Neste sábado (31), as brasileiras voltaram a competir pelo segundo dia do Campeonato Pan-Americano de Ginástica Rítmica, em Assunção, no Paraguai, e fizeram dobradinha no pódio do individual geral. Babi Domingos, campeã pan-americana em 2024, ficou com a medalha de prata desta vez, enquanto Geovanna Silva, a Jojo, faturou o bronze. A campeã foi a americana Rin Keys.

Com as apresentações na fita e maças, Babi Domingos somou 113.400 pontos, enquanto Geovanna Santos terminou com um total de 112.650. Além do pódio, as brasileiras também garantiram presença em todas as decisões por aparelhos, que acontecem no domingo (1).

Ainda neste sábado, o conjunto brasileiro compete, sem sua equipe principal, para disputa da série mista com três bolas e dois arcos. Após a estreia na sexta-feira (30), o Brasil lidera a classificação geral.

Campeã em 2024, Babi ficou com a prata nesta edição (Foto: Divulgação/CBG)

Como foi a competição

Começando o dia na fita, Geovanna Santos se destacou na coreografia e teve nota de peso na parte artística, somando 27.600, chegando a liderar o aparelho. Já Babi Domingos começou o dia de disputa com a série de maças, somando 28.450 pontos na rotina segura ao som de Garota de Ipanema.

Nas maças, Jojo conseguiu mais uma passagem segura e sem erros, com muita velocidade na execução dos elementos, somando 28.350 pontos. Penúltima atleta a competir, Babi Domingos apresentou sua nova série na fita, embalada por um ritmo de tango, com nota de 28.150.

Geovanna Santos foi bronze no individual geral (Foto: Divulgação/ CBG)

No primeiro dia de classificatórias, as brasileiras já haviam garantido lugar nas finais do arco e bola. Atual campeã no individual geral, Babi Domingos fez 29.000 em sua rotina de arco, ao som de ‘Rei Leão’, e 27.800 na bola, terminando com o terceiro lugar nos dois aparelhos. Já Geovana Santos fez 28.350 pontos no arco, quarta melhor nota no aparelho, e conseguiu a mesma nota na bola, em série embalada pela trilha sonora de Titanic, terminando como vice-líder no aparelho.

As finais do individual por aparelhos estão programadas para este domingo (1), a partir das 10h (horário de Brasília), com transmissão do canal Time Brasil no YouTube.