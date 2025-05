Luxemburgo e Casagrande elevam o tom em discussão ao vivo sobre Ancelotti

A confirmação da chegada de Carlo Ancelotti à Seleção Brasileira continua rendendo polêmica. Durante o programa Galvão e Amigos, da Band, Vanderlei Luxemburgo e Walter Casagrande protagonizaram um debate quente sobre a escolha da CBF por um técnico estrangeiro.

Luxa e Casão sobre chegada de Ancelotti

- Cadê os nossos treinadores? Parte da imprensa vem execrando os técnicos brasileiros. Felipão não presta mais, Dunga não presta mais, Luxemburgo não presta mais. Me perdoe, Casão. Parte da imprensa foi execrando os treinadores brasileiros: ‘está ultrapassado, Felipão não presta mais, Mano não presta mais, Luxemburgo não presta mais’, quando nós tínhamos essa experiência para passar para os outros - disparou o ex-treinador da Seleção, visivelmente exaltado.

Casagrande tentou justificou a chegada do italiano com os trabalhos recentes dos técnicos nacionais com a Seleção. Destaques no cenário recente do futebol no país, como Fernando Diniz e Dorival Júnior não tiveram sucesso na Amarelinha.

- Só teve treinador brasileiro até agora. Execraram porque fizeram mau trabalho. Perdemos com treinador brasileiro! Estamos num fiasco por causa de treinador brasileiro! Nós fomos pentacampeões em 2002. Estamos em 2025!

Luxemburgo rebateu na hora e levantou o tom:

- Os técnicos do Brasil passaram a não prestar? Aqui, com todo respeito, nós somos cachorros vira-latas. É a grande verdade. Nós aqui não prestamos, e o de fora vem aqui e prestam muito mais. Não tenho nada contra ele (Ancelotti).

Casagrande rebateu:

- O primeiro estrangeiro que vem… Você não poderia usar esse discurso de vira-latas. É o primeiro treinador estrangeiro que veio!

