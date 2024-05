Palpite: São Paulo x Talleres de Córdoba – Copa Libertadores – 29/5/2024

(Foto: Marcello Zambrana/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 29/05/2024 - 01:02 • São Paulo (SP)

Já garantidos nas oitavas de final da Copa Libertadores, São Paulo e Talleres de Córdoba entram em campo na última rodada para disputar o topo da tabela. O jogo começa às 21h30 (de Brasília) da quarta-feira (29). As equipes se encontram no Estádio do Morumbis, em São Paulo. Assista na ESPN e STAR+.

Palpite São Paulo x Talleres de Córdoba

Seguindo com sua grande invencibilidade, o São Paulo não perde há oito partidas consecutivas, que foi conquistada desde a chegada de seu novo treinador. Enquanto isso, o Talleres de Córdoba surpreende e ostenta uma das maiores invencibilidades do futebol sul-americano, estando há 17 partidas sem derrotas.

Apesar de encarar um clube que atravessa um grande momento, é fato que o São Paulo chega mais preparado para somar os três pontos. Com o apoio da torcida, necessitando da vitória e estando com a confiança em alta, dificilmente o tricolor não sairá com o triunfo. Dessa forma, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – São Paulo”.

Palpite do Jogo - Resultado Final – São Paulo

​- 1.61 na bet365

- 1.66 na Betano

- 1.62 na Betfair

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas no site das casas de apostas.

Saiba como apostar usando as vantagens do cupom KTO.

São Paulo e seu desempenho atual

O São Paulo continua surpreendendo na temporada desde a chegada de seu novo treinador, Luis Zubeldía. O comandante argentino soube explorar o grande elenco do tricolor, que agora atua de maneira mais eficiente no sistema ofensivo.

Nas competições que disputa, o Tricolor Paulista segue sendo um forte candidato ao título em todas, chegando recentemente até as oitavas de final da Copa do Brasil.

Na Copa Libertadores, a equipe também já garantiu vaga nas oitavas de final, mas precisa da vitória na última rodada para se classificar no topo do Grupo B.

Talleres de Córdoba e sua última performance

O Talleres de Córdoba não teve um bom início de temporada. Na Copa da Liga Profissional, sequer alcançou a fase mata-mata da competição, mesmo sendo um dos favoritos ao título (na teoria) no começo do torneio.

Porém, não se deixou abalar e continua com campanhas sólidas e consistentes nas competições que segue disputando neste primeiro semestre de 2024.

Na Copa Libertadores, precisa apenas do empate na rodada final para assegurar a classificação para as oitavas de final em primeiro lugar no Grupo B.