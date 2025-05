Burns x Morales: confira onde assistir, horário e card do UFC Vegas

Gilbert "Durinho" Burns e Michael Morales se enfrentam, neste sábado (17), na luta principal do UFC Las Vegas, no Apex, Estados Unidos. O evento é o décimo segundo Fight Night do ano, que conta com diversos brasileiros no card.

No card do evento, dez brasileiros estarão em ação. No card principal, a lenda Rodolfo Bellato irá encarar o veterano Paul Craig. Um pouco antes, Mairon Santos e Melquizael Costa entrarão em ação contra Sodiq Yusuff e Julian Erosa, respectivamente.

UFC Fight Night Vegas: Gilbert "Durinho" Burns x Michael Morales

O brasileiro Gilbert "Durinho" Burns irá enfrentar o equatoriano Michael Morales no combate principal do UFC Fight Night Vegas. O carioca de 38 anos busca se recuperar da sequência de três derrotas consecutivas, contra Belal Muhammad (ex-campeão dos meio-médios), Jack Della Maddalena (atual campeão da categoria) e Sean Brady (número #2 do ranking). Em seu último combate, contra Brady, em setembro de 2024, foi derrotado por decisão unânime dos juízes.

Gilbert "Durinho" Burns irá encarar Michael Morales (Foto: Reprodução/UFC)

Do outro lado, Michael Morales está invicto no MMA, com 17 vitórias, sendo 12 por nocaute. Na última rodada, em agosto de 2024, o equatoriano nocauteou Neil Magny no primeiro round.

Brasil no Fight Night

Além de Durinho, outros nove brasileiros estarão no card. No principal, Rodolfo Bellato vai encarar Paul Craig, em luta do peso meio-pesado. No peso leve, Mairon Santos enfrentará Sodiq Yusuff. E na luta de abertura, do peso pena, Melquizael Costa terá confronto contra Julian Erosa.

No card preliminar, o Brasil será representado por Matheus Camilo, Thiago Moisés, Luana Santos, Tainara Lisboa, Denise Gomes e Luana Pinheiro.

FICHA TÉCNICA

UFC Fight Night — Las Vegas, Estados Unidos

📆 Data: 17 de maio de 2025

⏰ Horário: A partir de 19h (horário de Brasília)

🌍 Local: Las Vegas, Nevada, Estados Unidos

📺 Onde assistir: UFC Fight Pass (todo o card) pela internet

Card principal — a partir de 19h

Peso meio-médio (até 77,1 kg): Gilbert "Durinho" Burns x Michael Morales

Peso meio-pesado (até 92,9 kg): Rodolfo Bellato x Paul Craig

Peso leve (até 70,3 kg): Sodiq Yusuff x Mairon Santos

Peso médio (até 83,9 kg): Dustin Stoltzfus x Nursulton Ruziboev

Peso pena (até 65,7 kg): Julian Erosa x Melquizael Costa

Card preliminar — a partir de 16h

Peso leve (até 70,3 kg): Gabe Green x Matheus Camilo

Peso leve (até 70,3 kg): Jared Gordon x Thiago Moisés

Peso pena (até 65,7 kg): Yadier del Valle x Connor Matthews

Peso galo feminino (até 61,2 kg): Luana Santos x Tainara Lisboa

Peso palha feminino (até 52,1 kg): Elise Reed x Denise Gomes

Peso mosca (até 56,7 kg): Park Hyun-sung x Carlos Hernandez

Peso palha feminino (até 52,1 kg): Tecia Torres x Luana Pinheiro