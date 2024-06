Palpite: Juventude x Vitória – Campeonato Brasileiro – 11/6/2024

Foto: Fernando Alves/E.C.Juventude







Publicada em 11/06/2024

Em péssima fase, o Vitória busca seu primeiro triunfo na Série A do Brasileirão, visitando o Juventude, que segue na 12ª colocação com uma campanha acima das expectativas. O jogo começa às 19h (de Brasília) da terça-feira (11). As equipes se encontram no Estádio Alfredo Jaconi em Caxias do Sul. Assista no Premiere.

Palpite Juventude x Vitória

Voltando a vencer na rodada anterior, o Juventude ganhou fôlego no Brasileirão e segue longe da zona de rebaixamento. Enquanto isso, o Vitória passa por um momento de crise, tendo vencido sua última partida no ano ainda no estadual baiano, quando superou o Bahia no jogo de ida da decisão.

Apesar do melhor momento do clube gaúcho na temporada em relação ao Vitória, as duas equipes apresentam um nível técnico e tático semelhante dentro de campo, sendo arriscado apostar na vitória de qualquer um dos dois. Dessa forma, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Empate”.

Palpite do Jogo - Resultado Final – Empate

​- 3.00 na bet365

- 3.10 na Betano

- 3.20 na Betfair

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas no site das casas de apostas.

Juventude e seu desempenho atual

O Juventude tem um bom início na Série A do Brasileirão. A equipe que na teoria era um forte candidato a ser rebaixado, figura próximo a metade superior da tabela ao final da sétima rodada.

Com foco total no Campeonato Brasileiro, o elenco gaúcho ocupa a 12ª posição com nove pontos somados, que são provenientes de duas vitórias, três empates e uma derrota.

Na última vez que entrou em campo, não desperdiçou o mando de campo no Alfredo Jaconi e superou o Atlético-GO, por 1 a 0, com o único gol da partida sendo assinalado por Lucas Barbosa, aos 38 minutos.

Vitória e sua última performance

O Vitória teve seu último resultado positivo na temporada no dia 31 de março, quando venceu o jogo de ida da decisão do Campeonato Baiano contra o Bahia, por 3 a 2.

Desde então, entrou mais dez vezes em campo entre partidas disputadas pela Copa do Brasil e Série A do Brasileirão, não conseguindo mais vitórias neste primeiro semestre.

Com a sequência negativa os resultados não poderiam ser diferentes: além da eliminação na terceira fase da Copa do Brasil, é o penúltimo colocado do Brasileirão, tendo apenas dois pontos conquistados.