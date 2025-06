Isack Hadjar terá de pagar três posições no grid do GP do Canadá, que acontece em Montreal neste fim de semana. O francês da Racing Bulls foi punido por bloquear Carlos Sainz na classificação deste sábado (14). Com isso, ele cai do nono para o 12º lugar.

O lance aconteceu ainda no Q1 e acabou sendo decisivo para a queda do piloto da Williams na primeira parte da sessão. Os comissários chamaram Hadjar e Sainz à salinha e ouviram a versão de cada um. Além disso, analisaram vídeos e também a comunicação via rádio, o procedimento padrão.

— O carro 6 (Hadjar) estava em volta de instalação e foi alcançado pelo carro 55 (Sainz), que vinha em volta rápida, na entrada da curva 6. Embora o carro 6 tenha tentado sair da linha de corrida para abrir espaço, a manobra foi tarde demais — diz o documento da Federação Internacional de Automobilismo (FIA).

Punição padrão

— O piloto do carro 6 concordou que o 55 foi bloqueado. Ele explicou que a equipe havia lhe informado anteriormente que o 55 estava se aproximando em uma volta de aceleração, mas a equipe então lhe disse que ele havia abortado a volta. Ele disse que, embora tenha visto o 55 pelo retrovisor, confiou no que a equipe falou, mas quando percebeu que a informação estava errada, fez o possível para sair do caminho — seguiu.

— A punição padrão para esta infração em classificação, de acordo com as diretrizes de punições, é a perda de três posições no grid, independentemente de o incidente ter sido culpa do piloto ou da equipe — encerrou a FIA.

Com a sanção de Hadjar, Alexander Albon, Franco Colapinto e Nico Hülkenberg ganham uma posição cada. George Russell ficou com a pole-position e divide a primeira fila com Max Verstappen.

A Fórmula 1 realiza o GP do Canadá neste fim de semana, de 13 a 15 de junho, em Montreal, décima etapa da temporada 2025.