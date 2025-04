Neto crava melhor camisa 10 do Brasileirão; Galvão concorda

Neto foi um dos convidados de Galvão Bueno para o seu programa, "Galvão e Amigos", na Band, nesta segunda-feira (14). Além dos dois, Vanderlei Luxemburgo, Emerson Leão, Mauro Naves e Casagrande também faziam parte da formação.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Durante o programa, Galvão promoveu a discussão sobre quem é o melhor 10 do Brasileirão até o momento. Os três nomes separados foram: Alan Patrick, Arrascaeta e Memphis Depay. A produção do programa disponibilizou um qr code para os espectadores do programa votarem.

O resultado parecia mostrar uma vitória simples de Arrascaeta no início da enquente. O uruguaio, porém, foi ultrapassado no final por Memphis. Neto brincou com a "virada", dizendo que a torcida do Corinthians votou em peso.

continua após a publicidade

Antes do resultado final, Galvão questinou os companheiros de programa sobre a opinião deles. Neto não só disse que Arrascaeta era o melhor camisa 10, como colocou o jogador do Flamengo como o melhor em atividade no Brasil. O narrador concordou com o comentarista. Para Galvão, Arrascaeta também é o melhor camisa 10 do país.

➡️Galvão revela mensagem de Jorge Jesus sobre Seleção e manda recado a Ednaldo



Neto explica premiação milionária de Memphis no Corinthians para Galvão, que se revolta

Uma das discussões do programa foi sobre a quantidade de estrangeiros atuando no país. Neto e Galvão utilizaram como base o derby na final do Paulistão para fazer uma illustração da quantidade de estrangeiros em campo. Entre os citados do Corinthians, surgiu o nome do holandês, Memphis Depay.

continua após a publicidade

O camisa 10 logo virou pauta por conta de suas regalias no Timão. Emerson Leão questionou a premiação de Memphis por conta de um determinado número de assistências. Neto explicou que se o jogador der 15 assistências na temporada, ele recebe um bônus de R$ 1,5 milhão.

Logo depois, Galvão Bueno perguntou para Craque Neto se é verdade que 95% da premiação do Corinthians pelo título foi para o bolso do holandês. O comentarista respondeu que, por contrato, Memphis tinha direito de receber R$ 4,7 milhões. A informação chocou Galvão Bueno, que disse que isso não estava certo.