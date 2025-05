WSL fecha parceria com marca de suplementação esportiva; veja

O Grupo Supley, um dos líderes nacionais na produção de creatina e proteína, é o novo patrocinador da WSL. O acordo prevê que duas das marcas de suplementação esportiva mais relevantes do país - Probiótica, pioneira no segmento, e Dr. Peanut, referência em sabor e indulgência saudável -, façam parte das plataformas da instituição, o que inclui aparições nas transmissões, redes sociais, conteúdos de mídia e eventos.

A união com a WSL é o movimento das marcas para conectar sua história já consagrada no universo suplementação e saudabilidade ao universo do surfe - que historicamente possui um lifestyle próprio e saudável de vida -, sendo a Probiótica, há mais de 35 anos no mercado brasileiro de suplementação e nutrição esportiva investindo em inovação e portfólio, responsável por atender diretamente os atletas - sejam eles profissionais ou amadores -, e o Dr. Peanut, aquele que chega vai oferecer uma nova opção de alimentação saudável. A ideia é que as marcas ampliem sua conexão com o público apaixonado pelo esporte. Por isso, vão promover uma série de ações especiais e interativas, voltadas para o público geral.

A parceria já será vista ativa durante a realização do Vivo Rio Pro 2025, maior etapa de surfe do mundo, que reúne os principais surfistas do mundo no Championship Tour (CT) (divisão de acesso à elite do surfe mundial), e será disputada em Saquarema, no Rio de Janeiro, entre os dias 21 e 29 de junho.

Promoção vai levar consumidor para maior etapa de surfe do mundo

Para ampliar o alcance do surfe e fortalecer a conexão com o público brasileiro, a Probiótica lançou uma campanha nacional no seu e-commerce, alinhada ao novo posicionamento “Conquistas Reais”. Desde o dia 26 até o dia 10 de junho, os consumidores que realizarem compras a partir de R$ 169 no site da marca concorrem a um feriado inesquecível durante a etapa brasileira da WSL, em Saquarema (RJ), com tudo pago.

O sorteio contempla a viagem durante o feriado de Corpus Christi, proporcionando uma imersão completa na atmosfera do maior campeonato de surfe do mundo.

A ação, intitulada “Drop sua conquista real – Nutra seu corpo e embarque para Saquarema”, convida o público a nutrir o corpo e embarcar em uma experiência única, conectando performance, lifestyle e bem-estar de forma autêntica.

- Nosso objetivo é fortalecer ainda mais o diálogo com quem pratica ou admira esse esporte. A Probiótica tem como missão apoiar e conscientizar sobre a busca pela melhor versão de si mesmo, em qualquer atividade física. Queremos promover conquistas reais, bem-estar e evolução pessoal, sem estereótipos. Somos parceiros de quem busca uma vida ativa e equilibrada - afirma a gerente de Marketing da Probiótica, Ana Leão.