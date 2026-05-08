Vasco x Athletico-PR – Palpites, análise e odds (10/05)

Palpites Rápidos Placar previsto: Vasco 2 x 1 Athletico-PR Melhor palpite: Vasco vence (odd 1.95 na Betsson) Desfalques decisivos: Athletico perde Viveros (artilheiro do Brasileirão), Benavídez, Esquivel e o técnico Odair Hellmann, todos por suspensão Contexto: Vasco precisa vencer em casa para se distanciar do Z4, a dois pontos; Athletico não vence fora desde a 1ª rodada

O Vasco recebe o Athletico-PR neste domingo, às 20h30 (horário de Brasília), em São Januário, pela 15ª rodada do Brasileirão 2026. O Cruz-Maltino ocupa a 13ª colocação com 17 pontos e precisa reagir no campeonato nacional, onde não vence há duas rodadas, acumulando uma derrota para o Corinthians e um empate no clássico contra o Flamengo.

Do outro lado, o Furacão chega ao Rio de Janeiro na quinta posição, com 23 pontos, mas severamente desfalcado. Quatro peças foram suspensas após o empate sem gols com o Grêmio na 14ª rodada: Kevin Viveros, artilheiro isolado do Brasileirão com oito gols, o ala-direito Benavídez, o ala-esquerdo Esquivel e o próprio técnico Odair Hellmann. Sem três titulares e sem o treinador no banco, o auxiliar Fábio Moreno comandará a equipe no Rio.

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Análise da partida

O Vasco vive uma temporada de dois mundos. Na Copa Sul-Americana, lidera o Grupo G com duas vitórias consecutivas: goleada de 3 x 0 sobre o Olimpia em São Januário e triunfo por 2 x 1 sobre o Audax Italiano no Chile, ambos com equipe alternativa. No Brasileirão, o aproveitamento é de 40% em 14 jogos (quatro vitórias, cinco empates e cinco derrotas), o que coloca a equipe a apenas dois pontos da zona de rebaixamento.

A última rodada ilustrou o momento instável. Contra o Flamengo, no Maracanã, o time de Renato Gaúcho saiu perdendo por 2 x 0 ainda no primeiro tempo e conseguiu reagir para arrancar o empate em 2 x 2, com gols de Robert Renan e Hugo Moura. A capacidade de reação mostrou caráter, mas a fragilidade defensiva no primeiro tempo segue sendo um padrão preocupante neste Brasileirão.

O Athletico-PR faz uma campanha sólida na parte de cima da tabela, com sete vitórias em 14 jogos e 20 gols marcados, média de 1,4 por partida. O time de Odair Hellmann venceu o Vitória por 3 x 1 na 13ª rodada, com dois gols de Viveros, e empatou sem gols com o Grêmio em casa. A ausência do colombiano, responsável por 40% dos gols do Furacão no campeonato, é o dado que mais pesa para este confronto.

Há outro dado relevante: o Athletico não vence como visitante no Brasileirão desde a 1ª rodada, quando bateu o Internacional no fim de janeiro. De lá para cá, foram cinco jogos fora de casa sem vitória, o que enfraquece o histórico recente do Furacão longe da Ligga Arena.

Palpites para Vasco x Athletico-PR

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Confrontos diretos

Vasco e Athletico-PR se enfrentaram 56 vezes na história, com vantagem cruzmaltina: 24 vitórias contra 18 do Furacão, além de 14 empates. A média de gols é equilibrada, com 83 para o Vasco (1,5 por jogo) e 87 para o Athletico (1,6 por jogo). O histórico aponta para um confronto movimentado, com poucos jogos terminando em 0 x 0.

O recorte recente, porém, é menos favorável ao Vasco. Desde 2015, o Athletico venceu oito dos 16 confrontos, contra cinco vitórias cruzmaltinas e três empates. O Furacão marcou 23 gols nesse período, contra 12 do Vasco, diferença que reflete o crescimento do clube paranaense na última década.

O último encontro entre os clubes no Brasileirão aconteceu em maio de 2024, quando o Athletico venceu por 1 x 0 como mandante na Ligga Arena. Em setembro do mesmo ano, pela Copa do Brasil, o Vasco avançou nas quartas de final com vitória por 2 x 1 no jogo de ida em São Januário. Este será o primeiro duelo entre os times na temporada 2026.

Notícias do Vasco e Athletico-PR

Vasco: desfalques e dúvidas

Renato Gaúcho terá dois desfalques confirmados por suspensão: o lateral-direito Paulo Henrique e o volante Cauan Barros, ambos advertidos com o terceiro cartão amarelo no clássico contra o Flamengo. Paulo Henrique levou o cartão por reclamação após a marcação de um pênalti revisado pelo VAR, enquanto Barros foi punido por falta dura em Samuel Lino aos 46 minutos do primeiro tempo.

A boa notícia é que os titulares poupados na vitória sobre o Audax Italiano pela Sul-Americana estarão à disposição. Cuiabano, que se recuperou de um problema muscular, pode ser opção na ala esquerda. Puma Rodríguez deve ocupar a lateral-direita no lugar de Paulo Henrique, enquanto Hugo Moura, herói do clássico com o gol do empate, assume a vaga de Barros no meio-campo.

Provável escalação do Vasco (4-2-3-1): Léo Jardim; Puma Rodríguez, Carlos Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton (Cuiabano); Hugo Moura e Thiago Mendes; Johan Rojas, Andrés Gómez e David; Brenner. Técnico: Renato Gaúcho.

Athletico-PR: desfalques e dúvidas

O cenário do Furacão é bem mais delicado. Além dos três jogadores suspensos (Viveros, Benavídez e Esquivel), o técnico Odair Hellmann também foi advertido com o terceiro cartão amarelo contra o Grêmio e cumprirá suspensão automática. O auxiliar técnico Fábio Moreno comandará a equipe no banco de São Januário.

Na recomposição do time, Gilberto é o substituto natural de Benavídez pela ala direita. Para a vaga de Esquivel na esquerda, Juan Felipe Aguirre e Léo Derik disputam a posição. No ataque, Renan Peixoto é a primeira opção para substituir Viveros no comando da linha de frente. O retorno do volante Luiz Gustavo, que cumpriu suspensão na rodada anterior, é a principal compensação.

Provável escalação do Athletico-PR (3-4-3): Santos; Arthur Dias, Carlos Terán e Aguirre; Gilberto, Portilla, Luiz Gustavo e Mendoza; João Cruz, Bruninho e Renan Peixoto. Auxiliar: Fábio Moreno.

Destaques individuais de Vasco x Athletico-PR

Jogador destaque · Vasco Hugo Moura Gol Marcou no empate 2 x 2 com o Flamengo Titular Substitui Cauan Barros, suspenso Intenso Líder em desarmes entre os volantes do Vasco Decisivo Herói da reação cruzmaltina no Maracanã Jogador destaque · Athletico-PR Steven Mendoza Polivalente Atua como ala e como ponta de lança Veloz Especialista em transições rápidas pelo corredor Titular Presente em 13 dos 14 jogos do Brasileirão Referência Principal arma ofensiva sem Viveros

Os técnicos

Renato Gaúcho comanda o Vasco desde o início da temporada 2026 e optou por dividir o elenco entre as competições, escalando reservas e jovens na Copa Sul-Americana enquanto preserva os titulares para o Brasileirão. A estratégia rendeu frutos no torneio continental, com a liderança do Grupo G, mas o desempenho na liga preocupa: são quatro vitórias, cinco empates e cinco derrotas em 14 jogos, aproveitamento de 40%.

O lado do Athletico é mais complexo. Odair Hellmann, responsável pelo acesso na Série B de 2025 e pela campanha sólida neste Brasileirão, não estará no banco de São Januário. Suspenso após o terceiro cartão amarelo contra o Grêmio, Odair cederá o comando ao auxiliar Fábio Moreno. A ausência do técnico se soma à perda de três titulares, o que configura o cenário mais adverso que o Furacão enfrentará na competição até aqui.

Análise tática

O Vasco deve se organizar em 4-2-3-1, sua formação padrão sob Renato Gaúcho. Hugo Moura e Thiago Mendes formarão a dupla de volantes, com Rojas por dentro e Gómez e David abertos pelas pontas, alimentando Brenner como referência na área. A principal arma cruzmaltina estará nas jogadas pelo corredor esquerdo, onde Lucas Piton (ou Cuiabano) se projeta com frequência, e nas bolas paradas, como no gol de cabeça de Robert Renan contra o Flamengo.

O Athletico-PR vem jogando num esquema com três zagueiros e alas projetados. Sem Benavídez e Esquivel nas alas, Gilberto (direita) e Aguirre ou Léo Derik (esquerda) tentarão replicar a amplitude que o sistema exige. Mendoza pode flutuar entre a ala e o ataque, o que dá alguma imprevisibilidade, mas tira um corredor de circulação. Com Renan Peixoto no lugar de Viveros, o Furacão perde presença na área e poder de finalização.

A chave tática do jogo está na capacidade do Vasco de pressionar os alas substitutos do Athletico. Puma Rodríguez, pela direita, pode explorar o lado de Aguirre ou Léo Derik, jogadores com menos ritmo de jogo na posição. Se o Vasco impuser ritmo nos primeiros 20 minutos, a defesa reorganizada do Athletico, comandada por um auxiliar e não pelo treinador titular, pode sofrer para se ajustar. Pelo lado do Furacão, o contra-ataque com Mendoza em velocidade e Bruninho cortando por dentro será a principal arma para punir as subidas do Vasco.

Prognóstico de placar exato para Vasco x Athletico-PR

🎯 Palpite do Lance! Vasco 2 x 1 Athletico-PR O Vasco deve se impor em São Januário com titulares descansados e o apoio da torcida. O Athletico chega sem três titulares e sem o técnico no banco, e não vence fora de casa no Brasileirão desde janeiro. Viveros é responsável por 40% dos gols do Athletico no Brasileirão (oito de 20)

dos gols do Athletico no Brasileirão (oito de 20) O Furacão não vence como visitante na Série A desde a 1ª rodada , em janeiro

, em janeiro Além de três titulares, o Athletico perde o técnico Odair Hellmann , também suspenso

, também suspenso A defesa do Vasco sofreu gols em quatro dos últimos cinco jogos no Brasileirão

Resumo dos palpites do Lance para Vasco x Athletico-PR