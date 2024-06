Palpite: Inglaterra x Eslováquia – Eurocopa – 30/6/2024

(Photo by Paul ELLIS / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 30/06/2024 - 01:04 • Rio de Janeiro

Com uma surpreendente presença nas oitavas de final, a Eslováquia teve a infelicidade de cruzar o caminho de uma forte candidata ao título da Euro 2024, Inglaterra, que segue invicta na competição. O jogo começa às 13h (de Brasília) de domingo (30). As equipes se encontram na Veltins-Arena em Gelsenkirchen, Alemanha. Assista no SporTV e Globoplay.Palpite Inglaterra x EslováquiaAinda que realize performances pouco convincentes tendo em vista o nível de seus jogadores, a Inglaterra segue invicta na Eurocopa e continua como forte candidata ao título. Do outro lado, a Eslováquia se classificou às oitavas de final com apenas quatro pontos somados.Ainda que a Seleção Inglesa esteja longe de apresentar seu melhor futebol, o elenco é recheado de estrelas e jogadores decisivos. Na fase mata-mata, deve ter performances mais robustas e pode aproveitar o fato de encarar um elenco de baixa qualidade técnica, sendo provável um triunfo maiúsculo contra os eslovacos. Dessa forma, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Inglaterra”.Palpite Final: Vitória da Inglaterra

Inglaterra e seu desempenho atual

A Inglaterra segue com dificuldade em apresentar um bom nível de jogo em sua campanha pela Euro 2024. Apesar deste fato, foi a única seleção que conseguiu uma vitória no Grupo C, que faziam parte as seleções da Dinamarca, Eslovênia e Sérvia.

Em sua trajetória pela competição, iniciou com vitória sobre os sérvios por 1 a 0. Nas duas rodadas seguintes, empatou contra a Dinamarca por 1 a 1 e sem gols diante da Eslovênia.

Mesmo com as performances abaixo das expectativas, garantiu a primeira posição de seu respectivo grupo ao somar cinco pontos, além de chegar invicto para a fase mata-mata.

Eslováquia e sua última performance

A Eslováquia pode estar satisfeita com sua presença nas oitavas de final. Em um grupo com Bélgica, Ucrânia e Romênia, era esperado que tivesse poucas chances de classificação devido a maior qualidade técnica das outras seleções.

No entanto, a surpreendente vitória diante da Bélgica por 1 a 0 na rodada inaugural mudou o destino do elenco na Eurocopa. Chegou a ser derrotada na segunda rodada contra a Ucrânia, mas decidiu vaga na rodada final.

Contra a Romênia, precisava apenas do empate para confirmar o avanço às oitavas de final. Dito e feito, chegou a abrir o placar com Ondrej Duda e sofreu o empate em 1 a 1 na sequência, mas confirmou o único ponto que precisava.