Al-Ittihad x Damac – Palpites, análise e odds (10/05)

Palpites Rápidos Partida: Al-Ittihad x Damac — 32ª rodada, Saudi Pro League, domingo (10) Palpite principal: Al-Ittihad abre o placar do 1º tempo — odds 1,77 Aposta de valor: Handicap -1 Al-Ittihad — odds 2,25 Placar previsto: Al-Ittihad 2 x 0 Damac Prováveis marcadores: Bergwijn e En-Nesiry

Al-Ittihad e Damac se encontram neste domingo (10) pelo Campeonato Saudita 2025-26, válido pela 32ª rodada, no King Abdullah Sports City, em Jedá (horário de Brasília). O duelo coloca frente a frente o atual campeão da competição, que defende o décimo título conquistado na temporada 2024-25, e um clube na 17ª colocação, diretamente na zona de rebaixamento e dependendo de pontos para sobreviver nas últimas três rodadas da temporada.

No primeiro turno, o Al-Ittihad não passou de um empate por 1 a 1 no estádio do Damac, em 13 de janeiro, num resultado que frustrou o técnico Sérgio Conceição. Com o português no comando desde outubro de 2025, os Tigres chegam a este jogo em sexto lugar, com campanha irregular mas com domínio histórico sobre o adversário em Jedá. Para o Damac, a urgência é total: duas derrotas consecutivas nas rodadas 30 e 31 colocaram o clube ainda mais fundo na zona de descenso, tornando este confronto decisivo para qualquer esperança de sobrevivência.

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Análise da partida

A defesa do título correu por água abaixo para o Al-Ittihad nesta temporada. Com 45 pontos em 29 jogos, o clube de Jedá ocupa o sexto lugar, muito distante da liderança do Al-Nassr, que acumula 76 pontos e encerrou virtualmente a disputa pela taça. A campanha seguiu um padrão de inconsistência para os Tigres: fortes como mandantes, com nove vitórias em 14 jogos em casa, mas irregulares fora, com apenas quatro triunfos em 15 partidas.

Os dois resultados mais recentes resumem essa dualidade. Na 30ª rodada, o Al-Ittihad viajou a Buraidah e bateu o Al Taawoun por 2 a 0, com Houssem Aouar recebendo avaliação 8.9 e sendo eleito o destaque do jogo segundo dados da FotMob. Quatro dias depois, porém, no King Abdullah Sports City, os donos da casa pararam no 0 a 0 diante do Al Kholood, num desempenho apagado em seus próprios domínios.

O Al-Ittihad de Conceição soma aproveitamento de 41% desde a chegada do treinador, em outubro de 2025, tendo vencido apenas um dos últimos cinco jogos. O recorte doméstico conta uma história diferente: as nove vitórias como mandante colocam o time entre os mais sólidos da liga em casa, e é precisamente esse fator que mais pesa na análise deste confronto.

Do lado do Damac, o cenário é de preocupação crescente. O clube, sediado em Khamis Mushait, no sudoeste do país, ocupa a 17ª posição e está diretamente na zona de descenso, com três rodadas para reagir antes do encerramento da competição no dia 12 de maio. As derrotas mais recentes, por 0 a 1 para o Al Hilal em 28 de abril e por 0 a 2 para o Al Khaleej em 2 de maio, apagaram o ímpeto de um período positivo que o clube havia construído semanas antes.

O desempenho ofensivo do Damac é o aspecto mais limitante desta campanha. A equipe de Armando Evangelista Freitas marcou em média 0.90 gol por jogo nesta temporada, o que a coloca entre as menos produtivas da liga. Como visitante, o quadro se complica ainda mais: em apenas uma das últimas cinco partidas fora de casa o Damac saiu com os três pontos. A combinação de defesa porosa e pouca criatividade ofensiva torna qualquer jogo longe de seu estádio uma tarefa de alto risco.

Para o Al-Ittihad, a partida não carrega mais o peso de uma disputa pelo título. Com a taça entregue ao Al-Nassr, o objetivo realista para os Tigres é encerrar a temporada com consistência em casa e preservar o posicionamento institucional do clube. Uma vitória neste domingo diante de sua torcida cumpriria esse propósito.

O contexto define a natureza do confronto: o Al-Ittihad tem elenco superior, o fator casa ao seu favor e histórico dominante contra o Damac em Jedá. O visitante chega sem argumentos ofensivos, em queda de forma e com o peso psicológico do rebaixamento iminente.

Outros palpites para Al-Ittihad x Damac

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Confrontos diretos

Desde 2019, Al-Ittihad e Damac disputaram 13 jogos pela Saudi Pro League. O balanço geral aponta cinco vitórias dos Tigres, quatro do Damac e quatro empates, com uma média de 2.62 gols por partida nesse recorte histórico. O quadro sugere certo equilíbrio ao longo do tempo, mas o recorte por local de jogo desfaz essa impressão.

Em Jedá, o Al-Ittihad venceu os últimos cinco confrontos contra o Damac sem nenhuma derrota — todos com vitória dos donos da casa. O dado contrasta com o que acontece no estádio adversário, onde o Damac já arrancou resultados positivos, como o 1 a 1 do primeiro turno desta temporada. Naquela partida, em 13 de janeiro, no Estádio Príncipe Sultan bin Abdulaziz, em Abha, Muhannad Al-Shanqeeti marcou e foi eleito o melhor em campo com nota 8.2, mas o Al-Ittihad não saiu com os três pontos.

O histórico no King Abdullah Sports City, portanto, favorece claramente o mandante. O Damac não venceu em Jedá nos últimos cinco encontros e chega neste domingo num momento de fragilidade que dificilmente favorece uma reversão desse padrão.

Notícias do Al-Ittihad x Damac

Al-Ittihad

O Al-Ittihad não comunicou nenhuma baixa confirmada para este confronto. O elenco de Conceição deve manter a espinha dorsal das últimas escalações. Steven Bergwijn, artilheiro do clube na liga com cinco gols nesta temporada, e Moussa Diaby, líder em assistências com seis passes para gol segundo a FotMob, são peças centrais no esquema do treinador. Houssem Aouar, que recebeu avaliação 8.9 na vitória sobre o Al Taawoun, deve seguir no onze inicial. O capitão Fabinho atua como pivô no meio-campo, enquanto Jan-Carlo Simic e Danilo Pereira formam a dupla de zagueiros.

Escalação provável do Al-Ittihad (4-3-3): Rajkovic; Sharahili, Simic, Danilo Pereira, Mitaj; Fabinho, Aouar, Doumbia; Bergwijn, En-Nesyri, Diaby.

Damac

Para o Damac, a situação é de maior incerteza. A equipe de Freitas vem de dois jogos sem marcar gol, o que eleva a pressão sobre o argentino Valentín Vada, único jogador do clube com quatro gols na liga e a maior referência ofensiva do elenco. O meia Jamal Harkass, que registrou a maior avaliação individual no confronto contra o Al Hilal, deve figurar no onze inicial. O sistema de cinco defensores utilizado no primeiro turno deverá ser mantido para tentar conter o ataque dos Tigres.

Escalação provável do Damac (5-4-1): Kewin; Al-Khaibre, Hassan Ali Rabea, Al Obaid, Al-Hawsawi, Dhari Al-Anazi; Hazzaa, Sharahili, Sylla, Al Qahtani; Vada.

Destaques individuais de Al-Ittihad x Damac

Jogador destaque · Al-Ittihad Steven Bergwijn 5 Gols na Saudi Pro League (temporada) 2 Assistências na Saudi Pro League 7 Contribuições ofensivas (gols + assist.) 1.° Artilheiro do elenco na liga 2025-26 Jogador destaque · Damac Valentín Vada 4 Gols na Saudi Pro League (temporada) 1.° Artilheiro do Damac na liga 2025-26 0.90 Média de gols do Damac por jogo na temporada 8.2 Maior nota individual do time no 1.° turno (Harkass vs Al-Ittihad)

Os técnicos

Sérgio Conceição chegou ao Al-Ittihad em 8 de outubro de 2025, após um período conturbado à frente do Milan, onde encerrou a temporada na oitava colocação da Serie A. O português, que passou sete anos no Porto e conquistou três títulos da liga portuguesa, assinou contrato até 2027 e se tornou o quarto treinador luso a comandar o clube saudita. Sob sua gestão, o time acumula 41% de aproveitamento em 22 jogos, número que ficou abaixo das expectativas da diretoria ao contratá-lo para devolver o título ao Al-Ittihad.

Do outro lado, o também português Armando Evangelista Freitas dirige o Damac nesta temporada. Com trajetória ligada à organização defensiva e ao futebol asiático, o técnico enfrenta a missão mais dura de sua passagem pelo clube: garantir a permanência na elite do futebol saudita com um elenco de limitações ofensivas evidentes.

Análise tática

O Al-Ittihad de Conceição opera num 4-3-3 que prioriza a posse no meio e a saída pelos flancos. Moussa Diaby, líder em assistências na temporada com seis passes para gol, é o principal fator de desequilíbrio pelo flanco esquerdo. Bergwijn ocupa a ponta direita com liberdade para inverter e aparecer na área, enquanto Aouar organiza a circulação e En-Nesyri funciona como referência central na frente. A fragilidade do sistema fica exposta nos momentos de perda rápida de bola, que criam espaços entre os setores.

O Damac deverá responder com o bloco baixo em 5-4-1, esquema utilizado no primeiro turno e que se adapta ao perfil defensivo do elenco. A linha de cinco defensores busca fechar os espaços nas costas dos laterais adversários, e os quatro meios comprimem o espaço central. O problema estrutural é que esse sistema deixa Valentín Vada completamente isolado na frente, o que explica os números ofensivos tímidos do time como visitante. Com Diaby acelerado pela esquerda e Bergwijn chegando pela direita, o Al-Ittihad tem as ferramentas para desfazer o bloco defensivo do adversário ao longo dos 90 minutos.

Prognóstico de placar exato para Al-Ittihad x Damac

🎯 Previsão de Placar Al-Ittihad 2 x 0 Damac O Al-Ittihad não perdeu nenhum dos últimos cinco confrontos em casa contra o Damac, e o visitante chega a Jedá sem marcar gol nas últimas duas partidas fora de casa. A combinação de domínio histórico do mandante com a fragilidade ofensiva do adversário aponta para uma vitória confortável dos Tigres. O Al-Ittihad venceu todos os últimos cinco duelos contra o Damac no King Abdullah Sports City. O fator casa é o elemento mais constante e previsível desta relação entre os dois clubes, e não há nada na campanha atual do visitante que indique uma reversão desse padrão.

O Damac não marcou gol nas partidas mais recentes como visitante — derrota por 0 x 1 para o Al Hilal em 28 de abril e por 0 x 2 para o Al Khaleej em 2 de maio. Com Valentín Vada completamente isolado num sistema de cinco defensores, a capacidade de criar chances reais de gol fora de casa é muito limitada.

Steven Bergwijn (5 gols) e Moussa Diaby (6 assistências) formam a dupla ofensiva mais ativa do elenco do Al-Ittihad nesta temporada. Houssem Aouar, autor de uma atuação avaliada em 8.9 na vitória sobre o Al Taawoun por 2 x 0, chega em boa fase e tende a ser determinante na criação.

O Damac marca em média 0.90 gol por jogo nesta temporada, o que já indica baixa produção em condições normais. Fora de casa, contra um Al-Ittihad que não sofreu nenhum gol nos últimos cinco duelos em Jedá contra este adversário, a chance de o visitante balançar a rede é ainda menor.

Resumo do palpites do Lance para Al-Ittihad x Damac