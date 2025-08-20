menu hamburguer
Mais Esportes

Calderano e Takahashi levam a virada nas duplas mistas na Suécia

Brasileiro ainda joga o individual nesta quarta-feira

Bruna Takahashi e Hugo Calderano em ação nas duplas mistas (Foto: WTT/Divulgação)
imagem cameraBruna Takahashi e Hugo Calderano em ação nas duplas mistas (Foto: WTT/Divulgação)
Gustavo Loio
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 20/08/2025
11:19
  • Matéria
  • Mais Notícias

Hugo Calderano e Bruna Takahashi estiveram muito perto das semifinais das duplas mistas do Europe Smash de Malmö, na Suécia. Mas, nesta quarta-feira (20), o casal brasileiro levou a virada dos japoneses Sora Matsushima e Satsuki Odo, cabeças de chave número 4, por 3 sets a 2, com parciais de 7/11, 8/11, 11/7, 11/4 e 11/7, nas quartas de final.

Calderano volta à mesa inda nesta quarta, diante do chinês Wen Ruibo, às 14h10 (de Brasília). Na estreia, o brasileiro, segundo favorito, derrotou o amigo e compatriota VItor Ishiy, por 3 a 0.

Calderano cai no ranking individual

O ranking do tênis de mesa foi atualizado nesta terça-feira (19) e o mesa-tenista Hugo Calderano perdeu posição. Até então terceiro colocado, o brasileiro não participou do WTT do Japão, o que custou a sua posição. Ele foi ultrapassado pelo japonês Tomokazu Harimoto, que somou o suficiente no torneio do Japão para deixar Calderano para trás.

Com isso, Hugo Calderano caiu de terceiro para quarto no ranking da WTT. Ele soma 5525 pontos, 475 a menos que Harimoto. Agora, o brasileiro tentará recuperar no Grand Smash da Suécia, que acontece nesta semana.

Hugo Calderano no WTT Star Contender de Foz do Iguaçu (Foto: Abelardo Mendes Jr/ CalderanoTM)

Como o torneio japonês acabou em uma segunda, a queda de Calderano não entrou na atualização do dia 12. Hugo Calderano pode voltar ao terceiro lugar do ranking após o Grand Smash da Suécia, que agrega 2 mil pontos ao campeão. Harimoto também participa do torneio.

Confira o ranking do tênis de mesa atuzalizado; Hugo Calderano é quarto

PosiçãoAtletaPaísPontos

Lin Shidong

China

8975

Wang Chuqin

China

8925

Tomokazu Harimoto

Japão

6000

Hugo Calderano

Brasil

5525

Liang Jingkun

China

4375

Felix Lebrun

França

3220

Truls Moregard

Suécia

2630

Xiang Peng

China

2475

Darko Jorgic

Eslovênia

2450

10º

Benedikt Duda

Alemanha

2315

Dupla Calderano/Takahashi mantém posição

Na competição de duplas mistas, Hugo Calderano e Bruna Takahashi mantiveram as suas posições. Eles estão em 10º, melhor posição já alcançada pelo casal na disputa. Confira o ranking de misto abaixo:

PosiçãoDuplaPaísPontos

Kuai Man / Lin Shidong

China

7798

Lim Jonghoon / Shin Yubin

Coreia do Sul

3875

Sora Matsushima / Miwa Harimoto

Japão

3325

Wong Chun Ting / Doo Hoi Kem

Hong Kong, China

2925

Alvaro Robles / Maria Xiao

Espanha

2535

Wang Chuqin / Sun Yingsha

China

2136

Diya Chitale / Manush Shah

Índia

2065

Maharu Yoshimura / Satsuki Odo

Japão

1959

Kristian Karlsson / Christina Kallberg

Suécia

1805

10º

Hugo Calderano / Bruna Takahashi

Brasil

1560

Bruna Takahashi e Hugo Calderano em ação nas duplas mistas (Foto: WTT/Divulgação)

