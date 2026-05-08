Fulham x Bournemouth – Palpites, análise e odds (09/05)

Palpites Rápidos Melhor palpite: Dupla chance Bournemouth (empate ou vitória) – odd 1.48 na Betsson Palpite alternativo: Kroupi marca a qualquer momento – odd 2.10 na Betsson Mais de 2,5 gols: Sim – odd 1.60 na Superbet Ambos marcam: Sim – odd 1.50 na Betano Placar previsto: Fulham 1 x 2 Bournemouth – odd 8.80 na Betsson

O Fulham recebe o Bournemouth neste sábado, 9 de maio, às 11h00 (horário de Brasília), no Craven Cottage, pela 36ª rodada da Premier League. O confronto direto coloca frente a frente dois times com ambições europeias distintas: os mandantes, em 11º lugar com 48 pontos (14 vitórias, seis empates e 15 derrotas), precisam de uma combinação de resultados quase improvável para sonhar com a Europa League; os visitantes, em sexto com 52 pontos, dependem apenas de si mesmos.

A diferença de quatro pontos entre as equipes conta apenas parte da história. O Bournemouth de Andoni Iraola acumula 15 jogos invictos na liga, a maior sequência do campeonato, enquanto o Fulham de Marco Silva não marcou gol em cinco dos últimos sete jogos. A ausência de Alex Iwobi, machucado desde abril, é o principal fator por trás dessa queda de produção ofensiva.

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Análise da partida

O Fulham vive uma temporada de altos e baixos que reflete exatamente seus números: dez vitórias e apenas duas derrotas em 17 jogos como mandante, contra quatro vitórias e dez derrotas fora de casa. A goleada por 3 x 0 sofrida no Emirates Stadium na rodada passada expôs um time afetado por um surto de doença no elenco, mas também reforçou uma tendência preocupante. Harry Wilson, com dez gols na temporada (seis nos últimos nove jogos em casa), e Raul Jimenez, com nove, carregam o ataque praticamente sozinhos desde a lesão de Iwobi.

O Bournemouth, por sua vez, chega ao Craven Cottage na sua melhor fase na história da Premier League. Dos 15 jogos sem derrota, sete foram vitórias e oito empates, um padrão que inclui o 2 x 1 fora de casa sobre o líder Arsenal e o 3 x 0 aplicado no Crystal Palace na rodada passada. Se o Aston Villa vencer a Europa League, o sexto lugar garantiria ao Bournemouth uma vaga na Champions League, o que torna cada ponto restante ainda mais valioso.

O quarteto ofensivo formado por Rayan, Kroupi, Marcus Tavernier e Evanilson marcou em todas as últimas cinco partidas fora de casa dos Cherries em 2026. Tyler Adams e Alex Scott formam uma dupla de volantes que permite ao Bournemouth pressionar alto sem perder equilíbrio defensivo, e a equipe sofreu mais de 1,5 gol em apenas quatro dos 15 jogos invictos

Palpites para Fulham x Bournemouth

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações. O Lance recomenda apenas casas de aposta legalizadas no Brasil.

Confrontos diretos

O retrospecto recente favorece o Bournemouth de forma clara. Em 15 confrontos na Premier League, os Cherries venceram sete, o Fulham apenas dois, com seis empates. Nos últimos cinco duelos, o Bournemouth ganhou três, o Fulham um, com um empate (2 x 2 no Craven Cottage em dezembro de 2024).

O jogo do primeiro turno, em 3 de outubro de 2025 no Vitality Stadium, terminou em 3 x 1 para o Bournemouth. Ryan Sessegnon abriu o placar para o Fulham antes do intervalo, mas dois gols de Antoine Semenyo e um chute de longa distância de Justin Kluivert completaram a virada. Desde então, a dinâmica entre as equipes só se acentuou em favor dos Cherries.

O Bournemouth não perdeu em cinco das últimas seis visitas ao Craven Cottage, e quatro dos últimos cinco jogos entre as equipes tiveram três ou mais gols. O único resultado recente favorável ao Fulham como mandante neste confronto foi o 3 x 1 de fevereiro de 2024.

Notícias do Fulham e Bournemouth

Fulham: desfalques e dúvidas

Marco Silva confirmou três desfalques antes da viagem ao Emirates Stadium, e todos seguem fora. Alex Iwobi (lesão muscular na coxa) é a ausência mais sentida: o nigeriano soma quatro gols e é o principal criador de jogadas do Fulham na temporada. Ryan Sessegnon (problema similar na coxa) e o atacante brasileiro Kevin (contusão no metatarso) também estão indisponíveis.

Sander Berge ainda luta contra um quadro de doença e é dúvida. O jovem Joshua King, de 18 anos, impressionou nos minutos finais contra o Arsenal e pode ganhar mais tempo. Samuel Chukwueze deve ser mantido na ponta esquerda, com Raul Jimenez como centroavante, apesar de uma seca de quatro jogos sem gol.

Provável escalação do Fulham (4-2-3-1): Bernd Leno; Timothy Castagne, Joachim Andersen, Calvin Bassey e Antonee Robinson; Harrison Reed e Sasa Lukic; Harry Wilson, Emile Smith Rowe e Samuel Chukwueze; Raul Jimenez. Técnico: Marco Silva.

Bournemouth: desfalques e dúvidas

Iraola conta com um elenco quase completo. Justin Kluivert segue em recuperação de cirurgia no joelho, Matai Akinmboni (lesão muscular) e Julio Soler também estão indisponíveis. Lewis Cook é dúvida com um problema na coxa, embora tenha chances de voltar ao elenco antes do fim da temporada.

O quarteto ofensivo de Rayan, Kroupi, Tavernier e Evanilson deve ser mantido após o desempenho dominante contra o Crystal Palace. A dupla de volantes Alex Scott e Tyler Adams garante a estrutura defensiva que permite ao Bournemouth pressionar alto com segurança.

Provável escalação do Bournemouth (4-2-3-1): Djordje Petrovic; Alex Jimenez, James Hill, Marcos Senesi e Adrien Truffert; Alex Scott e Tyler Adams; Rayan, Eli Junior Kroupi e Marcus Tavernier; Evanilson. Técnico: Andoni Iraola.

Destaques individuais de Fulham x Bournemouth

Jogador destaque · Fulham Calvin Bassey 35 Jogos na Premier League 2025/26 1 Gol marcado na temporada 6,73 Nota média no FotMob Titular Presente em todos os 35 jogos da liga Jogador destaque · Bournemouth Eli Junior Kroupi 12 Gols na Premier League 2025/26 28% Taxa de conversão de finalizações 4 Gols nos últimos cinco jogos Recorde Igualou marca de gols de teenager na PL

Os técnicos

Marco Silva vive um momento delicado no Fulham. O treinador português aparece em listas de candidatos à vaga do Benfica neste verão, e embora tenha sido discreto nas declarações públicas sobre o assunto, os resultados das três rodadas finais definirão a percepção sobre uma temporada que prometeu mais do que entregou. O Fulham de Silva tem dez vitórias em 17 jogos como mandante, mas a queda de rendimento desde março corroeu a margem de erro.

Andoni Iraola confirmou em abril que deixará o Bournemouth ao fim da temporada, após três anos no clube. O espanhol detém o melhor aproveitamento de pontos por jogo de qualquer treinador do Bournemouth na era Premier League e bateu o recorde de pontos do clube no campeonato em duas temporadas consecutivas. Seu nome é vinculado ao Athletic Bilbao, onde atuou por 12 anos, e ao Manchester United, onde Michael Carrick trabalha como interino.

Análise tática

As duas equipes devem se organizar em 4-2-3-1, o que transforma o duelo em uma disputa por intensidade de marcação e controle do meio-campo. Iraola vai posicionar Rayan e Tavernier abertos para esticar a defesa do Fulham e abrir espaços entre as linhas para Kroupi, que opera com liberdade para se movimentar entre a segunda linha e a área adversária.

Bassey e Andersen precisarão manter uma disciplina coletiva rigorosa para impedir que Kroupi receba de frente na zona central. O francês de 19 anos converte 28% das finalizações, a melhor taxa entre teenagers com mais de 30 chutes em uma temporada da Premier League. O duplo pivô de Scott e Adams dá ao Bournemouth a segurança defensiva para pressionar sem se expor.

Pelo lado do Fulham, Samuel Chukwueze tem velocidade para causar problemas nas transições, mas ainda não entregou a atuação decisiva que consolidaria sua titularidade. Raul Jimenez, sem gol há quatro jogos, sofre sem a linha de passe que Iwobi historicamente fornecia. O cenário tático aponta para um Bournemouth controlando o ritmo do jogo e explorando a fragilidade criativa do Fulham sem Iwobi.

Prognóstico de placar exato para Fulham x Bournemouth

🎯 Palpite do Lance! Fulham 1 x 2 Bournemouth O Bournemouth deve controlar o ritmo do jogo e converter as chances criadas por Kroupi e Rayan. O Fulham, empurrado pela torcida do Craven Cottage, tem potencial para marcar via bola parada ou transição com Wilson, mas a ausência de Iwobi limita demais a criação. O Fulham não marcou em cinco dos últimos sete jogos na Premier League

dos últimos jogos na Premier League O Bournemouth sofreu mais de 1,5 gol em apenas quatro dos 15 jogos invictos

dos jogos invictos Kroupi marcou em quatro dos últimos cinco jogos e busca o recorde absoluto de teenager na PL

dos últimos jogos e busca o recorde absoluto de teenager na PL Quatro dos últimos cinco confrontos diretos tiveram três ou mais gols

Resumo dos palpites do Lance para Fulham x Bournemouth