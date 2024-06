Palpite: Venezuela x México – Copa América – 26/6/2024

(Foto: Alfredo Estrella/ AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 26/06/2024 - 01:02 • São Paulo (SP)

Após surpreender a Seleção Equatoriana na estreia, a Venezuela terá como objetivo pontuar na 2ª rodada contra o México, feito que praticamente garantirá o elenco na próxima fase da Copa América. O jogo começa às 22h (de Brasília) da quarta-feira (26). As equipes se encontram no SoFi Stadium em, Inglewood, Califórnia. Assista na Globoplay e SporTV.

Palpite Venezuela x México

Protagonista de um dos resultados mais surpreendentes da primeira rodada, a Venezuela desbancou o Equador e lidera o Grupo B neste momento. Enquanto isso, o México teve mais dificuldade do que o imaginado para confirmar o favoritismo na estreia da Copa América, mas garantiu os três pontos diante da Jamaica.

Apesar do resultado maiúsculo da Venezuela na rodada inaugural, encarou um adversário que sofreu uma expulsão logo no início da partida. Agora, contra um México embalado e com atuações convincentes, dificilmente conseguirá pontuar. Dessa forma, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – México”.

Palpite Final: México vence

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas no site das casas de apostas.

Os melhores código bônus das casas de apostas brasileiras; confira!

Venezuela e seu desempenho atual

A Venezuela chegou para a Copa América com as expectativas baixas por uma boa campanha. Afinal, nos dois únicos jogos disputados neste ano, foi derrotada pela Itália por 2 a 1 e empatou com o modesto elenco da Guatemala, por 0 a 0.

No entanto, encontrou uma oportunidade única de começar com o pé direito na estreia da competição diante do Equador. Logo aos 22 minutos da partida, Enner Valencia foi expulso por entrada grosseira no adversário, deixando a Venezuela com um jogador a mais em campo.

Porém, quem abriu o placar mesmo com um a menos foi o Equador, com Sarmiento aos 40 minutos. Na segunda etapa, a pressão da Seleção Venezuelana surtiu efeito, com Jhonder Cadiz empatando a partida aos 64’ e Eduard Bello virando aos 74 minutos.

México e sua última performance

O México vinha com performances regulares nos amistosos que antecederam o início da Copa América. Com exceção da vexatória goleada sofrida pelo Uruguai por 4 a 0, realizou atuações convincentes contra Brasil e Bolívia.

No entanto, teve mais dificuldade do que o imaginado contra a Seleção Jamaicana na estreia da competição. Na primeira etapa, o jogo foi equilibrado e os dois elencos criaram chances reais de balançar as redes.

No segundo tempo, a Jamaica chegou a abrir o placar com Antonio, mas o gol foi anulado por impedimento. Aos 69’, Arteaga marcou o primeiro e único gol da partida em favor do México, que venceu por 1 a 0.