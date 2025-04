Na estreia pela Série C, o Floresta se descuidou da regra de oito segundos e sofreu as consequências da nova norma. Em duelo contra o Caxias do Sul neste domingo (13), o gol da vitória da equipe gaúcha se originou de um escanteio marcado pela infração do goleiro. O gol da partida foi marcado por Willen Mota.

O fato curioso do confronto foi a origem do gol Grená. Com a mudança recente nas regras do futebol, caso o goleiro segure a bola nas mãos por mais de oito segundos, é dado um escanteio para a equipe adversária,. E foi assim que saiu o primeiro e único gol da partida.

Veja o lance

O Floresta foi o primeiro time a ser de fato prejudicado pela nova norma. Aos 34 minutos do segundo tempo, o goleiro, Dalton, do Floresta segurou a bola por mais de oito segundos e o árbitro Luiz Augusto Silveira Tisne assinalou o escanteio para o Caxias. Na cobrança, a bola acabou sobrando o estreante Willen que, na pequena área, finalizou para fazer o gol da vitória Grená.

A regra foi posta em prática pela primeira vez na partida entre Paysandu x Athletico, pela Série B. Na ocasião, o goleiro Mycael segurou a bola por 13 segundos e foi marcado escanteio para o Papão.

O que diz a regra?

A regra atual prevê a marcação de um tiro livre indireto (que não pode ser chutado direto ao gol) caso o goleiro atrase a reposição da bola por muito tempo, mas é raramente marcado pelos árbitros. Com a mudança, a Fifa impediria ainda mais a cera dos goleiros no futebol.

– Se um goleiro retiver a bola por mais de oito segundos (com o árbitro utilizando uma contagem regressiva visual de cinco segundos), será marcado escanteio para a equipe adversária, em substituição à atual regra que previa tiro livre indireto para retenção superior a seis segundos.