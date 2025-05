Após se ausentar do "media day" do GP de Miami, Max Verstappen compartilhou as primeiras imagens da filha nesta sexta-feira (2). O piloto da Red Bull, assim, anunciou o nascimento de Lily Verstappen, fruto de seu relacionamento com Kelly Piquet. Para comemorar a nova chegada, o holandês se declarou em sua conta do Instagram à sua filha, que também foi celebrada por outros pilotos do grid da F1 2025.

- Bem-vinda ao mundo, doce Lily. Nossos corações estão mais cheios do que nunca, você é o nosso maior presente. Nós te amamos muito - escreveu Verstappen.

O piloto foi liberado pela equipe para as atividades desta quinta-feira (1º), do GP de Miami, para acompanhar Kelly durante o trabalho de parto. No entanto, a expectativa era que Verstappen retornasse a agenda normalmente a partir de sexta-feira (2). Com o nascimento confirmado, não há novas informações sobre sua volta às pistas.

Homenagens do grid da F1 2025

Único pai do grid da F1 2025, até Max Verstappen, o alemão Nico Hulkenberg aproveitou para dar conselhos ao piloto da Red Bull. O veterano da Sauber ficou sozinho "no posto de pai" após a saída de Sergio Pérez e Kevin Magnussen após o fim da temporada passada.

- Sim, ele está chegando ao time. Espero que ele durma bem. Nós temos muita sorte. Acho que há muita coisa para descobrir. Muitas coisas bonitas e legais que chegam com isso. Estou certo de que ele vai curtir - comentou Hulkenberg.

Além do alemão, Lewis Hamilton e George Russell celebraram o nascimento de Lily Verstappen. Ambos os pilotos não têm filhos, mas receberam a notícia com alegria e compartilharam suas felicitações para com o tetracampeão mundial.

- Eu desejo tudo de melhor a ele. É uma coisa tão incrível, especial. Eu falei com ele rapidamente na Arábia Saudita e vi como ele estava empolgado. Muitos parabéns a ele - declarou Hamilton.

- Acho que somos todos profissionais, mas esta é uma parte pessoal da vida. Acho que, para todo mundo que teve um filho, é um momento muito especial. Então, desejo tudo de melhor a ele. Como Nico disse, acho que, para muita gente, isso traz coisas para sua vida. Sei como é quando vejo minhas sobrinhas e meus sobrinhos – eles não são meus filhos, mas trazem muita alegria quando eu passo tempo com eles. E nós já vimos pilotos no passado que venceram campeonatos e corridas após terem filhos, então não vejo isso mudando nada em seu nível profissional - disse o piloto da Mercedes.

