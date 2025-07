Justin Jefferson, Wide Receiver da NFL e um dos maiores da história atual da maior liga de futebol americano do mundo, foi anunciado no podcast PodPah, um dos maiores canais do Brasil, no ramo. A entrevista com o atleta foi realizada na última semana, em Los Angeles, em evento da marca Oakley onde a equipe brasileira esteve presente para entrevistar o astro. O episódio vai ao ar na próxima quarta-feira (16), às 19h (de Brasília).

Wide Receiver do Minnesota Vikings, Justin Jefferson passou a ter uma afinidade maior com o Brasil em 2023, quando visitou o Rio de Janeiro e teve uma experiência completa na capital carioca. Foi a um jogo do Flamengo acompanhado pelo craque Vinicius Júnior, participou de churrascos na casa do atacante do Real Madrid, visitou o Cristo Redentor, além de outras experiências. Ainda, em entrevista exclusiva que repercutiu na NFL, chegou a falar quem ele achava ser o Top 5 Quarterbacks da liga na época, deixando o seu próprio, Kirk Cousins, de fora. O que gerou certa polêmica sobre o assunto.

Ainda, Justin Jefferson passou a ser um dos maiores embaixadores do NFL Flag e da liga, fora dos Estados Unidos. Com seu carisma irreverente, a expectativa do público que acompanha futebol americano é de que a conversa seja descontraída e que ele conte diversas boas histórias de bastidores da liga.

Apresentado por Igor Cavalari (Igão) e Thiago Marques (Mítico), o Podpah se tornou um dos maiores podcasts brasileiros, desde 2020, quando foi criado. Com mais de 9 milhões de inscritos no YouTube e presença em outras plataformas como Spotify, o canal se tornou um hub de conteúdo, com atuação em diversas áreas como entretenimento, moda, eventos, alimentos e transmissões, através do Grupo Podpah.

Ainda, passou a se destacar também pela presença em grandes eventos esportivos, como a Libertadores, o Paulistão, a Copa do Mundo e as Olimpíadas. Agora, com mais uma estrela internacional e, desta vez, da NFL, o Podpah vai publicar a entrevista com um dos atletas mais renomados do futebol americano na atualidade, sendo, inclusive, tido por alguns ex-atletas lendários como potencial de um dos maiores da história da National Football League.