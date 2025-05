Pelo quinto ano consecutivo, a academia de Rafael Nadal estará no Brasil em 2026. Os coaches dessa que é uma das melhores academias do mundo estarão para quatro semanas de treinamento em janeiro, sendo duas no Rio de Janeiro, na academia Techset, e mais duas na Super 9 Tennis Park, no Jurerê Sports Center, em Florianópolis (SC).

Na capital carioca, os Camps serão realizados entre segunda-feira até sábado nos dias 5 e 10 e 12 até 17 de janeiro. Na capital catarinense entre os dias 19 e 24 e 26 até 31 de janeiro.

A Rafa Nadal Academy é considerada uma das melhores academias do mundo com metodologia baseada não só na parte técnica, física e tática. Mas, também, em princípios e valores que formaram Rafael Nadal, ganhador de 22 Grand Slams, sendo 14 em Roland Garros.

Nadal gravou vídeo de Roland Garros



Nesta semana, aliás, o Grand Slam francês anunciou um vídeo sobre a próxima edição do torneio narrado pelo recordista de títulos. Confira abaixo:

- Para atender a demanda que foi alta em 2025, o MundoTênis lança os Camps desta vez com duas semanas no Rio de Janeiro enquanto que Florianópolis repete o sucesso do Super 9 Tennis Park dos últimos anos - contou Lúzio Ramos, CEO do MundoTênis.

Os treinamentos incluem ainda uniformes oficiais da Rafa Nadal Academy e opções com hospedagem, alimentação e hidratação. Ao término das atividades cada participante irá receber um diploma da academia. Os pacotes estão disponíveis no site mundotenis.com.br que também é o canal de venda para os Camps de julho realizados na Rafa Nadal Academy em Mallorca, na Espanha, onde a academia já está recebendo 180 juvenis e profissionais que irão treinar no mesmo local que treinam Casper Ruud, duas vezes vice-campeão do Aberto da França e atual sétimo do mundo, a jovem Alexandra Eala, semifinalista do Miami Open, entre outros.