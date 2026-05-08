Remo x Palmeiras – Palpites, análise e odds (10/05)

Palpites Rápidos Placar previsto: Remo 1 x 2 Palmeiras Melhor palpite: Palmeiras vence – Odd 1.78 na Betsson Aposta de valor: Ambas as equipes marcam – Odd 1.82 na Betsson Long shot: Alef Manga marca a qualquer momento – Odd 3.50 na Betano

O Campeonato Brasileiro registra um encontro histórico neste domingo, 10 de maio, no Estádio Mangueirão, em Belém, às 16h (horário de Brasília): Remo e Palmeiras se enfrentam pela primeira vez em um jogo oficial da Série A. O Leão Azul retorna ao primeiro escalão 32 anos após sua última presença na elite, em 1994, e recebe o atual líder diante de um Mangueirão com o lado A já esgotado dias antes da partida.

Os números colocam as duas equipes em extremos opostos da tabela. O Palmeiras lidera com 33 pontos em 14 jogos e uma sequência de nove partidas de invencibilidade no Brasileirão. O Remo ocupa a 19ª colocação com 11 pontos, a quatro do Corinthians, primeiro time fora da zona de rebaixamento. O contexto do jogo não poderia ser mais diferente para cada lado.

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Análise da partida

A temporada do Remo na Série A é a de um clube que enfrenta a dureza do processo de adaptação à elite. Em 14 rodadas, o Leão Azul conquistou duas vitórias: a goleada por 3 x 1 sobre o Bahia, no Mangueirão, e a virada por 2 x 1 sobre o Botafogo, no Nilton Santos, com Alef Manga empatando aos 24 minutos do segundo tempo e Jajá virando nos acréscimos. Esses dois resultados mostram que o time de Léo Condé é capaz de surpreender, mas não escondem os problemas sistemáticos na fase defensiva.

O Remo sofreu gols em todos os 14 jogos do Brasileirão 2026. Mais sintomático ainda é o fato de o clube ter saído atrás no placar nos últimos cinco jogos como mandante, um padrão que revela dificuldade crônica de controlar o início das partidas no Mangueirão. Contra adversários que sabem administrar vantagem, a capacidade de virar o placar exige muito mais do que o elenco tem demonstrado de forma consistente.

Com 11 pontos, o Remo está a quatro do Santos, primeiro time fora da zona de rebaixamento. Os dados de probabilidade apontam que o clube precisará de pelo menos 11 vitórias nos 24 jogos restantes para garantir a permanência, uma projeção que não leva em conta o calendário comprimido após a pausa para a Copa do Mundo, programada para junho.

O Palmeiras vive o seu melhor período na Série A 2026. Os 33 pontos em 14 jogos, com sete vitórias e dois empates na atual sequência de invencibilidade, sustentam a liderança isolada. A equipe de Abel Ferreira marcou 24 gols e sofreu apenas 11, o melhor saldo da competição. A única derrota no torneio foi fora de casa, diante do Vasco, no Rio de Janeiro.

Como visitante, o Verdão tem aproveitamento consistente: quatro vitórias em sete partidas fora de casa no Brasileirão. Mais relevante para este contexto é o fato de o time não ter sofrido gols nas últimas duas viagens, o empate sem gols no clássico contra o Corinthians e a vitória por 1 x 0 sobre o RB Bragantino em Bragança Paulista. A solidez defensiva fora do Allianz Parque é um dos fatores que separa este Palmeiras dos adversários diretos na tabela.

O Verdão entra em campo cinco dias após vencer o Sporting Cristal por 2 x 0 em Lima, no Peru, pela Copa Libertadores, com gols de Flaco López e Ramón Sosa. A viagem à capital peruana não representou desgaste incontornável para um elenco amplo, e o intervalo entre os dois compromissos é suficiente para a recuperação física dos titulares.

Palpites para Remo x Palmeiras

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações. O Lance recomenda apenas casas de aposta legalizadas no Brasil.

Confrontos diretos

Esta é a primeira vez na história que Remo e Palmeiras se enfrentam em um jogo oficial da Série A. O encontro só se tornou possível após o acesso do Remo em novembro de 2025, encerrando 32 anos fora do primeiro escalão. A última presença do clube paraense na elite foi em 1994, quando o Brasileirão ainda operava em um formato diferente do sistema de pontos corridos, adotado a partir de 2003.

Não há histórico de confrontos diretos entre os dois clubes na era dos pontos corridos. O Palmeiras participou de todas as edições desde então; o Remo, de nenhuma. O jogo deste domingo é um registro inédito para o futebol brasileiro e para os arquivos dos dois clubes.

Notícias do Remo e do Palmeiras

Remo: desfalques e dúvidas

Léo Condé não pode contar com quatro jogadores por lesão para este domingo: Gabriel Taliari, Kayky Almeida, Thalisson e Vitor Bueno. A ausência de Taliari e de Vitor Bueno, o atacante e o meia que seriam opções de criação e finalização, limita as alternativas ofensivas para o confronto com o líder.

Com esses desfalques, Alef Manga segue como a referência central do ataque. O centroavante de 31 anos é o artilheiro do Remo no Brasileirão com três gols. Jajá, responsável pelo gol da virada contra o Botafogo aos 47 minutos do segundo tempo, mantém a posição pela esquerda, e Zé Ricardo deve atuar como o meia-atacante na armação.

Escalação provável do Remo (4-2-3-1): Marcelo Rangel; Marcelinho, Marllon, Tchamba e Mayk; Zé Welison e Patrick; Pikachu, Zé Ricardo e Jajá; Alef Manga. Técnico: Léo Condé.

Palmeiras: desfalques e dúvidas

Abel Ferreira conta com apenas dois desfalques confirmados: o lateral-esquerdo Joaquín Piquerez, em recuperação de cirurgia no tornozelo direito, e o atacante Vitor Roque, operado no tornozelo esquerdo e sem expectativa de retorno antes de agosto. O restante do grupo está disponível, incluindo Paulinho, que voltou ao futebol após mais de 300 dias fora por lesão na tíbia e entrou como reserva no empate com o Santos.

Andreas Pereira entra em campo como o principal criador do Verdão. O meia belgo-brasileiro lidera o Brasileirão em assistências com ao menos oito passes para gol em 14 rodadas, o dobro do segundo colocado no ranking. O recorde de carreira atingido nesta temporada, com nove assistências em todas as competições, reforça a centralidade do camisa 8 no sistema de Abel Ferreira.

Flaco López é o artilheiro do Palmeiras no Brasileirão com cinco gols, incluindo o empate contra o Santos no último sábado e tentos pelo Verdão em Lima. O centroavante argentino segue como a principal referência de finalização do ataque.

Escalação provável do Palmeiras (4-3-3): Carlos Miguel; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Arthur; Marlon Freitas, Andreas Pereira e Allan; Arias, Flaco López e Sosa. Técnico: Abel Ferreira.

Destaques individuais de Remo x Palmeiras

Jogador destaque · Remo Alef Manga 3 Gols no Brasileirão 2026 Artilheiro Maior pontuador do Remo no torneio 24' Gol de empate vs. Botafogo no 2º tempo 1,90 m Principal opção aérea nos escanteios Jogador destaque · Palmeiras Andreas Pereira 8+ Assistências no Brasileirão 2026 1º No ranking de assistências da Série A 9 Assistências em todas as competições em 2026 Recorde Melhor marca da carreira em passes para gol

Os técnicos

Abel Ferreira está no comando do Palmeiras desde outubro de 2020 e construiu um dos trabalhos mais sólidos do futebol sul-americano. O treinador português, de 46 anos, conquistou as Copa Libertadores de 2020 e 2021 pelo Verdão e manteve o clube como o mais dominante da era de pontos corridos no Brasileirão. Sua capacidade de adaptar sistemas, ilustrada nesta temporada pelo uso da dupla pivô de Marlon Freitas e Andreas Pereira em um 4-3-3 com saída de bola elaborada, é uma das marcas de um trabalho agora em seu sexto ano no Allianz Parque.

Léo Condé chegou ao Remo em março de 2026, substituindo o colombiano Juan Carlos Osorio após derrota no clássico contra o Paysandu. O mineiro de 47 anos tem como maior conquista o título da Série B em 2023 pelo Vitória, que encerrou o jejum do clube baiano fora da elite. Condé também conduziu o Vitória ao Campeonato Baiano de 2024 e o Ceará ao Campeonato Cearense de 2025. No Remo, o desafio é estruturalmente diferente: evitar o rebaixamento imediato de um clube que voltou à Série A após 32 anos.

Análise tática

O Remo deve adotar um 4-2-3-1 compacto, com Zé Welison e Patrick formando um miolo de campo voltado para a recuperação de bola. O objetivo de Condé é absorver a pressão do Palmeiras, manter o bloco defensivo organizado e capitalizar transições rápidas com Alef Manga pelo centro e Jajá pelo lado esquerdo. As jogadas de bola parada também são uma fonte de perigo, dado o porte físico do centroavante de 1,90 m nos escanteios.

O Palmeiras vai construir o jogo com a bola a partir da dupla de volantes. Marlon Freitas organiza as ações com passes curtos e viradas de campo, enquanto Andreas Pereira se posiciona entre as linhas para receber e criar. Com ao menos oito assistências no Brasileirão, o camisa 8 é o batedor de faltas e escanteios do Verdão, e a trajetória da bola nos momentos de bola parada representa um perigo real para a defesa azulina.

O corredor direito do Palmeiras, com Giay subindo em apoio a Arias, tem sido uma via de penetração consistente na Série A 2026. Se Mayk não conseguir controlar o tempo de jogo de Arias e fechar os espaços nas costas da defesa, as combinações por esse lado vão se repetir ao longo da partida.

Prognóstico de placar exato para Remo x Palmeiras

🎯 Palpite do Lance! Remo 1 x 2 Palmeiras O Palmeiras deve vencer em Belém com a eficiência que exibiu nas últimas duas viagens fora de casa. O Remo, porém, tem capacidade para capitalizar ao menos uma transição ou bola parada com o Mangueirão empurrando, e Alef Manga é o principal candidato a reduzir o placar no segundo tempo. O Remo sofreu gols em todos os 14 jogos do Brasileirão 2026

os jogos do Brasileirão 2026 O Palmeiras não sofreu gols nas últimas duas partidas fora de casa

partidas fora de casa Andreas Pereira acumula ao menos oito assistências no torneio, dobro do segundo colocado

assistências no torneio, dobro do segundo colocado O Remo saiu atrás no placar nos últimos cinco jogos como mandante

jogos como mandante Flaco López é o artilheiro do Palmeiras no Brasileirão com cinco gols

Resumo dos palpites do Lance para Remo x Palmeiras