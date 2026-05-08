Brasil vence apenas um set e cai para França no Mundial de Tênis de Mesa

Com apenas um set vencido em 10 disputados, o Brasil foi dominado pela França nas quartas de final do Mundial de Tênis de Mesa por Equipes, nesta sexta-feira (8). A equipe liderada por Hugo Calderano perdeu por 3 jogos a 0 e se despediu da competição sem a sonhada medalha inédita, mas igualou o resultado de 2018, o melhor já alcançado pelo país no torneio.

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➡️ Em jogo dramático, Calderano leva Brasil às quartas do Mundial de Tênis de Mesa

Hugo Calderano abriu a série contra Flavien Coton, campeão mundial sub-15, e foi surpreendido. O número 5 do mundo sofreu sua primeira derrota no campeonato diante do mesatenista de 18 anos, que não tomou conhecimento do brasileiro e venceu por 3 sets a 0.

Em seguida, Guilherme Teodoro enfrentou Félix Lebrun, quarto colocado no ranking ITTF aos 19 anos. O francês dominou o duelo com parciais avassaladoras. O brasileiro, por sua vez, tentou reagir no terceiro set com mais agressividade e efetividade na devolução, mas não foi o suficiente para evitar o revés em sets diretos.

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➡️ Saiba quanto Hugo Calderano receberá pelo bronze na Copa do Mundo de Tênis de Mesa

Pressionado, Leonardo Iizuka fez uma grande exibição diante de Alexis Lebrun, 12º no ranking mundial e irmão mais velho de Félix. O paulista de 20 anos saiu na frente após tirar cinco set points do adversário, conquistando o único set brasileiro por 13 a 11. Leo Iizuka fez outras três parciais com ralis disputados, mas Lebrun minimizou os erros e teve a calma necessária para finalizar as jogadas, fechando em 3 sets a 1.

A França avança à semifinal para enfrentar a China, em uma reedição da final de 2024. Na outra chave, Taipé Chinês e Japão duelam pela vaga na final.

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A classificação garante aos semifinalistas uma medalha, já que o regulamento não prevê disputa de terceiro lugar. As semifinais serão realizadas neste sábado (9).

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Veja o resumo da partida

Leonardo Iizuka em ação nas quartas de final do Mundial de Tênis de Mesa por Equipes 2026 (Foto: WTT)

🏓 Brasil 0 x 3 França - Quartas de final do Mundial de Tênis de Mesa por Equipes

Hugo Calderano (BRA) 0 x 3 Flavien Coton (FRA)

10/12, 8/11 e 9/11

Guilherme Teodoro (BRA) 0 x 3 Félix Lebrun (FRA)

4/11, 2/11 e 4/11

Leonardo Iizuka (BRA) 1 x 3 Alexis Lebrun (FRA)

13/11, 3/11, 4/11 e 7/11

Campanha do Brasil no Mundial de Tênis de Mesa por Equipes

Com cinco vitórias e uma derrota, o Brasil encerra sua participação no Mundial de Tênis de Mesa por Equipes. O time verde-amarelo passou pela fase de grupos em primeiro lugar na chave 4, derrotando Porto Rico por 3 a 1, Hungria por 3 a 2 e Uzbequistão por 3 a 0. No mata-mata, venceu Singapura por 3 a 1, pela segunda fase, e a anfitriã Inglaterra por 3 a 2, pelas oitavas.

Com a derrota para a França nas quartas de final, o Brasil repete sua melhor campanha na história da competição. Em 2018, o time também terminou entre as oito melhores seleções do mundo.

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