebeu cartão amarelo. Na cobrança, Matheus Pereira fez jogada ensaiada e encontrou William no fundo, que cruzou com perigo e acertou o travessão.
O atacante Ingro teve sua chance logo depois, mas não conseguiu dominar a bola. Em jogada rápida, a Raposa teve sua segunda oportunidade. Wanderson puxou contra-ataque pelo meio e passou para Kaio Jorge, na direita, mas Jefferson Luis fez boa defesa na finalização do camisa 19.
Depois de muita insistência, o gol celeste veio aos 16 minutos. Kaio Jorge fez o facão por dentro da defesa alviverde e recebeu ótima bola enfiada de Lucas Romero. O centroavante teve calma para driblar o goleiro e chutar com a perna direita para fazer 1 a 0.
Empolgado, o Cruzeiro quase fez o segundo. Lucas Romero conduziu pelo meio de campo e passou para Wanderson, na esquerda, chutar para a defesa de Jefferson Luis. Christian pegou o rebote, mas não finalizou bem.
William recebeu sua chance aos 24 minutos. O lateral tabelou com Matheus Pereira duas vezes e chutou de dentro da área, mas errou a finalização. Enquanto pressionava, a Raposa ainda amarelava a defesa do Uberlândia. Em contra-ataque puxado por Matheus Pereira, Kaio Jorge tentou mais uma vez, parando em Jefferson. Renan recebeu amarelo por derrubar o camisa 10 no meio da jogada.
Aos 36 minutos, veio o segundo gol celeste. Lucas Silva pegou sobra de bola mal afastada e encontrou Christian. O meio-campista deslocou o goleiro fez 2 a 0 para o Cruzeiro. Kaio Jorge quase fez o terceiro em jogada articulada entre os zagueiros e que terminou com cruzamento de Fabrício Bruno.
2º tempo
Com apenas dois minutos da segunda etapa, a Raposa marcou mais um. Wanderson recebeu na esquerda, avançou e arriscou de longe, a bola quicou e enganou o goleiro Jefferson Luis. O gol foi o primeiro do camisa 94 pelo Cruzeiro, feito que fez Cássio atravessar o campo e Tite deixar a área técnica pra comemorar com o atleta.
O quarto veio aos 14 minutos. Matheus Pereira se desvencilhou da marcação dentro da área e passou para Lucas Romero, caindo, chutar no canto direito e fazer 4 a 0. Com a desvantagem, os visitantes passaram a apostar nas bolas longas, mas nenhuma levou perigo a Cássio.
Kaiki teve uma boa chance da entrada da área, chapou com a perna direita, mas errou o alvo. Enquanto o Uberlândia tentava encontrar ânimo na partida, Tite colocou Arroyo em campo, dando ainda mais velocidade para as jogadas.
Aos 30 minutos, Arroyo mostrou suas credenciais costurando da direita para o meio e chutando com perigo à esquerda do gol. Com naturalidade, a Raposa fez o quinto. Em jogada trabalhada com calma pela direita, Arroyo passou para William. O lateral recebeu na linha de fundo e cruzou na pequena área para Christian apenas empurrar para o fundo do gol.
✅ FICHA TÉCNICA
CRUZEIRO X UBERLÂNDIA
CAMPEONATO MINEIRO- 3ª RODADA
📆 Data e horário: sábado, 17 de janeiro, às 18h30 (de Brasília);
📍 Local: Mineirão, Belo Horizonte-MG
📺 Onde assistir: Premiere (canal fechado)
🥅 Gols: Kaio Jorge (CRU), Christian 2x (CRU), Wanderson (CRU), Lucas Romero (CRU)
🟨 Cartões amarelos: Jonathan Jesus (CRU); Rayan (UBE), Max Miller (UBE), Renan (UBE), Júlio Rodrigues (UBE)
🟥 Cartões vermelhos: -
🏟️ Público: 38.193
💰 Renda: R$ 1.147.095,00
ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: André Luiz Skettino Policarpo Neto
🚩 Assistentes: Felipe Oliveira e Samuel Henrique Soares Lima
📺 VAR: Leonardo Rotondo Pinto
⚽ESCALAÇÕES
CRUZEIRO (Técnico: Tite)
Cássio; William (Fagner), Fabrício Bruno, Jonathan Jesus (João Marcelo), Kaiki; Lucas Romero (Japa), Lucas Silva (Chico da Costa), Christian, Matheus Pereira; Wanderson (Arroyo), Kaio Jorge
UBERLÂNDIA (Jorge Castilho)
Jefferson Luis; Max Miller, Renan, Rayne (Brayan), Jonathas Paulista; Nathan, Robinho (Ben Hur), Fumaça; Júlio Rodrigues (Parrudo), Rafael Conceição (E. Henrique), Ingro (Yuri Ferraz)
Tudo sobre
