Palpite: Palmeiras x Internacional – Campeonato Brasileiro – 17/4/2024

17/04/2024

Depois de vencer na rodada inaugural, o Internacional terá a difícil missão de encarar o favorito ao título, Palmeiras, que também iniciou sua jornada com o pé direito. O jogo começa às 21h30 (de Brasília) da quarta-feira (17). As equipes se encontram na Arena Barueri, em Barueri. Assista no Premiere.

Palpite Palmeiras x Internacional

Dono de performances sólidas durante toda a temporada, o Verdão estreou com vitória no Brasileirão e foi derrotado apenas uma vez em 2024. Enquanto isso, o Internacional vinha de performances regulares para a estreia do Brasileirão, mas confirmou o favoritismo na rodada inaugural contra o tricolor baiano.

Ainda que o Colorado seja um elenco com bom aproveitamento como visitante, o Palmeiras continua sendo uma equipe mais qualificada tecnicamente em relação ao clube gaúcho. Por este motivo, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Palmeiras”.

Palpite do Jogo - Resultado Final – Palmeiras

​- 1.66 na bet365

- 1.60 na Betano

- 1.60 na Betfair

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas no site das casas de apostas.

Palmeiras e seu desempenho atual

O Palmeiras segue sendo o clube a ser batido na atual temporada ao lado do Flamengo. Depois do título conquistado no Paulistão, a diretoria e os torcedores seguem mais confiantes do que nunca com o comando de Abel Ferreira, que segue colecionando troféus em sua passagem pelo clube.

Recentemente, o Verdão disputou as duas primeiras rodadas da Copa Libertadores. Na estreia delas, ficou apenas no empate com o São Lorenzo, onde atuou com o time misto. Na sequência, venceu e convenceu contra o Liverpool de Montevidéu, por 3 a 1.

Na rodada inaugural do Brasileirão, teve pela frente o Vitória e em jogo extremamente equilibrado, confirmou o favoritismo no Barradão por 1 a 0, com gol assinalado por Richard Rios aos 20 minutos da etapa inicial.

Internacional e sua última performance

O Internacional busca fazer as pazes com seu torcedor após a decepcionante eliminação no estadual gaúcho. Isso porque, era o favorito ao título da competição e acabou eliminado na semifinal, depois de ser derrotado contra o Juventude após disputa de pênaltis.

Na sequência, realizou suas duas primeiras aparições na Copa Sul-Americana. Nelas, ficou no empate sem gols contra o Belgrano e Real Tomayapo, tendo chances de ficar de fora da próxima fase caso não vença a próxima rodada.

Em sua estreia no Brasileirão, recebeu o Bahia no Beira-Rio e teve mais dificuldade do que o imaginado para confirmar o favoritismo. Entretanto, mesmo após iniciar em desvantagem aos 70’ com Biel, virou a partida para 2 a 1 com Wesley aos 73’ e com Fernando aos 83’.