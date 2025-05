A nova temporada da Diamond League já começou com medalha para o Brasil. Após título de Alison "Piu" dos Santos, o torneio volta em 2025 com 15 novas etapas, que acontecerão entre 26 de abril a 28 de agosto, quando serão disputadas as finais. O primeiro passo foi dado por Matheus Lima, em Xiamen, ao conquistar a prata nos 300m com barreiras. Agora os atletas viajam para Xangai pelo segundo dia de competições neste sábado (3).

Matheus Lima representa o Brasil na temporada

O último ano foi marcado pela excelente atuação de Piu na Diamond League, com o título nos 400m com barreiras. Na nova temporada, o Brasil conta com mais um grande nome do atletismo: Matheus Lima. Aos 21 anos, o atleta foi semifinalista da categoria nas Olimpíadas de Paris 2024; em sua estreia na competição olímpica.

Matheus Lima após prova das Olimpíadas de Paris 2024 (Foto: Wander Roberto/COB)

Como foi a primeira etapa?

A primeira etapa foi vitoriosa para Matheus, o qual conseguiu a marca de 33s98 na prova dos 300m com barreiras. O tempo foi o melhor de sua carreira e o novo recorde sul-americano na categoria. Apesar disso, o brasileiro ficou em segundo lugar, atrás do norueguês Karsten Warholm, que bateu o recorde mundial e garantiu o ouro.

Confira programação da etapa de Xangai

Sábado, 03 de maio de 2025

07h20 - Arremesso de Peso Feminino

07h22 - Salto com vara masculino

07h43 - Salto em altura feminino

08h04 - 400m com barreiras masculino

08h15 - 800m Feminino

08h17 - Lançamento de dardo feminino

08h26 - 5000m Masculino

08h39 - Salto triplo masculino

08h50 - 110m com barreiras masculino

09h01 - 200m Feminino

09h12 - 400m Masculino

09h24 - 100m Masculino

09h33 - 3000m Steeple Masculino

09h52 - 100m com barreiras feminino

Onde assistir às provas

A Diamond League de 2025 poderá ser acompanhada através do canal oficial da competição no YouTube. Além disso, o SporTV 2 fará a transmissão do evento para os torcedores brasileiros.

