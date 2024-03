Palpite: Polônia x Estônia – Eliminatórias da Eurocopa – 21/3/2024

Szczęsny e Lewandowski em treino preparatório para enfrentar a Estônia (Foto: IMAGO / Newspix)







Escrito por Lance! • Publicada em 21/03/2024 - 01:02 • São Paulo (SP)

A Polônia terá pela frente a seleção da Estônia na repescagem semifinal, vindo de situações distintas. O jogo começa às 16h45 (de Brasília) da quinta-feira (21). E as equipes se encontram no Estádio Nacional de Varsóvia, em Varsóvia , Polônia. Assista no STAR+.

Palpite Polônia x Estônia

A Polônia tem invencibilidade de quatro jogos, vencendo no amistoso mais recente e sem perder nas três últimas rodadas das Eliminatórias da Euro. Enquanto isso, a Estônia não vence há onze partidas e somou somente 1 ponto na fase de grupos.

Observando o retrospecto de cada seleção, os poloneses são disparados os favoritos para ganharem do Sinisärgid. E o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Polônia”. É aguardado que As Águias Brancas continuem com uma performance muito boa e vençam mais uma vez.

Palpite do Jogo - Resultado Final – Polônia

​- 1.16 na bet365

- 1.20 na Betano

- 1.12 na Betfair

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas no site das casas de apostas.

Como chega a Polônia

A Polônia enfrentou a Letônia em amistoso recente e venceu por 2 a 0, atuando no estádio Nacional de Varsóvia. As Águias Brancas tiveram performance muito superior ao rival e criaram as melhores jogadas nos 90 minutos.

Com apenas 7 minutos no relógio, Przemyslaw Frankowski foi o responsável por tirar o placar do zero. No comecinho do segundo tempo, Robert Lewandowski também balançou as redes e confirmou a vitória dos poloneses.

Na última rodada da fase de grupos das Eliminatórias da Eurocopa, Białe Orły recebeu a República Tcheca no estádio Nacional de Varsóvia e ficou na igualdade com um gol para cada lado.

Jakub Piotrowski foi quem abriu o placar do confronto, marcando gol aos 38 minutos. O empate dos tchecos foi no início da segunda parte, com Tomáš Souček balançando as redes. Cada seleção somou mais 1 ponto na tabela com esse resultado.

Com os resultados que teve na fase de grupos das Eliminatórias da Eurocopa, a Polônia terminou em terceiro lugar da tabela. Entre as oito partidas que jogou, teve três sucesso, dois empates e sofreu três derrotas.

Como chega o Estônia

A seleção da Estônia não venceu nenhum jogo nas Eliminatórias da Eurocopa, somando apenas 1 ponto e ficando em último lugar do Grupo F. Então, empatou uma vez e foi derrotada em outras sete partidas.

Os Camisas azuis conseguiram avançar para a repescagem devido ao regulamento diferente da UEFA. Na mais recente Liga das Nações, os estonianos ficaram em primeiro no Grupo 2 da Liga D. Equipes bem-colocadas ganham pontos em um ranking da UEFA que permite sua participação na repescagem da Euro, caso não consigam classificação direta.

Recentemente, Sinisärgid enfrentou a Suécia em jogo amistoso e acabou perdendo por 2 a 1, de virada. Ao longo do confronto, os camisas azuis tiveram bola por apenas 30% do tempo e deram cinco finalizações, acertando dois arremates contra a baliza.

Com apenas 19 minutos, Kevor Palumets marcou o primeiro gol da partida. Logo depois, os suecos empataram com Sebastian Nanasi. Melhorando de rendimento, Tre Kronor virou o placar com Isaac Kiese Thelin.

A equipe estoniana chega a este confronto definitivo das Eliminatórias da Euro como o grande “azarão”, devido ao desempenho ruim que apresentou na primeira fase.