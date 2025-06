Amadou Seini, pivô da seleção de Camarões, converteu uma inacreditável enterrada na própria cesta durante partida contra a Austrália, pela Copa do Mundo de basquete sub-19. O lance inusitado ocorreu neste domingo (29), em Lausanne, na Suíça, e desencadeou a reação australiana que culminou em vitória por 101 a 96 na prorrogação.

O erro aconteceu quando a seleção camaronesa liderava por 80 a 74, faltando menos de um minuto para o término do último quarto. Durante uma reposição de bola, Seini recebeu o passe e finalizou com uma enterrada na própria cesta, beneficiando os adversários.

Cesta contra provocou reação da Austrália contra Camarões

A partir desse momento, a Austrália iniciou sua recuperação no placar. A equipe conseguiu empatar o jogo em 83 a 83 nos segundos finais, graças a uma cesta de três pontos convertida por Alex Dickeson, forçando a disputa da prorrogação. No tempo extra, os australianos confirmaram a virada e fecharam o confronto com o placar de 101 a 96, conquistando importante resultado na competição mundial juvenil.

Apesar do erro crucial, Seini, que tem 18 anos e 2,16 metros de altura, registrou números expressivos na partida: 15 pontos e 24 rebotes. O desempenho do pivô camaronês ficou próximo do recorde da competição, que pertence ao ex-jogador da NBA Andrew Bogut, com 25 rebotes em um único jogo.

