Peru vira e vence Seleção Brasileira feminina de vôlei na Copa América

A Seleção Brasileira feminina de vôlei foi derrotada pela seleção do Peru por 3 sets a 1 (22/25, 25/20, 25/22, 25/19), pela segunda rodada da Copa América da categoria, em Betim, Minas Gerais. Com a equipe sub-23, o Brasil sofreu a primeira derrota na competição, após ter batido a Venezuela na estreia.

A equipe brasileira volta a entrar em quadra neste sábado (5), quando enfrenta o Chile, às 16h (de Brasília).

Como foi o jogo?

No primeiro set, as peruanas começaram melhores e lideraram no início. Na metade da parcial, Jaqueline lesionou o tornozelo e precisou ser levada de maca para fora do ginásio. Ao fim, o Brasil conseguiu a reação após sete pontos seguidos, virou para 21 a 20 e fechou o set por 25 a 22.

A segunda parcial foi apertada até a reta final, mas em uma grande sequência de pontos, o Peru fechou o set em 25 a 20 e conseguiu empatar o jogo em 1 set a 1. O terceiro set seguiu roteiro parecido e, novamente, as peruanas se sobressaíram no fim e venceram o período em 25 a 22.

No quarto set, após parcial equilibrada, as peruanas dominaram a parte final e fecharam em 25 a 19 e a partida por 3 sets a 1.

O Peru derrotou o Brasil por 3 sets a 1 (Foto: Gustavo Rabelo/BHFoto)

Seleção Brasileira sub-23 na Copa América feminina de vôlei

A Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) definiu uma delegação com 14 atletas para a competição, que ocorre após o título conquistado pela equipe masculina de novos no mesmo torneio. O evento servirá como preparação para os Jogos Pan-Americanos Junior.

Após enfrentar a Venezuela e o Peru, o Brasil encara, no sábado (5), o Chile, e encerrará sua participação no domingo (6), contra a Argentina.

O grupo brasileiro conta com as levantadoras Maria Clara Carvalhaes e Heloise Soares, as opostas Gabi Carneiro e Jaque Schmitz, as ponteiras Maria Clara Andrade, Camilly Salomé, Ana Rudiger e Stephany, as centrais Adria, Juju, Thays e Livia, além das líberos Lelê e Sophia. O treinador da Seleção é Marcos Miranda.

Delegação do Brasil para a Copa América de Vôlei (Foto: Gustavo Rabelo/BHFoto)

Veja a tabela de jogos do Brasil na Copa América

Quarta, 2/7 – Brasil 3x0 Venezuela, às 20h

Quinta, 3/7 – Brasil 1x3 Peru, às 20h

Sábado, 5/7 – Brasil x Chile, às 16h

Domingo, 6/7 – Brasil x Argentina, às 16h