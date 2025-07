A dupla André e George foi a única representante brasileira a vencer nesta quinta-feira (3), pela fase de grupos do Elite 16 de Gstaad, torneio de vôlei de praia. Os atletas superaram os suíços Haussener e Friedli por 2 sets a 0 nesta quinta-feira (3), na Suíça. As demais equipes do Brasil, incluindo todas as duplas femininas, foram derrotadas em suas partidas de estreia.

Após resultados negativos das equipes femininas brasileiras, o país conseguiu registrar ao menos uma vitória no naipe masculino. André e George, que competem pelo Grupo F, venceram com parciais de 21/17 e 21/15, demonstrando consistência técnica durante toda a partida.

No mesmo dia, Evandro e Arthur Lanci não tiveram o mesmo êxito. A dupla começou bem ao vencer o primeiro set por 21/13, mas sofreu a virada dos anfitriões Krattiger e Dillier, que fecharam o jogo em 19/21 e 13/15 nos sets seguintes.

O Elite 16 de Gstaad, realizado na Suíça, é uma competição que reúne algumas das principais duplas do circuito mundial de vôlei de praia. O torneio está organizado em seis grupos com quatro duplas cada, seguindo um formato onde os primeiros colocados avançam diretamente para a Fase de 12, enquanto segundos e terceiros disputam a Fase de 18.

As duplas femininas brasileiras Carol/Rebecca, Thâmela/Victoria e Vitória/Hegê estrearam no torneio, mas todas foram derrotadas em seus respectivos jogos. Essas duplas precisam vencer nas próximas rodadas para manterem chances de classificação e evitarem a eliminação precoce.

O torneio prossegue com a fase de grupos antes de avançar para o formato de mata-mata que definirá os campeões. Até o momento, André e George são os únicos brasileiros a conquistarem pontos na competição suíça.

