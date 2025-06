Piastri se desculpa por ‘ultrapassar limite’ de regra da McLaren na Áustria

Depois de afirmar que teve uma disputa limpa contra Lando Norris no GP da Áustria de Fórmula 1, Oscar Piastri admitiu que passou um pouco do limite da famosa ‘regra papaia’ da McLaren ao tocar na traseira do carro do companheiro de equipe. Ele ainda avaliou que a chamada que levou do pit-wall pelo lance “foi justa”.

O lance aconteceu na primeira parte da corrida austríaca. Norris largou na primeira posição, enquanto Piastri partiu melhor que Charles Leclerc e assumiu o segundo posto na volta 1. Depois, iniciou a perseguição ao colega de time, porém acabou tocando no carro de Lando na curva 4, um dos pontos de ultrapassagem do Red Bull Ring.

— A manobra na curva 4 foi muito marginal. Não podemos fazer isso novamente — avisou Tom Stallard, engenheiro de corrida de Piastri, pelo rádio. Depois da bandeirada, ainda no carro, ao receber os parabéns por mais uma dobradinha, aproveitou para se retratar. — Foi minha culpa na curva 4.

Piastri: 'Foi uma boa batalha'

Na coletiva de imprensa pós-GP, o australiano refletiu sobre o movimento e concordou com a posição da McLaren.

— Achei que foi um comentário justo. Travar roda e errar a traseira do seu companheiro de equipe por pouco é certamente ultrapassar os limites — admitiu.

— Portanto, mesmo que não tivessem me dito nada, não achei que seria sábio tentar fazer isso novamente. Foi um comentário justo — salientou Piastri, que classificou o duelo contra Norris como “intenso”.

— Espero que tenha sido bom de assistir, porque foi bem duro com o carro. Tentei fazer o meu melhor e poderia ter ido melhor quando fiquei momentaneamente à frente — seguiu.

— Foi uma boa batalha. Em alguns momentos, estive um pouco no limite e provavelmente fui além. Mas foi uma boa corrida. É para isso que estamos aqui, para competir uns contra os outros e tentar lutar por vitórias. E foi isso que fizemos hoje. Para mim, foi por pouco, mas não o suficiente — encerrou.

A Fórmula 1 retorna neste fim de semana, de 4 a 6 de julho, em Silverstone, 12ª etapa da temporada 2025.