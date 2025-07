Gabriel Bortoleto vê João Fonseca como uma futura estrela

Se Gabriel Bortoleto disputa, em 2025, sua primeira temporada na Fórmula-1, João Fonseca já vem se consolidando como um dos principais nomes do tênis. Tanto que o piloto brasileiro, de 20 anos, em entrevista ao site da principal modalidade do automobilismo mundial, voltou a elogiar o jovem tenista, de 18 anos.





Na publicação, Bortoleto diz ser fã do italiano Jannik Sinner e do espanhol Carlos Alcaraz, principais tenistas do planeta. Ao ser perguntado sobre quais jogadores admira, o piloto logo respondeu João Fonseca:





- Ele é incrível. Está subindo no ranking da ATP e acho que será uma futura estrela. Mas, hoje em dia, Sinner e Alcaraz são meus favoritos - disse o piloto.



Bortoleto diz que amaria ser um tenista.

- Amo esse esporte, acho incrível, fascinante.



O piloto diz que não joga muito tênis, mas ama assistir a modalidade:

- Amo a mentalidade dos jogadores, como eles são. Não jogo com frequência, pratico muito paddel, mas não tênis. Preciso começar a praticar apropriadamente -



Há duas semanas, em vídeo divulgado por Wimbledon, o número 1 do Brasil revelou a torcida por Bortoleto:







João Fonseca se une a estrelas antes do US Open

No dia 21 de agosto, o número 1 do Brasil será uma das estrelas da partida-exibição às vésperas do US Open. Nela, João Fonseca terá companhia dos anfitriões André Agassi, Coco Gauff, Andy Roddick e John McEnroe, além do argentino Juan Martin Del Potro, campeão do torneio em 2009.

Antes do último Grand Slam do ano, o pupilo do técnico Guilherme Teixeira, da Yes Tennis, disputa os Masters 1000 de Toronto, no Canadá, apartir de 27 de julho, e de Cincinnatti, que começa em 7 de agosto. Há duas semanas, como se sabe, João Fonseca alcançou a terceira rodada de Wimbledon, perdendo para o chileno Nicolas Jarry.



Já o US Open tem início dia 24 de agosto, três dias após a exibição em Nova York.



Há dois anos, João Fonseca foi campeão juvenil do torneio. Em 2025, o número 1 do Brasil e 48º do mundo vai debutar como profissional na competição, o quarto e último Grand Slam da temporada. Além da terceira rodada em Londres, João Fonseca atingiu a mesma fase em Roland Garros, em junho, e parou na segunda rodada do Aberto da Austrália, em janeiro, onde conquistou, na estreia, a maior vitória da carreira até aqui, sobre o russo Andrey Rublev (9º).