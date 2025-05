A Copa do Mundo de Futebol de Areia 2025 começou nesta quinta-feira (1). Disputada em Seicheles até 11 de maio, a competição reúne 16 seleções que brigam pelo título mais desejado da modalidade. Já no clima de decisões, o Lancepédia relembra todas as finais do torneio, que contou com grandes partidas e grandes nomes que marcaram época no esporte.

continua após a publicidade

Todas as finais da Copa do Mundo de Futebol de Areia

A lista conta com jogos emblemáticos, inclusive clássicos sul-americano e mundial. Maior campeão da competição com seis títulos (em torneios organizados pela Fifa), o Brasil já enfrentou em finais seleções como Uruguai, Itália e México, quando inclusive goleou por 8 a 2 na decisão de 2007, disputada no Rio de Janeiro. Confira abaixo a lista completa de todas as finais da Copa do Mundo de Futebol de Areia da Fifa.

2005: França 1 x 0 Portugal, Rio de Janeiro

2006: Brasil 4 x 1 Uruguai, Rio de Janeiro

2007: Brasil 8 x 2 México, Rio de Janeiro

2008: Brasil 5 x 3 Itália, Marselha

2009: Brasil 10 x 5 Suíça, Dubai

2011: Rússia 12 x 8 Brasil, Ravenna

2013: Rússia 5 x 1 Espanha, Papeete

2015: Portugal 5 x 3 Taiti, Espinho

2017: Brasil 6 x 0 Taiti, Nassau

2019: Portugal 6 x 4 Itália, Assunção

2021: Rússia 5 x 2 Japão, Moscou

2024: Brasil 6 x 4 Itália, Dubai

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Finais da Copa do Mundo de Futebol de Areia na era BSWW

Antes da competição ser organizada pela Fifa, também houve finais inesquecíveis, tendo em vista todo crescimento que o esporte estava passando, em relação à popularidade, na época em que ainda tinha a Beach Soccer Worldwide por trás da estruturação da modalidade. Estas edições foram realizadas entre 1995 e 2004. Relembre as finais abaixo.

continua após a publicidade