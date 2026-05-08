Remo x Palmeiras – Palpites, análise e odds (10/05)
Veja os palpites e informações de Remo x Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro
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O Campeonato Brasileiro registra um encontro histórico neste domingo, 10 de maio, no Estádio Mangueirão, em Belém, às 16h (horário de Brasília): Remo e Palmeiras se enfrentam pela primeira vez em um jogo oficial da Série A. O Leão Azul retorna ao primeiro escalão 32 anos após sua última presença na elite, em 1994, e recebe o atual líder diante de um Mangueirão com o lado A já esgotado dias antes da partida.
Os números colocam as duas equipes em extremos opostos da tabela. O Palmeiras lidera com 33 pontos em 14 jogos e uma sequência de nove partidas de invencibilidade no Brasileirão. O Remo ocupa a 19ª colocação com 11 pontos, a quatro do Corinthians, primeiro time fora da zona de rebaixamento. O contexto do jogo não poderia ser mais diferente para cada lado.
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Análise da partida
A temporada do Remo na Série A é a de um clube que enfrenta a dureza do processo de adaptação à elite. Em 14 rodadas, o Leão Azul conquistou duas vitórias: a goleada por 3 x 1 sobre o Bahia, no Mangueirão, e a virada por 2 x 1 sobre o Botafogo, no Nilton Santos, com Alef Manga empatando aos 24 minutos do segundo tempo e Jajá virando nos acréscimos. Esses dois resultados mostram que o time de Léo Condé é capaz de surpreender, mas não escondem os problemas sistemáticos na fase defensiva.
O Remo sofreu gols em todos os 14 jogos do Brasileirão 2026. Mais sintomático ainda é o fato de o clube ter saído atrás no placar nos últimos cinco jogos como mandante, um padrão que revela dificuldade crônica de controlar o início das partidas no Mangueirão. Contra adversários que sabem administrar vantagem, a capacidade de virar o placar exige muito mais do que o elenco tem demonstrado de forma consistente.
Com 11 pontos, o Remo está a quatro do Santos, primeiro time fora da zona de rebaixamento. Os dados de probabilidade apontam que o clube precisará de pelo menos 11 vitórias nos 24 jogos restantes para garantir a permanência, uma projeção que não leva em conta o calendário comprimido após a pausa para a Copa do Mundo, programada para junho.
O Palmeiras vive o seu melhor período na Série A 2026. Os 33 pontos em 14 jogos, com sete vitórias e dois empates na atual sequência de invencibilidade, sustentam a liderança isolada. A equipe de Abel Ferreira marcou 24 gols e sofreu apenas 11, o melhor saldo da competição. A única derrota no torneio foi fora de casa, diante do Vasco, no Rio de Janeiro.
Como visitante, o Verdão tem aproveitamento consistente: quatro vitórias em sete partidas fora de casa no Brasileirão. Mais relevante para este contexto é o fato de o time não ter sofrido gols nas últimas duas viagens, o empate sem gols no clássico contra o Corinthians e a vitória por 1 x 0 sobre o RB Bragantino em Bragança Paulista. A solidez defensiva fora do Allianz Parque é um dos fatores que separa este Palmeiras dos adversários diretos na tabela.
O Verdão entra em campo cinco dias após vencer o Sporting Cristal por 2 x 0 em Lima, no Peru, pela Copa Libertadores, com gols de Flaco López e Ramón Sosa. A viagem à capital peruana não representou desgaste incontornável para um elenco amplo, e o intervalo entre os dois compromissos é suficiente para a recuperação física dos titulares.
Palpites para Remo x Palmeiras
+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações. O Lance recomenda apenas casas de aposta legalizadas no Brasil.
Confrontos diretos
Esta é a primeira vez na história que Remo e Palmeiras se enfrentam em um jogo oficial da Série A. O encontro só se tornou possível após o acesso do Remo em novembro de 2025, encerrando 32 anos fora do primeiro escalão. A última presença do clube paraense na elite foi em 1994, quando o Brasileirão ainda operava em um formato diferente do sistema de pontos corridos, adotado a partir de 2003.
Não há histórico de confrontos diretos entre os dois clubes na era dos pontos corridos. O Palmeiras participou de todas as edições desde então; o Remo, de nenhuma. O jogo deste domingo é um registro inédito para o futebol brasileiro e para os arquivos dos dois clubes.
Notícias do Remo e do Palmeiras
Remo: desfalques e dúvidas
Léo Condé não pode contar com quatro jogadores por lesão para este domingo: Gabriel Taliari, Kayky Almeida, Thalisson e Vitor Bueno. A ausência de Taliari e de Vitor Bueno, o atacante e o meia que seriam opções de criação e finalização, limita as alternativas ofensivas para o confronto com o líder.
Com esses desfalques, Alef Manga segue como a referência central do ataque. O centroavante de 31 anos é o artilheiro do Remo no Brasileirão com três gols. Jajá, responsável pelo gol da virada contra o Botafogo aos 47 minutos do segundo tempo, mantém a posição pela esquerda, e Zé Ricardo deve atuar como o meia-atacante na armação.
Escalação provável do Remo (4-2-3-1): Marcelo Rangel; Marcelinho, Marllon, Tchamba e Mayk; Zé Welison e Patrick; Pikachu, Zé Ricardo e Jajá; Alef Manga. Técnico: Léo Condé.
Palmeiras: desfalques e dúvidas
Abel Ferreira conta com apenas dois desfalques confirmados: o lateral-esquerdo Joaquín Piquerez, em recuperação de cirurgia no tornozelo direito, e o atacante Vitor Roque, operado no tornozelo esquerdo e sem expectativa de retorno antes de agosto. O restante do grupo está disponível, incluindo Paulinho, que voltou ao futebol após mais de 300 dias fora por lesão na tíbia e entrou como reserva no empate com o Santos.
Andreas Pereira entra em campo como o principal criador do Verdão. O meia belgo-brasileiro lidera o Brasileirão em assistências com ao menos oito passes para gol em 14 rodadas, o dobro do segundo colocado no ranking. O recorde de carreira atingido nesta temporada, com nove assistências em todas as competições, reforça a centralidade do camisa 8 no sistema de Abel Ferreira.
Flaco López é o artilheiro do Palmeiras no Brasileirão com cinco gols, incluindo o empate contra o Santos no último sábado e tentos pelo Verdão em Lima. O centroavante argentino segue como a principal referência de finalização do ataque.
Escalação provável do Palmeiras (4-3-3): Carlos Miguel; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Arthur; Marlon Freitas, Andreas Pereira e Allan; Arias, Flaco López e Sosa. Técnico: Abel Ferreira.
Destaques individuais de Remo x Palmeiras
Os técnicos
Abel Ferreira está no comando do Palmeiras desde outubro de 2020 e construiu um dos trabalhos mais sólidos do futebol sul-americano. O treinador português, de 46 anos, conquistou as Copa Libertadores de 2020 e 2021 pelo Verdão e manteve o clube como o mais dominante da era de pontos corridos no Brasileirão. Sua capacidade de adaptar sistemas, ilustrada nesta temporada pelo uso da dupla pivô de Marlon Freitas e Andreas Pereira em um 4-3-3 com saída de bola elaborada, é uma das marcas de um trabalho agora em seu sexto ano no Allianz Parque.
Léo Condé chegou ao Remo em março de 2026, substituindo o colombiano Juan Carlos Osorio após derrota no clássico contra o Paysandu. O mineiro de 47 anos tem como maior conquista o título da Série B em 2023 pelo Vitória, que encerrou o jejum do clube baiano fora da elite. Condé também conduziu o Vitória ao Campeonato Baiano de 2024 e o Ceará ao Campeonato Cearense de 2025. No Remo, o desafio é estruturalmente diferente: evitar o rebaixamento imediato de um clube que voltou à Série A após 32 anos.
Análise tática
O Remo deve adotar um 4-2-3-1 compacto, com Zé Welison e Patrick formando um miolo de campo voltado para a recuperação de bola. O objetivo de Condé é absorver a pressão do Palmeiras, manter o bloco defensivo organizado e capitalizar transições rápidas com Alef Manga pelo centro e Jajá pelo lado esquerdo. As jogadas de bola parada também são uma fonte de perigo, dado o porte físico do centroavante de 1,90 m nos escanteios.
O Palmeiras vai construir o jogo com a bola a partir da dupla de volantes. Marlon Freitas organiza as ações com passes curtos e viradas de campo, enquanto Andreas Pereira se posiciona entre as linhas para receber e criar. Com ao menos oito assistências no Brasileirão, o camisa 8 é o batedor de faltas e escanteios do Verdão, e a trajetória da bola nos momentos de bola parada representa um perigo real para a defesa azulina.
O corredor direito do Palmeiras, com Giay subindo em apoio a Arias, tem sido uma via de penetração consistente na Série A 2026. Se Mayk não conseguir controlar o tempo de jogo de Arias e fechar os espaços nas costas da defesa, as combinações por esse lado vão se repetir ao longo da partida.
Prognóstico de placar exato para Remo x Palmeiras
- O Remo sofreu gols em todos os 14 jogos do Brasileirão 2026
- O Palmeiras não sofreu gols nas últimas duas partidas fora de casa
- Andreas Pereira acumula ao menos oito assistências no torneio, dobro do segundo colocado
- O Remo saiu atrás no placar nos últimos cinco jogos como mandante
- Flaco López é o artilheiro do Palmeiras no Brasileirão com cinco gols
Resumo dos palpites do Lance para Remo x Palmeiras
Melhor palpite do jogo: Palmeiras vence – Odd 1,78 na Betsson
Palpite alternativo: Ambas as equipes marcam – Odd 1,82 na Betsson
Palpite alternativo 2: Flaco López marca a qualquer momento – Odd 2,20 na Superbet
Palpite alternativo 3: Alef Manga marca a qualquer momento – Odd 3,50 na Betano
Palpite de placar exato do Lance!: Remo 1 x 2 Palmeiras – Odd 7,50 na Betsson
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