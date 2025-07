Ilia Topuria manifestou interesse em enfrentar Islam Makhachev na categoria dos meio-médios (77 kg) do UFC. O lutador georgiano radicado na Espanha nocauteou Charles Do Bronx na luta principal do UFC 317, realizada no último sábado (28) em Las Vegas, Estados Unidos e conquistou o cinturão dos pesos-leves (70 kg) do Ultimate.

O atleta conhecido como "El Matador" já projeta um feito ainda mais significativo: tornar-se o primeiro tricampeão da história da organização. Topuria ultrapassou Makhachev no ranking peso-por-peso do UFC, ocupando agora a primeira posição da listagem como o melhor lutador do plantel da organização.

Em entrevista ao TMZ Sports, Topuria revelou que sua preferência inicial era enfrentar o russo, não o brasileiro. O georgiano considera que Makhachev evitou o confronto, o que o levou a lutar contra Charles Do Bronx no UFC 317.

- Em certo momento (depois de nocautear Do Bronx), eu fiquei um pouco triste porque eu não queria lutar contra ele, desde o início. Meu objetivo real era o Islam, mas como ele decidiu fugir, tinha que ser o Charles. Idealmente, eu adoraria ver o Islam conquistando o título e o UFC me permitindo subir para os meio-médios e conquistar um terceiro cinturão. Sempre digo: se alguém já fez, também posso fazer. Se ninguém nunca fez, posso ser o primeiro a fazer. E aqui estamos nós, estou bem animado - declarou Topuria.

A posição de liderança no ranking peso-por-peso anteriormente pertencia a Makhachev, que mantinha a primeira colocação mesmo quando Jon Jones estava em atividade.

O UFC ainda não se pronunciou sobre a possibilidade de organizar essa luta na categoria dos meio-médios, conforme deseja Topuria.

