Palpite: Real Sociedad x Atlético de Madrid – Campeonato Espanhol – 25/5/2024

Escrito por Lance! • Publicada em 25/05/2024 - 01:04 • São Paulo (SP)

Dentro das expectativas de seus torcedores, ambas as equipes fizeram uma temporada razoável, confirmando vaga nas principais ligas da UEFA edição 2024/2025. O jogo começa às 11h15 (de Brasília) de sábado (25). As equipes se encontram no Estádio Anoeta, em San Sebastián, Espanha. Assista no STAR+.

Palpite Real Sociedad x Atlético de Madrid

Já confirmado na próxima edição da Liga Europa, a Real Sociedad fez uma temporada dentro das expectativas de sua diretoria. Enquanto isso, o Atlético de Madrid também cumpriu seu objetivo nesta edição da La Liga, tendo vaga assegurada na próxima Liga dos Campeões.

Com pouco interesse de vitória das duas equipes, resta apenas apostar no triunfo do clube mandante, que terá uma motivação extra para terminar sua campanha com mais três pontos somados. Sendo assim, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Real Sociedad”.

Palpite do Jogo - Resultado Final – Real Sociedad

Real Sociedad e seu desempenho atual

A Real Sociedad cumpriu as expectativas da diretoria e seus torcedores na atual temporada. Independente do resultado da última rodada, estará garantido na próxima edição da Liga Europa.

Com 60 pontos somados ao final da 37ª rodada, ocupa a sexta posição, em uma campanha marcada por dezesseis vitórias, doze empates e apenas nove derrotas.

Na reta final da competição, garantiu vaga no G6 após vencer as duas rodadas mais recentes, sendo elas os triunfos contra o Valencia e Betis, respectivamente.

Atlético de Madrid e sua última performance

O Atlético de Madrid definitivamente não vê a hora da temporada atual chegar ao fim. Isso porque, na última rodada disputada, a equipe foi goleada pelo modesto elenco do Osasuna, por 4 a 1.

Mesmo com a derrota vexatória na aparição mais recente do clube, o Atlético de Madrid vinha de uma excelente sequência de resultados, que chegou a quatro vitórias consecutivas.

O principal objetivo do clube na atual edição da La Liga também foi cumprido, que era garantir presença entre os quatro primeiros colocados e consequentemente ter direito a vaga na próxima edição da Liga dos Campeões.