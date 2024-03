Palpite: Sport Recife x Náutico – Copa do Nordeste – 20/3/2024

(Foto: Paulo Paiva/ Sport Recife)







Escrito por Lance! • Publicada em 20/03/2024 - 01:04 • São Paulo (SP)

Na sexta rodada da Copa do Nordeste, o Sport terá pela frente a equipe do Náutico. O jogo será nesta quarta-feira (20), às 21h30 (de Brasília) no Estádio Ilha do Retiro, em Recife, PE, Brasil. Assista no SBT e na DAZN.

Palpite Sport Recife x Náutico

O Sport Recife tem a melhor campanha do Grupo A e vem para esta sexta rodada com seis jogos de invencibilidade. Já o Náutico vem de eliminação no Campeonato Pernambucano e faz performance ruim na Copa do Nordeste.

Como joga em casa e o alvirrubro vive má fase, o Leão da Ilha é tido como o grande favorito para ganhar esta partida e ampliar a vantagem no topo da tabela. Assim, o prognóstico que sugerimos é no mercado de “Resultado Final – Sport Recife”.

Palpite do Jogo - Resultado Final – Sport Recife

​- 1.60 na bet365

- 1.60 na Betano

- 1.55 na Betfair

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas no site das casas de apostas.

Como chega o Sport Recife

O Sport Recife avançou para a grande final do Campeonato Pernambucano depois de passar pelo Santa Cruz. O jogo de ida terminou empatado por 1 a 1 e o da volta, em 0 a 0.

Dessa forma, as equipes definiram quem avança de fase nas penalidades, após duas partidas muito equilibradas. O Leão da Ilha converteu todas as cobranças, enquanto Toty desperdiçou para o Santinha. Logo, o rubro-negro venceu por 5 a 3 nos pênaltis.

Na segunda rodada da Copa do Brasil, o Sport enfrentou o Murici na Arena de Pernambuco e empatou por 1 a 1 no tempo regulamentar. Os pernambucanos saíram na frente com Luciano Castán aos 19 minutos e o time alagoano com Alex Moreira no último lance da partida.

Depois de 90 minutos de um confronto muito apertado, a decisão foi para os pênaltis. Os jogadores do Sport bateram com precisão suas penalidades, já o verdão cobrou bem as quatro primeiras, mas Juan Palacios perdeu a última. Então, o time da casa venceu por 5 a 4.

Atualmente, o Sport Recife ocupa a primeira posição da tabela de classificação do Grupo A da Copa do Nordeste com 10 pontos obtidos. Até agora, venceu três vezes, empatou uma e teve uma derrota.

Como chega o Náutico

A equipe do Náutico acabou avançando para a grande final do Campeonato Pernambucano ao passar pelo Retrô na semifinal. O jogo de ida tinha terminado com o resultado de 1 a 0 para o alvirrubro, atuando no estádio dos Aflitos.

A volta foi na Arena de Pernambuco e o Azulão repetiu o placar do primeiro confronto, 1 a 0. O gol foi feito por Mascote aos 76 minutos. Nas penalidades, o Timbu venceu por 4 a 3 e cravou a vaga na finalíssima.

Na quinta rodada da Copa do Nordeste, o Náutico encarou o River (Piauí) no Estádio dos Aflitos e perdeu por 1 a 0 mesmo com o mando de campo. O Timbu teve boas chances, mas não conseguiu passar pela zaga rival e marcar gol.

A equipe piauiense foi eficaz nas poucas jogadas criadas. O gol da vitória dos visitantes aconteceu no minuto 70 do cronômetro do juiz. Felipe Pará bateu uma penalidade com precisão e garantiu os três pontos do Tricolor Mafrense.

Com apenas cinco pontos conquistados, o Náutico é o quarto colocado da classificação do Grupo B da Copa do Nordeste. Entre as cinco rodadas que já disputou, o alvirrubro venceu somente uma vez, empatou duas e sofreu duas derrotas.