Grêmio x Flamengo – Palpites, análise e odds (10/05)

Palpites Rápidos Melhor palpite: Ambas as equipes marcam 1,78 na Betano Placar provável: Grêmio 1 x 1 Flamengo Aposta de valor: Pedro marca ou dá assistência Contexto: Flamengo tem até quatro desfalques, com Arrascaeta fora

A Arena do Grêmio recebe neste domingo, 10 de maio de 2026, um dos confrontos de maior apelo da 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor Gaúcho, invicto em casa na competição, encara um Flamengo vice-líder com 27 pontos.

O duelo coloca frente a frente dois dos principais artilheiros do campeonato: Carlos Vinícius e Pedro chegam empatados com sete gols cada, na vice-artilharia. Para o Grêmio, é a chance de transformar a sequência caseira de quatro vitórias e dois empates em um salto na tabela. Para o Flamengo, vencer em Porto Alegre significaria reduzir para três pontos a distância para o Palmeiras, líder com 33.

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Análise da partida

O Grêmio chega ao confronto com 17 pontos em 14 jogos, na 14ª colocação, mas o número geral esconde a regularidade dentro de Porto Alegre. Como mandante na Série A, o Tricolor não perdeu nenhuma das seis partidas que disputou na Arena: foram quatro vitórias e dois empates, com setor defensivo reorganizado por Luís Castro com a linha de três zagueiros.

Na 13ª rodada, o time gaúcho bateu o Coritiba por 1 a 0 com gol do meia Gabriel Mec, jovem de 18 anos. Na rodada seguinte, ficou no 0 a 0 com o Athletico-PR, partida em que Riquelme foi expulso e cumpre suspensão neste domingo.

O ânimo gremista foi reforçado pela vitória por 3 a 0 sobre o Deportivo Riestra na Argentina, pela Copa Sul-Americana, no meio de semana. A novidade tática foi o uso da linha de três zagueiros, esquema que Luís Castro pretende manter contra os cariocas.

Do outro lado, o Flamengo é o melhor ataque do Brasileirão 2026, com 26 gols marcados em 14 rodadas. A equipe de Leonardo Jardim está há cinco jogos sem perder na competição, com quatro vitórias e um empate, mas vem de tropeço caseiro: cedeu o 2 a 2 ao Vasco no Maracanã depois de chegar a abrir 2 a 0 com gols de Pedro e Jorginho.

O cenário do Rubro-Negro mudou nas últimas 48 horas. O jogo contra o Independiente Medellín, pela Libertadores, foi cancelado pela Conmebol após três minutos de bola rolando, em meio a protestos da torcida colombiana com bombas, sinalizadores e invasão de campo. A delegação volta para Porto Alegre sem desgaste físico, mas o desgaste emocional e logístico é evidente.

A lista de desfalques flamenguistas é longa: Arrascaeta passou por cirurgia recente e está fora; Alex Sandro cumpre suspensão pelo terceiro cartão amarelo; Lucas Paquetá e Erick Pulgar seguem em avaliação médica e são dúvidas reais. Volta apenas Carrascal, depois de suspensão.

O Flamengo trabalha para pressionar o Palmeiras, que empatou em 1 a 1 com o Santos e mantém folga de seis pontos na liderança. Já o Grêmio precisa pontuar para se distanciar da parte inferior da tabela.

Outros palpites para Grêmio x Flamengo

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Confrontos diretos

Em todas as competições, Grêmio e Flamengo já se encontraram em 110 oportunidades, com leve vantagem rubro-negra: 38 vitórias do clube carioca, 37 triunfos do Tricolor e 35 empates. Em Porto Alegre, no entanto, o histórico se inverte: dos 51 jogos em casa do Grêmio, foram 24 vitórias gaúchas, 18 empates e somente nove triunfos do Flamengo.

O recorte mais recente do Brasileirão dá o tom da partida. Em 13 de abril de 2025, o Flamengo venceu na Arena por 2 a 0 com dois gols de Arrascaeta, justamente o desfalque mais sentido pelos cariocas neste fim de semana. Em 31 de agosto de 2025, no Maracanã, ficou em 1 a 1.

Os dois últimos jogos na Arena pelo Brasileirão tiveram o mesmo placar: 3 a 2 para o Grêmio em 2023 e 2024. A regra dos jogos com gols dos dois lados se confirmou em quatro dos cinco últimos confrontos no Brasileirão.

Notícias de Grêmio x Flamengo

Grêmio

Luís Castro recupera dois titulares importantes que cumpriram suspensão na 14ª rodada: o zagueiro Viery e o centroavante Carlos Vinícius. O treinador volta ao banco após cumprir punição. Em compensação, perde Riquelme, expulso diante do Athletico-PR.

O departamento médico mantém Nardoni e Arthur fora. Sem a dupla, o miolo de campo deve ter Noriega ou Leonel Pérez como primeiro volante, com Dodi ou Tiaguinho disputando a outra vaga. Gabriel Mec, em fase espetacular, é presença confirmada na criação.

A tendência é a manutenção do esquema com três zagueiros. Balbuena tende a entrar no lugar de Wagner Leonardo para compor a defesa com Gustavo Martins e Viery. Pavón e Pedro Gabriel ganham os corredores como alas, e Amuzu acompanha Carlos Vinícius no ataque.

Provável escalação do Grêmio (3-5-2): Weverton; Viery, Gustavo Martins, Balbuena; Pavón, Noriega, Pérez, Gabriel Mec, Pedro Gabriel; Amuzu, Carlos Vinícius.

Flamengo

Leonardo Jardim chega a Porto Alegre com a folha de desfalques mais pesada da temporada. Arrascaeta foi submetido a cirurgia e está descartado. Alex Sandro cumpre suspensão pelo terceiro cartão amarelo. Lucas Paquetá e Erick Pulgar viajam com restrições físicas e seguem como dúvidas até a véspera.

Sem Pulgar, a base do meio-campo deve ter Jorginho e Evertton Araújo, com Carrascal liberado da suspensão para ocupar a função de meia mais avançado. Sem Alex Sandro, Ayrton Lucas é o titular natural na esquerda. Na direita, Varela e Emerson Royal disputam vaga.

No ataque, Pedro segue como referência. O camisa 9 marcou contra o Vasco e divide a artilharia do Brasileirão com sete gols. Bruno Henrique, Luiz Araújo e Samuel Lino formam o leque de opções para os flancos, com Plata também à disposição.

Provável escalação do Flamengo (4-3-3): Rossi; Varela, Danilo, Léo Pereira, Ayrton Lucas; Evertton Araújo, Jorginho, Carrascal; Luiz Araújo, Samuel Lino, Pedro.

Destaques individuais de Grêmio x Flamengo

Jogador destaque · Grêmio Carlos Vinícius 7 Gols no Brasileirão 2026 35% Conversão de finalizações na competição 20 Finalizações no Brasileirão 95 Camisa que veste no Grêmio Jogador destaque · Flamengo Pedro 7 Gols no Brasileirão 2026 12 Gols como artilheiro da Libertadores 2022 188 Gols na carreira até março de 2026 9 Camisa que veste no Flamengo

Os técnicos

Luís Castro, 64 anos, voltou ao Brasil em dezembro de 2025 para substituir Mano Menezes. O português de Vila Real comandou o Botafogo entre 2022 e 2023, antes de aceitar o desafio de treinar Cristiano Ronaldo no Al-Nassr e, depois, passar pelo Al-Wasl, dos Emirados Árabes. No Tricolor, optou pela linha de três zagueiros nas últimas rodadas.

Leonardo Jardim, 51 anos, chegou ao Flamengo em março de 2026 após a saída de Filipe Luís. O treinador construiu reputação europeia no Mônaco, onde foi campeão francês na temporada 2016/17 com elenco recheado de talentos como Mbappé. No Brasil, passou por uma temporada à frente do Cruzeiro em 2025. O contrato vai até dezembro de 2027.

Este será mais um confronto entre técnicos portugueses no Brasileirão, fenômeno cada vez mais frequente no futebol nacional. Os dois assumiram clubes que tiveram troca de comando no início de 2026 e ainda estão em fase de implantação de método.

Análise tática

O modelo gremista deve girar em torno do bloco médio com três zagueiros. A lógica de Luís Castro é dar saída de bola mais segura por dentro, com Pérez ou Noriega ditando ritmo, enquanto Pavón e Pedro Gabriel sobem pelos lados como alas. Carlos Vinícius é o pivô que segura a bola e abre espaço para Amuzu e Gabriel Mec.

Sem Arrascaeta, o Flamengo perde o jogador que mais cria entre linhas e que mais marca contra o Grêmio em sua carreira. Carrascal entra como tentativa de manter qualidade no último terço, mas a referência ofensiva fica concentrada em Pedro. A ausência provável de Pulgar tira equilíbrio na primeira linha de marcação, o que pode favorecer chegadas gremistas pelo meio.

O ponto de tensão tática está no setor esquerdo do Flamengo. Sem Alex Sandro, Pavón ganha um corredor com mais espaço para acelerar e cruzar. O Grêmio tende a explorar exatamente esse lado para alimentar Carlos Vinícius dentro da área, que tem 35% de aproveitamento em finalizações no Brasileirão.

Do outro lado, o Flamengo precisa controlar a bola para não dar transições ao Grêmio. A movimentação de Luiz Araújo com Pedro é o caminho mais natural para furar uma defesa fechada. A capacidade de Jorginho de organizar saídas longas pode ser arma para encontrar Bruno Henrique nas costas dos alas adversários.

Prognóstico de placar exato para Grêmio x Flamengo

🎯 Previsão de Placar Grêmio 1 x 1 Flamengo A combinação de invencibilidade gremista na Arena, ausências flamenguistas de peso e histórico recente em Porto Alegre desenha um cenário de vitória magra do mandante em jogo aberto, com gols dos dois lados. O Grêmio é o único invicto em casa pelo Brasileirão entre os clubes da metade inferior da tabela: foram quatro vitórias e dois empates em seis jogos na Arena. As duas vitórias mais recentes do Tricolor sobre o Flamengo em casa pelo campeonato saíram pelo placar de 3 a 2, em 2023 e em 2024.

Sem Arrascaeta, recém-operado, o Flamengo perde justamente o jogador que mais decide contra o Grêmio nos últimos anos. Some-se a isso a suspensão de Alex Sandro e as dúvidas de Lucas Paquetá e Erick Pulgar, e o repertório criativo do Rubro-Negro fica reduzido.

O Flamengo cedeu o empate ao Vasco na rodada passada após abrir 2 a 0 e teve o jogo da Libertadores cancelado na quinta-feira por confusão na arquibancada do Atanasio Girardot. Mesmo poupado de minutos, o time chega a Porto Alegre em desgaste emocional.

Carlos Vinícius e Pedro lideram a vice-artilharia do Brasileirão com sete gols cada e disputam o título de artilheiro com Kevin Viveros, do Athletico-PR, com oito. Em quatro dos cinco últimos confrontos pelo Brasileirão, ambas as defesas foram vazadas.

Resumo do palpites do Lance para Grêmio x Flamengo