Apresentadora pede demissão, e Neto ‘assume’ outro programa na Band

Craque Neto roubou a cena e fez uma aparição surpresa no programa "Melhor da Tarde", na última quinta-feira (12), para defender a estrutura da Band. A intervenção aconteceu um dia após o pedido de demissão da apresentadora Cátia Fonseca. Ela era a responsável por tocar a atração da emissora, mas deixou o cargo e criticou publicamente a estrutura do canal.

Durante a participação no programa vespertino, o ex-jogador e atual apresentador destacou o trabalho dos profissionais que atuam nos bastidores da Band. Em um tom irônico, ele reforçou a qualidade da estrutura do canal.

Além disso, Neto também aproveitou para interagir com outros companheiros de empresa. Foram os casos de Regina Dourado e Leo Dias. O momento do ex-jogador no programa viralizou rapidamente nas redes sociais.

- Vamos lá! Que fase estou vivendo na Band, hein, com essa estrutura! Dá uma olha nesta estrutura. Na câmera, na equipe, está todo mundo aqui. A Regina, maravilhosa, o Léo Dias, vou perguntar também, se por acaso, ele também não tem um namorado. Porque ele fala de todo mundo né? (risos) - iniciou o jornalista, antes de completar.

- Hoje, estou saindo do "Donos da Bola" para assumir o "Melhor da Tarde". É mentira, não estou assumindo nada. Mas daqui a pouco vai ter mais aqui no programa. E com bastante estrutura. Porque não falta aqui. Olha o que tem de gente aqui, trabalhando - concluiu.

O que está por trás da aparição de Neto?

O momento do ex-jogador de futebol no programa "Melho da Tarde" foi motivado pela saída polêmica da apresentadora Cátia Fonseca da Band. Após deixar o canal, ela criticou a estrutura publicamente da emissora. O fato fez Neto "invadir" a programação para responder as declarações recentes da antiga companheira de empresa.

Apesar das brincadeiras, o ídolo do Corinthians não será o responsável por apresentar o tradicional programa da tarde. Ele seguirá como personagem principal da atração esportiva "Os Donos da Bola". Para substituir Cátia Fonseca, a Band selecionou Pâmela Luciola, que já havia comandado a atração durante as férias da antiga funcionária.