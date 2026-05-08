Vasco x Athletico-PR – Palpites, análise e odds (10/05)
Veja os palpites e informações de Vasco x Athletico-PR pelo Campeonato Brasileiro
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O Vasco recebe o Athletico-PR neste domingo, às 20h30 (horário de Brasília), em São Januário, pela 15ª rodada do Brasileirão 2026. O Cruz-Maltino ocupa a 13ª colocação com 17 pontos e precisa reagir no campeonato nacional, onde não vence há duas rodadas, acumulando uma derrota para o Corinthians e um empate no clássico contra o Flamengo.
Do outro lado, o Furacão chega ao Rio de Janeiro na quinta posição, com 23 pontos, mas severamente desfalcado. Quatro peças foram suspensas após o empate sem gols com o Grêmio na 14ª rodada: Kevin Viveros, artilheiro isolado do Brasileirão com oito gols, o ala-direito Benavídez, o ala-esquerdo Esquivel e o próprio técnico Odair Hellmann. Sem três titulares e sem o treinador no banco, o auxiliar Fábio Moreno comandará a equipe no Rio.
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Análise da partida
O Vasco vive uma temporada de dois mundos. Na Copa Sul-Americana, lidera o Grupo G com duas vitórias consecutivas: goleada de 3 x 0 sobre o Olimpia em São Januário e triunfo por 2 x 1 sobre o Audax Italiano no Chile, ambos com equipe alternativa. No Brasileirão, o aproveitamento é de 40% em 14 jogos (quatro vitórias, cinco empates e cinco derrotas), o que coloca a equipe a apenas dois pontos da zona de rebaixamento.
A última rodada ilustrou o momento instável. Contra o Flamengo, no Maracanã, o time de Renato Gaúcho saiu perdendo por 2 x 0 ainda no primeiro tempo e conseguiu reagir para arrancar o empate em 2 x 2, com gols de Robert Renan e Hugo Moura. A capacidade de reação mostrou caráter, mas a fragilidade defensiva no primeiro tempo segue sendo um padrão preocupante neste Brasileirão.
O Athletico-PR faz uma campanha sólida na parte de cima da tabela, com sete vitórias em 14 jogos e 20 gols marcados, média de 1,4 por partida. O time de Odair Hellmann venceu o Vitória por 3 x 1 na 13ª rodada, com dois gols de Viveros, e empatou sem gols com o Grêmio em casa. A ausência do colombiano, responsável por 40% dos gols do Furacão no campeonato, é o dado que mais pesa para este confronto.
Há outro dado relevante: o Athletico não vence como visitante no Brasileirão desde a 1ª rodada, quando bateu o Internacional no fim de janeiro. De lá para cá, foram cinco jogos fora de casa sem vitória, o que enfraquece o histórico recente do Furacão longe da Ligga Arena.
Palpites para Vasco x Athletico-PR
+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações. O Lance recomenda apenas casas de aposta legalizadas no Brasil.
Confrontos diretos
Vasco e Athletico-PR se enfrentaram 56 vezes na história, com vantagem cruzmaltina: 24 vitórias contra 18 do Furacão, além de 14 empates. A média de gols é equilibrada, com 83 para o Vasco (1,5 por jogo) e 87 para o Athletico (1,6 por jogo). O histórico aponta para um confronto movimentado, com poucos jogos terminando em 0 x 0.
O recorte recente, porém, é menos favorável ao Vasco. Desde 2015, o Athletico venceu oito dos 16 confrontos, contra cinco vitórias cruzmaltinas e três empates. O Furacão marcou 23 gols nesse período, contra 12 do Vasco, diferença que reflete o crescimento do clube paranaense na última década.
O último encontro entre os clubes no Brasileirão aconteceu em maio de 2024, quando o Athletico venceu por 1 x 0 como mandante na Ligga Arena. Em setembro do mesmo ano, pela Copa do Brasil, o Vasco avançou nas quartas de final com vitória por 2 x 1 no jogo de ida em São Januário. Este será o primeiro duelo entre os times na temporada 2026.
Notícias do Vasco e Athletico-PR
Vasco: desfalques e dúvidas
Renato Gaúcho terá dois desfalques confirmados por suspensão: o lateral-direito Paulo Henrique e o volante Cauan Barros, ambos advertidos com o terceiro cartão amarelo no clássico contra o Flamengo. Paulo Henrique levou o cartão por reclamação após a marcação de um pênalti revisado pelo VAR, enquanto Barros foi punido por falta dura em Samuel Lino aos 46 minutos do primeiro tempo.
A boa notícia é que os titulares poupados na vitória sobre o Audax Italiano pela Sul-Americana estarão à disposição. Cuiabano, que se recuperou de um problema muscular, pode ser opção na ala esquerda. Puma Rodríguez deve ocupar a lateral-direita no lugar de Paulo Henrique, enquanto Hugo Moura, herói do clássico com o gol do empate, assume a vaga de Barros no meio-campo.
Provável escalação do Vasco (4-2-3-1): Léo Jardim; Puma Rodríguez, Carlos Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton (Cuiabano); Hugo Moura e Thiago Mendes; Johan Rojas, Andrés Gómez e David; Brenner. Técnico: Renato Gaúcho.
Athletico-PR: desfalques e dúvidas
O cenário do Furacão é bem mais delicado. Além dos três jogadores suspensos (Viveros, Benavídez e Esquivel), o técnico Odair Hellmann também foi advertido com o terceiro cartão amarelo contra o Grêmio e cumprirá suspensão automática. O auxiliar técnico Fábio Moreno comandará a equipe no banco de São Januário.
Na recomposição do time, Gilberto é o substituto natural de Benavídez pela ala direita. Para a vaga de Esquivel na esquerda, Juan Felipe Aguirre e Léo Derik disputam a posição. No ataque, Renan Peixoto é a primeira opção para substituir Viveros no comando da linha de frente. O retorno do volante Luiz Gustavo, que cumpriu suspensão na rodada anterior, é a principal compensação.
Provável escalação do Athletico-PR (3-4-3): Santos; Arthur Dias, Carlos Terán e Aguirre; Gilberto, Portilla, Luiz Gustavo e Mendoza; João Cruz, Bruninho e Renan Peixoto. Auxiliar: Fábio Moreno.
Destaques individuais de Vasco x Athletico-PR
Os técnicos
Renato Gaúcho comanda o Vasco desde o início da temporada 2026 e optou por dividir o elenco entre as competições, escalando reservas e jovens na Copa Sul-Americana enquanto preserva os titulares para o Brasileirão. A estratégia rendeu frutos no torneio continental, com a liderança do Grupo G, mas o desempenho na liga preocupa: são quatro vitórias, cinco empates e cinco derrotas em 14 jogos, aproveitamento de 40%.
O lado do Athletico é mais complexo. Odair Hellmann, responsável pelo acesso na Série B de 2025 e pela campanha sólida neste Brasileirão, não estará no banco de São Januário. Suspenso após o terceiro cartão amarelo contra o Grêmio, Odair cederá o comando ao auxiliar Fábio Moreno. A ausência do técnico se soma à perda de três titulares, o que configura o cenário mais adverso que o Furacão enfrentará na competição até aqui.
Análise tática
O Vasco deve se organizar em 4-2-3-1, sua formação padrão sob Renato Gaúcho. Hugo Moura e Thiago Mendes formarão a dupla de volantes, com Rojas por dentro e Gómez e David abertos pelas pontas, alimentando Brenner como referência na área. A principal arma cruzmaltina estará nas jogadas pelo corredor esquerdo, onde Lucas Piton (ou Cuiabano) se projeta com frequência, e nas bolas paradas, como no gol de cabeça de Robert Renan contra o Flamengo.
O Athletico-PR vem jogando num esquema com três zagueiros e alas projetados. Sem Benavídez e Esquivel nas alas, Gilberto (direita) e Aguirre ou Léo Derik (esquerda) tentarão replicar a amplitude que o sistema exige. Mendoza pode flutuar entre a ala e o ataque, o que dá alguma imprevisibilidade, mas tira um corredor de circulação. Com Renan Peixoto no lugar de Viveros, o Furacão perde presença na área e poder de finalização.
A chave tática do jogo está na capacidade do Vasco de pressionar os alas substitutos do Athletico. Puma Rodríguez, pela direita, pode explorar o lado de Aguirre ou Léo Derik, jogadores com menos ritmo de jogo na posição. Se o Vasco impuser ritmo nos primeiros 20 minutos, a defesa reorganizada do Athletico, comandada por um auxiliar e não pelo treinador titular, pode sofrer para se ajustar. Pelo lado do Furacão, o contra-ataque com Mendoza em velocidade e Bruninho cortando por dentro será a principal arma para punir as subidas do Vasco.
Prognóstico de placar exato para Vasco x Athletico-PR
- Viveros é responsável por 40% dos gols do Athletico no Brasileirão (oito de 20)
- O Furacão não vence como visitante na Série A desde a 1ª rodada, em janeiro
- Além de três titulares, o Athletico perde o técnico Odair Hellmann, também suspenso
- A defesa do Vasco sofreu gols em quatro dos últimos cinco jogos no Brasileirão
Resumo dos palpites do Lance para Vasco x Athletico-PR
Melhor palpite do jogo: Vasco vence – Odd 1,95 na Betsson
Palpite alternativo: Ambas as equipes marcam – Odd 1,88 na Betsson
Palpite alternativo 2: Mais de 2,5 gols no total – Odd 2,12 na Superbet
Palpite alternativo 3: Vasco vence e ambas as equipes marcam – Odd 3,50 na Betano
Palpite de placar exato do Lance!: Vasco 2 x 1 Athletico-PR – Odd 8,00 na Betsson
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