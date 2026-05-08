Milan x Atalanta – Palpites, análise e odds (10/05)

Palpites Rápidos Partida: Milan x Atalanta — 36ª rodada, Serie A, domingo (10) Palpite principal: Estatística-chave: Oito dos últimos dez jogos do Milan tiveram menos de 2,5 gols Aposta de valor: Ambas as equipes marcam: não — odds 2,18 Placar previsto: Milan 1 x 0 Atalanta Prováveis marcadores: Pulisic ou Leao

O Milan recebe a Atalanta no domingo, 10 de maio, pelo Campeonato Italiano. A partida, válida pela 36ª rodada da Serie A, acontece no Giuseppe Meazza, em Milão, com transmissão no DAZN (horário de Brasília: 15h45). Os rossoneri ocupam o terceiro lugar com 67 pontos em 35 jogos disputados, dois à frente do Juventus na briga pela última vaga automática na fase de grupos da Champions League 2026-27.

A Atalanta chega na sétima posição, com 55 pontos, sem qualquer possibilidade de alcançar as vagas europeias: Roma e Como, em quinto e sexto, têm respectivamente 64 e 62 pontos com três rodadas restantes. Mais grave do que a aritmética é a forma da equipe de Bérgamo: sem vencer nenhuma partida desde seis de abril, quando goleou o Lecce por 3 a 0 fora de casa, a Dea vem de dois empates e duas derrotas na Serie A e atravessa a pior fase do ano.

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Análise da partida

O Milan chega a este domingo com uma sequência para preocupar. Nas cinco últimas rodadas da Serie A, o Diavolo venceu apenas uma: a visita ao Hellas Verona, lanterna da competição, com gol de Rabiot aos 41 minutos. Entre os resultados mais alarmantes estão a goleada em casa para a Udinese por 3 a 0, na 32ª rodada, e a derrota por 2 a 0 para o Sassuolo na última rodada, com o time reduzido a dez homens após a expulsão de Gimenez.

A preocupação maior é ofensiva. Santiago Gimenez, o centroavante titular, ainda não marcou um único gol na Serie A nesta temporada. Sua última dobradinha pelo clube no campeonato italiano foi na vitória por 3 a 1 sobre o Bologna em 9 de maio de 2025. Christian Pulisic, com oito gols e três assistências em 23 partidas, segue sendo o único atacante com constância real, mas as notas 6.1 contra o Juventus e 6.2 contra o Sassuolo sugerem uma equipe em queda de rendimento coletivo.

A boa notícia para Allegri é que o Juventus, segundo perseguidor no terceiro lugar, também não está em grande momento. Com 65 pontos, dois a menos, os bianconeri precisam torcer por tropeços do Milan para ultrapassar. Uma vitória neste domingo coloca os rossoneri nos 70 pontos e torna a posição praticamente inacessível para o rival. A diferença financeira entre a fase de grupos e a fase de qualificação da Champions pode superar 30 milhões de euros.

Do lado visitante, a situação é de final de ciclo antecipado. Raffaele Palladino assumiu a Atalanta em novembro de 2025 após a demissão de Ivan Juric, que somou apenas duas vitórias em 11 jogos. Palladino acumula aproveitamento de 50% em 24 partidas à frente do clube, mas a frase proferida após o empate sem gols com o Genoa em dois de maio foi reveladora: "Estamos todos sendo avaliados — vou conversar com a diretoria sobre o futuro."

A Atalanta foi eliminada da Coppa Italia pelo Lazio nos pênaltis em abril e sofreu um apagão na Champions League: após eliminar o Borussia Dortmund nas oitavas de final, foi goleada pelo Bayern de Munique por 6 a 1 em casa e 4 a 1 fora nas quartas. O calendário esvaziado retirou a intensidade da equipe na reta final da Serie A. A derrota por 3 a 2 para o Cagliari na 34ª rodada, seguida do empate sem gols com o Genoa, confirmam o estado crítico da Dea.

O dado mais contundente é direto: a equipe de Bérgamo não balançou as redes adversárias em três das últimas quatro partidas na Serie A. Scamacca e Krstovic, com dez gols cada em todas as competições na temporada, estão praticamente bloqueados. De Ketelaere, o jogador mais criativo do elenco com cinco assistências no campeonato, não encontra parceiros em condições de converter suas jogadas.

A diferença de motivação entre as equipes é o fator mais difícil de quantificar, mas o mais determinante. O Milan precisa de pontos como raramente precisou nesta temporada. A Atalanta, matematicamente fora da Europa e com o técnico sob avaliação pública, joga pela dignidade. No Giuseppe Meazza, esse contraste costuma fazer toda a diferença.

Outros palpites para Milan x Atalanta

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Confrontos diretos

Em 48 confrontos históricos, o Milan tem leve vantagem: 18 vitórias contra 15 da Atalanta, com 15 empates. Os dados dos últimos cinco encontros, porém, mostram uma tendência clara de jogos travados: três empates e duas vitórias do Milan, com zero vitórias da Atalanta. A média de gols nesse recorte é inferior a dois por partida.

O encontro do primeiro turno desta temporada, em 28 de outubro de 2025, no Gewiss Stadium, terminou em 0 a 0 — o terceiro jogo nos últimos cinco H2H encerrado sem gols. O Milan leva vantagem histórica em casa no Giuseppe Meazza, mas a Atalanta demonstrou capacidade de montar blocos compactos contra os rossoneri, como naquela noite em Bérgamo.

Notícias de Milan x Atalanta

Milan: Fikayo Tomori está suspenso e cede lugar a Koni De Winter no trio defensivo. Luka Modric segue fora por fratura no zigoma sofrida no duelo com o Juventus em 26 de abril. A principal novidade positiva é o retorno de Ruben Loftus-Cheek, que deve ocupar a vaga de meia mais adiantado. No ataque, Allegri pondera colocar Gimenez como titular ao lado de Leao ou Pulisic. Atenção para os pendurados: Fofana, Saelemaekers e Leao estão a um cartão amarelo de suspensão.

Escalação provável do Milan (3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Fofana, Rabiot, Bartesaghi; Leao, Gimenez.

Atalanta: Lorenzo Bernasconi segue fora por lesão. A grande novidade é o retorno de Giorgio Scalvini, afastado desde meados de dezembro de 2025 por contusão muscular — o defensor italiano tem média de 7.33 no FotMob na temporada, a mais alta do elenco bergamasco. No ataque, o duelo entre Scamacca e Krstovic pela posição de centroavante ainda está em aberto.

Escalação provável da Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Bellanova, Ederson, de Roon, Zappacosta; De Ketelaere, Zalewski; Scamacca.

Destaques individuais de Milan x Atalanta

Jogador destaque · Milan Christian Pulisic 8 Gols na Serie A 3 Assistências na Serie A 11 Participações em gols na Serie A 7.12 Média de rating FotMob na temporada Jogador destaque · Atalanta Charles De Ketelaere 3 Gols na Serie A 5 Assistências na Serie A 8 Participações em gols na Serie A 7.14 Média de rating FotMob na temporada

Os técnicos

Massimiliano Allegri retornou ao Milan em 2025 para seu segundo ciclo no clube, onde conquistou o Scudetto de 2011. Pragmático e reconhecido pelo rigor defensivo, o técnico toscano passou por dois longos mandatos no Juventus e carrega na bagagem mais de uma dezena de títulos nacionais na Itália. O ambiente de pressão em San Siro é crescente: a equipe que brigou pelo título em janeiro escorregou na reta final, e a missão de Allegri neste domingo é recuperar a solidez antes das duas rodadas restantes.

Raffaele Palladino assumiu a Atalanta em novembro de 2025 após o fracasso de Ivan Juric, que ficou apenas 11 jogos no cargo com aproveitamento de 18%. Com passagens por Monza e Fiorentina, onde construiu reputação de técnico propositivo, Palladino encontrou na Atalanta um contexto mais difícil do que o esperado. Sem troféus pelo clube e com o futuro em avaliação pública, o técnico chega ao Giuseppe Meazza sem margem para hesitação.

Análise tática

Milan e Atalanta deverão se encarar com espelhos táticos próximos: o 3-5-2 de Allegri contra o 3-4-2-1 de Palladino. A chave do jogo estará nas faixas. Bellanova e Zappacosta têm liberdade para avançar e alimentar De Ketelaere e Zalewski entre as linhas; Bartesaghi e Saelemaekers, pelo lado do Milan, precisarão equilibrar participação ofensiva e cobertura defensiva. Ambos estão pendurados, o que pode gerar hesitação nos momentos de maior risco.

No meio-campo, a batalha entre Fofana e Loftus-Cheek de um lado e Ederson e de Roon do outro será central. Ederson é a peça criativa mais relevante da Atalanta; neutralizá-lo reduz drasticamente o poder de criação bergamasco. Com Scamacca como referência isolada, a Dea precisa de combinações entre as linhas para criar perigo no gol de Maignan — e exatamente isso tem faltado nas últimas semanas.

O Milan usará a velocidade de Leao e a leitura de jogo de Pulisic para explorar o espaço entre os defensores visitantes. A tendência, dado o histórico recente das duas equipes, é de uma partida física e truncada, possivelmente decidida por um detalhe de bola parada ou por uma jogada individual. Maignan, com média FotMob de 7.41 na temporada, segue como última linha de proteção de uma defesa que sofreu apenas 29 gols em 35 jogos — a terceira mais sólida da Serie A.

Prognóstico de placar exato para Milan x Atalanta

🎯 Previsão de Placar Milan 1 x 0 Atalanta O Milan tem motivação e estrutura defensiva para vencer por 1 x 0, e a Atalanta chega sem gols em três dos últimos quatro jogos e sem nada a disputar na tabela. O Milan precisa dos três pontos para blindar o terceiro lugar contra o Juventus, que está apenas dois pontos atrás. Uma vitória leva os rossoneri a 70 pontos e torna a posição praticamente inacessível para qualquer rival nas duas rodadas restantes.

A Atalanta não vence desde seis de abril e não marcou em três das últimas quatro partidas na Serie A. Sem motivação europeia, sem o técnico seguro no cargo e com Bernasconi desfalcando o meio-campo, a equipe bergamasca dificilmente terá o fôlego ofensivo necessário para incomodar Maignan no Giuseppe Meazza.

Os últimos cinco confrontos diretos entre os clubes produziram uma média inferior a dois gols por partida, com três encerrando sem gols. O padrão histórico recente favorece placares mínimos — e o 1 x 0 é o resultado mais recorrente neste H2H nos últimos anos.

Maignan parou cinco finalizações e recebeu nota 8.1 no FotMob na última partida em casa, contra o Juventus. A defesa rossonera sofreu apenas 29 gols em 35 rodadas, a terceira melhor da Serie A, e tem condições de manter o zero diante de um ataque que perdeu o ritmo há semanas.

Resumo do palpites do Lance para Milan x Atalanta