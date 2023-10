Partida válida pela sexta rodada das Eliminatórias da Eurocopa, o País de Gales terá pela frente a seleção da Croácia. O início do jogo será neste domingo (15), às 15h45 (de Brasília). As equipes se encontram no Estádio Cardiff City, em Cardiff, no País de Gales. Assista no SporTV e no STAR+.