Santos x RB Bragantino – Palpites, análise e odds (10/05)

Palpites Rápidos Melhor palpite: Corrida ao 2º gol: Santos - odd 2,75 na Betsson Ambas marcam: Sim – odd 1.78 na Superbet Total de gols: Mais de 2,5 gols – odd 1.95 na Betsson Artilheiro: Neymar para marcar a qualquer momento Placar previsto: Santos 2 x 1 Bragantino – odd 8,00 na Betsson

O Santos volta a campo neste domingo, na Vila Belmiro, para receber o Red Bull Bragantino pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Peixe ocupa a 16ª colocação com apenas 15 pontos e amarga sete partidas seguidas sem vencer no ano, somando os jogos pelo Brasileirão, Copa do Brasil e Sul-Americana. A última vitória aconteceu em 11 de abril, contra o Atlético-MG, pela 11ª rodada da Série A.

Do outro lado, o Massa Bruta vive seu melhor momento na temporada. A virada por 2 x 1 sobre a Chapecoense levou a equipe de Vagner Mancini ao sétimo lugar, com 20 pontos. A goleada por 6 x 0 sobre o Blooming na Bolívia, na quinta, devolveu de vez a confiança ao grupo. Diante de um adversário pressionado e fragilizado pelos desfalques, o Bragantino chega como candidato sério a sair com os três pontos.

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Análise da partida

O cenário do Santos é de cobrança máxima. Em 14 jogos pelo Brasileirão, o Peixe acumula apenas três vitórias e segue colado na zona de rebaixamento. A vantagem sobre o Corinthians, 17º colocado e também com 15 pontos, é apenas no saldo de gols marcados (19 a 10), uma margem que pode evaporar a qualquer rodada.

Em sua quarta passagem pelo clube, Cuca soma duas vitórias, sete empates e três derrotas em 12 partidas, com 36% de aproveitamento, o pior recorte entre os técnicos da era Marcelo Teixeira. Um novo tropeço fará o treinador igualar a marca negativa de Juan Pablo Vojvoda, que ficou sete jogos sem vencer no início de 2026.

Os dados expõem um padrão preocupante. Em cinco dos sete jogos da sequência sem vitórias, o Santos saiu na frente e não conseguiu sustentar o resultado. Cedeu o empate ao Recoleta em duas oportunidades, ao Palmeiras e ao Bahia, e sofreu a virada diante do Fluminense na Vila Belmiro. Em pelo menos três desses jogos, o gol decisivo do adversário saiu depois dos 38 minutos do segundo tempo, transformando os instantes finais em uma armadilha para Cuca.

O Bragantino transita de um momento turbulento para uma fase positiva. Antes da virada sobre a Chapecoense, o time vinha de derrotas para o Palmeiras (1 x 0, em casa) e para o River Plate na Sul-Americana. As duas vitórias seguidas em torneios distintos resgataram o ritmo competitivo e devolveram o Massa Bruta à briga por posições mais altas, com seis vitórias acumuladas no Brasileirão. Dos quatro duelos restantes pelo Brasileirão antes da pausa para a Copa do Mundo, três serão fora de casa, o que torna pontuar na Vila Belmiro praticamente obrigatório para Mancini manter o time entre os candidatos ao G6.

O recorte mais recente do confronto direto reforça o favoritismo do visitante. Nos últimos oito encontros entre as duas equipes em todas as competições, o Bragantino venceu quatro, com apenas duas derrotas. A última vitória santista no recorte foi em fevereiro de 2025, pelas quartas de final do Paulista, com gols de Neymar e João Schmidt. De lá para cá, foram dois triunfos do Massa Bruta no Brasileirão e dois empates.

O ponto a favor do Peixe é o reencontro com a torcida. Após quatro jogos consecutivos longe da Baixada, o time volta a atuar diante da Vila lotada, em uma noite que pode representar o ponto de virada para o ano ou aprofundar a crise. O histórico do estádio sempre operou a favor do Santos, mas o conjunto de fatores recentes coloca o mando de campo em xeque.

Outros palpites para Santos x RB Bragantino

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Confrontos diretos

O retrospecto histórico geral favorece amplamente o Santos. Em 51 confrontos entre as equipes, o Peixe venceu 22, contra 12 do Bragantino e 17 empates. Os santistas marcaram 87 gols, contra 57 do adversário. Quando o palco é a Vila Belmiro, os números pendem ainda mais para o lado alvinegro.

O recorte recente, no entanto, conta uma história diferente. No último Brasileirão, em 27 de abril de 2025, o Bragantino venceu por 2 x 1 na Vila Belmiro pela sexta rodada. No segundo turno, em setembro daquele ano, o duelo em Bragança terminou 2 x 2, com Lucas Barbosa abrindo o placar e Pedro Henrique decretando a igualdade no fim, depois de Lautaro Díaz e Barreal terem virado para o Peixe. O reencontro de 2026 aconteceu pelo Paulista, em janeiro, e ficou no 0 x 0. O Bragantino chega ao confronto deste domingo com vantagem psicológica nas últimas oito partidas: quatro vitórias contra duas do adversário.

Notícias de Santos x Bragantino

Santos

O departamento médico santista é o principal entrave de Cuca para a montagem do time. Thaciano teve confirmada nesta sexta-feira uma lesão muscular na coxa direita, contraída no empate com o Recoleta na Sul-Americana, e está fora. Gabriel Brazão cumpre suspensão automática após receber o terceiro cartão amarelo no clássico contra o Palmeiras, abrindo espaço para Diógenes na meta.

A lista de baixas inclui ainda Gustavo Henrique, com lesão no adutor da coxa esquerda, Vinicius Lira, em recuperação após cirurgia no joelho, e Mayke, em tratamento de uma virose. Lautaro Díaz e Gabriel Menino participaram de parte do treino desta sexta, mas seguem em transição física e não devem ficar disponíveis para enfrentar o Bragantino. Diante do quadro extenso, a Vila Belmiro deve ver uma escalação previsível, com Neymar e Gabigol como referências ofensivas.

Provável escalação do Santos (4-2-3-1): Diógenes; Igor Vinícius, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Escobar; João Schmidt e Christian Oliva; Rollheiser, Gabriel Bontempo e Neymar; Gabigol. Técnico: Cuca.

RB Bragantino

Vagner Mancini lida com um departamento médico igualmente cheio, mas tem opções titulares. David Gomes segue fora por lesão no joelho direito, enquanto Guzmán Rodríguez e Ryan tratam problemas no joelho esquerdo. Fabrício, Henrique Mosquera, Agustín Sant'Anna e Matheus Fernandes completam a lista por lesão. Vanderlan ainda se recupera de cirurgia. Eduardo participou de parte do treino e será reavaliado.

Apesar da longa lista de baixas, o Bragantino mantém a base que goleou o Blooming. Mancini deve repetir o 4-2-3-1, com Gabriel e Fabinho como volantes, Lucas Barbosa atacando o lado direito, Herrera flutuando entre as linhas e Eduardo Sasha e Isidro Pitta dividindo as funções de referência ofensiva. Pitta, com cinco gols no Brasileirão e duas presenças decisivas na Sul-Americana, é o homem mais perigoso da frente.

Provável escalação do Bragantino (4-2-3-1): Cleiton; Andrés Hurtado, Pedro Henrique, Gustavo Marques e Juninho Capixaba; Fabinho e Gabriel; Lucas Barbosa, Herrera e Eduardo Sasha; Isidro Pitta. Técnico: Vagner Mancini.

Destaques individuais de Santos x Bragantino

Jogador destaque · Santos Neymar 3 Gols no Brasileirão 2026 2 Assistências no Brasileirão 2026 7.62 Média FotMob na competição 75' Min. por participação em gol Jogador destaque · Red Bull Bragantino Lucas Barbosa 3 Gols na temporada 2026 2 Gols contra o Santos em 2025 1,93m Altura · jogo aéreo 25 Anos · revelado em Santos

Os técnicos

Cuca está em sua quarta passagem pelo Santos e enfrenta o pior aproveitamento entre todos os treinadores escolhidos pela atual gestão de Marcelo Teixeira. A trajetória do veterano de 62 anos pelo clube é marcada pelo título do Paulistão de 2011, em parceria com Neymar, mas a versão de 2026 tem se mostrado limitada para o desafio de tirar o Peixe da parte de baixo da tabela. Os 36% de aproveitamento e a sequência de empates expõem um Santos que controla partes dos jogos sem conseguir ser pragmático nos momentos decisivos.

Vagner Mancini, de 60 anos, comanda o Bragantino desde o início de 2026 e carrega mais de duas décadas de experiência em clubes brasileiros, com passagens por Athletico, Vitória, Sport e Corinthians. Sua marca registrada é a defesa organizada com transição rápida, e o Massa Bruta vem demonstrando esse perfil nas últimas semanas. A goleada de 6 x 0 sobre o Blooming, com o time esperando o erro do adversário e punindo com eficiência, ilustra o modelo do treinador.

Análise tática

O Santos deve manter o 4-2-3-1 que tem sido a base de Cuca, com a dupla de volantes formada por João Schmidt e Christian Oliva e o trio por trás de Gabigol. Sem Thaciano e Lautaro Díaz, a equipe perde duas referências de movimentação, e a responsabilidade de criar entre as linhas ficará concentrada em Neymar e Rollheiser. O argentino vem sendo o segundo nome mais influente do meio campista, mas precisará compensar a falta de variabilidade ofensiva.

O Bragantino joga em 4-2-3-1 com personalidade clara: pressão alta nos primeiros 30 minutos, recuo coletivo para neutralizar o adversário e velocidade nas transições. O ponto explorável da equipe de Mancini é a saída de bola sob pressão, mas o Santos não tem três atacantes verticais à disposição. A composição com Neymar caindo pelo meio e Rollheiser pelo lado limita a capacidade do Peixe de pressionar simultaneamente os zagueiros e os volantes do visitante.

O choque de estilos sugere um jogo dividido. O Santos tende a ter mais posse, especialmente no primeiro tempo, mas o Bragantino acumula histórico recente de transformar contra-ataques em ataques objetivos. O lado direito da defesa santista, com Igor Vinícius, será o foco de pressão de Juninho Capixaba e Lucas Barbosa. A bola parada também pesa: Pedro Henrique foi o autor do gol de empate do Bragantino no último confronto entre os times no Brasileirão, em escanteio.

Prognóstico de placar exato para Santos x RB Bragantino