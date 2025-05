Cerca de quatro meses antes do jogo, a NFL anunciou os dias de abertura da venda de ingressos para o confronto entre Los Angeles Chargers e Kansas City Chiefs. O duelo de abertura da temporada 2025/26 está agendado para o dia 5 de setembro, no Neo Química Arena, em São Paulo (SP). Para acompanhar a disputa, os torcedores poderão adquirir os ingressos a partir do dia 12 de junho, para o público geral, enquanto clientes XP terão uma pré-venda exclusiva nos dias 9 e 11 também de junho.

Após o sucesso do jogo entre Philadelphia Eagles e Green Bay Packers em 2024, a NFL realizará mais uma partida no Brasil. Em janeiro, o Lance! publicou com exclusividade que o Los Angeles Chargers seria o mandante do jogo na Neo Química Arena, informação confirmada pela liga em fevereiro. Kansas City Chiefs como adversário, por sua vez, foi confirmado meses depois.

Duelo entre gigantes confirmado

O Kansas City Chiefs é o time mais dominante da NFL nos últimos anos, com cinco participações em Super Bowl nas últimas seis temporadas e três títulos conquistados. A equipe é liderada por Patrick Mahomes, tricampeão do Super Bowl e três vezes eleito MVP da liga, além do astro Travis Kelce, que ganhou ainda mais notoriedade com seu relacionamento com Taylor Swift.

Do outro lado, os Chargers contam com Justin Herbert, um dos quarterbacks mais talentosos da nova geração, e tentarão surpreender no palco brasileiro.

Confira o calendário dos jogos internacionais da NFL

Além do jogo em solos paulistas, no Brasil, a NFL irá se aventurar em alguns países da Europa durante a temporada de 2025/26.

5 de setembro: Kansas City Chiefs x Los Angeles Chargers - Neo Química Arena, São Paulo (Brasil) 28 de setembro: Vikings x Steelers - Croke Park, Dublin (Irlanda) 5 de outubro: Browns x Vikings - Tottenham Hotspur Stadium, Londres (Reino Unido) 12 de outubro: Broncos x Jets - Tottenham Hotspur Stadium, Londres (Reino Unido) 19 de outubro: Rams x Jaguars - Wembley Stadium, Londres (Reino Unido) 9 de novembro: Falcons x Colts - Olympic Stadium, Berlim (Alemanha) 16 de novembro: Commanders x Dolphins - Santiago Bernabéu, Madrid (Espanha)